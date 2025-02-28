На основе соглашения с США о полезных ископаемых создадут инвестиционный фонд, - Шмыгаль

Подписанное 28 февраля соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым является рамочным и предусматривает создание инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По словам Шмыгаля, соглашение определяет общие принципы, но все детали по функционированию фонда будут прописаны в следующем международном договоре.

"Это соглашение является будущим соглашением о создании инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины. Соответственно, в этом соглашении описана рамка создания следующего соглашения. Следующие шаги - это подписание и создание соответствующей делегации, которая будет утверждаться правительством. Она получит соответствующие директивы. Далее будет происходить межправительственная работа по наработке проекта о создании инвестиционного фонда", - рассказал премьер.

По его словам, фонд будет финансироваться за счет части доходов, полученных от добычи недр, но сами полезные ископаемые не будут передаваться США и не станут взносами в фонд.

Шмыгаль также отметил, что соглашение имеет пункт о гарантиях безопасности и интегрируется в архитектуру уже подписанных соглашений с США.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

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