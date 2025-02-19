Южная Корея готова предоставить убежище северокорейским пленным, - Bloomberg
Южная Корея официально заявила, что готова предоставить убежище северокорейским военным, которые попали в плен к Вооруженным силам Украины и хотят сбежать из КНДР.
Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно конституции, северокорейские солдаты являются нашими гражданами, и уважение к свободному волеизъявлению граждан соответствует международному праву и обычаям", - сообщают в МИД Южной Кореи.
Это заявление появилось после того, как один из пленных солдат КНДР, захваченных украинскими военными, заявил в интервью южнокорейской газете Chosun Ilbo, что хочет попросить убежища в Южной Корее.
Как отмечается, Сеул уже сообщил о своей позиции украинским партнерам и проводит необходимые консультации относительно дальнейших действий.
Что предшествовало?
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.
Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.
Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.
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