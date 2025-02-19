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Южная Корея готова предоставить убежище северокорейским пленным, - Bloomberg

ВСУ взяли в плен КНДРовцев

Южная Корея официально заявила, что готова предоставить убежище северокорейским военным, которые попали в плен к Вооруженным силам Украины и хотят сбежать из КНДР.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно конституции, северокорейские солдаты являются нашими гражданами, и уважение к свободному волеизъявлению граждан соответствует международному праву и обычаям", - сообщают в МИД Южной Кореи.

Это заявление появилось после того, как один из пленных солдат КНДР, захваченных украинскими военными, заявил в интервью южнокорейской газете Chosun Ilbo, что хочет попросить убежища в Южной Корее.

Как отмечается, Сеул уже сообщил о своей позиции украинским партнерам и проводит необходимые консультации относительно дальнейших действий.

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Что предшествовало?

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну его солдат, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили в плен двух КНДРовцев. Они уже общаются с СБУ.

Впоследствии в СБУ сообщили, что проводят следственные действия с пленными КНДРовцами.

Также сообщалось, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области РФ.

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Автор: 

КНДР (1239) плен (2651) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+8
Це наші військові будуть ризикувати життям брати в полон косоглазих тварюк які вбивали наших людей, щоб потім просто віддати їх в притулок як жертв? Хоча б мляді дали нам зброю в обмін
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19.02.2025 13:09 Ответить
+7
Може зброю дасте? Яку обіцяли ваші політики літом 2024, якщо північна корея впишеться за росію військовими .
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19.02.2025 13:03 Ответить
+5
Так приїджайте, ЗСУ покаже де їх можна наловить.
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19.02.2025 13:09 Ответить
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Може зброю дасте? Яку обіцяли ваші політики літом 2024, якщо північна корея впишеться за росію військовими .
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19.02.2025 13:03 Ответить
Міняти на азовців! 1:10!...
Треба НАШИХ рятувати!...
З " евакуації"!....
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19.02.2025 13:27 Ответить
якщо не дбли , скористаються 100%
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19.02.2025 13:04 Ответить
А пiвденна корея яким тут боком? 🤣
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19.02.2025 13:07 Ответить
Вона вважає їх своїми громадянами..
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19.02.2025 13:09 Ответить
тобто вона воюе проти нас!!! о курва!
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19.02.2025 13:13 Ответить
Не вона, а їїі громадяни, захоплені північнокорейським диктатором !
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19.02.2025 13:19 Ответить
Обидві Кореї не визнають одна одну. Тому вони обидві вважають всіх корейців (північних і південних) своїми громадянами, де б вони не жили. І якщо північнокореєць звернеться в посольство південної кореї за допомогою ті зобов'язані допомогти "як своєму".
ПС. Навпаки теж вірно.
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19.02.2025 16:29 Ответить
Це наші військові будуть ризикувати життям брати в полон косоглазих тварюк які вбивали наших людей, щоб потім просто віддати їх в притулок як жертв? Хоча б мляді дали нам зброю в обмін
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19.02.2025 13:09 Ответить
якиж тварюки цi корейцi.
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19.02.2025 13:16 Ответить
Так приїджайте, ЗСУ покаже де їх можна наловить.
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19.02.2025 13:09 Ответить
Віддайте їм бурятів 😸
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19.02.2025 13:13 Ответить
Як тільки цей кореєць отримає притулок у Пвд. Кореї то 3 покоління його родичів сядуть у тюрму.
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19.02.2025 13:24 Ответить
Як на мене, хай хоч здохнуть всі !!!
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19.02.2025 13:27 Ответить
За кожну косооку тварюку брати 1000000000 $, і хай забирають !
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19.02.2025 13:26 Ответить
Тільки за зброю!!!
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19.02.2025 13:31 Ответить
південна корея - щє одні куколди. полонених корейців кращє на органи пускати
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19.02.2025 13:31 Ответить
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19.02.2025 13:36 Ответить
От за це - дякуємо! Це справжня допомога! Замість зброї та *********** такий потужний хід від сильної держави.
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19.02.2025 13:32 Ответить
Только в обмен на военнопленных ЗСУ из мордорских застенков и/или оружие. Они пришли убивать, а их за это в комфортные условия?
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19.02.2025 13:55 Ответить
Міняємо на корейські танки..бо з переляку перед кремлем Сеул обісрався
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19.02.2025 14:43 Ответить
 
 