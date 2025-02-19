Южная Корея готова предоставить убежище северокорейским пленным, - Bloomberg

Южная Корея официально заявила, что готова предоставить убежище северокорейским военным, которые попали в плен к Вооруженным силам Украины и хотят сбежать из КНДР.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно конституции, северокорейские солдаты являются нашими гражданами, и уважение к свободному волеизъявлению граждан соответствует международному праву и обычаям", - сообщают в МИД Южной Кореи.

Это заявление появилось после того, как один из пленных солдат КНДР, захваченных украинскими военными, заявил в интервью южнокорейской газете Chosun Ilbo, что хочет попросить убежища в Южной Корее.

Как отмечается, Сеул уже сообщил о своей позиции украинским партнерам и проводит необходимые консультации относительно дальнейших действий.

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Что предшествовало?

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.

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