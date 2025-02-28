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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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На основе соглашения с США о полезных ископаемых создадут инвестиционный фонд, - Шмыгаль

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Подписанное 28 февраля соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым является рамочным и предусматривает создание инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По словам Шмыгаля, соглашение определяет общие принципы, но все детали по функционированию фонда будут прописаны в следующем международном договоре.

"Это соглашение является будущим соглашением о создании инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины. Соответственно, в этом соглашении описана рамка создания следующего соглашения. Следующие шаги - это подписание и создание соответствующей делегации, которая будет утверждаться правительством. Она получит соответствующие директивы. Далее будет происходить межправительственная работа по наработке проекта о создании инвестиционного фонда", - рассказал премьер.

По его словам, фонд будет финансироваться за счет части доходов, полученных от добычи недр, но сами полезные ископаемые не будут передаваться США и не станут взносами в фонд.

Шмыгаль также отметил, что соглашение имеет пункт о гарантиях безопасности и интегрируется в архитектуру уже подписанных соглашений с США.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

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Автор: 

США (26381) Шмыгаль Денис (2669) редкоземельные металлы (128)


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Топ комментарии
+8
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28.02.2025 11:55
+6
Чем старше инвестиционный фонд, тем больше ему лет - Шмигаль.
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28.02.2025 11:47
+4
Якось мені до сраки всі ваші фонди. Із опита, фонди створюють тільки щоб пи*дити гроші. А ось де і зараз зброю брати яка нам повітря потрібна щоб зупинити Орду?
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28.02.2025 12:10
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угода про майбутню угоду...
мир за 24 години...
шкура невбитого ведмедя
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28.02.2025 11:47 Ответить
Чем старше инвестиционный фонд, тем больше ему лет - Шмигаль.
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28.02.2025 11:47 Ответить
От вже нажеретесь - ге ж?
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28.02.2025 11:51 Ответить
Тисячі Інвестнянь вже готуються у Трускавецькій академії розведення лохів...
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28.02.2025 11:52 Ответить
Фонд "Рога і копита" апдейт)))
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28.02.2025 11:55 Ответить
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28.02.2025 11:55 Ответить
сподіваюсь США будуть ретельно контролювати наповнення фонду
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28.02.2025 11:55 Ответить
От чому земанді і не подобається кориснокопалина угода. Бо КРАСТИ буде геть неможливо, від слова - ЗОВСІМ. Нам з тих копалин і так нічого не перепадає.
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28.02.2025 11:59 Ответить
В США теж крадуть. А в "своїх" колоніях США крадуть колосально. Контролюль США означає розграбування аборигенів. Це у них називається "бізнесом".
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28.02.2025 12:50 Ответить
А ці вже думають як їм вкрасти побільше.
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28.02.2025 12:02 Ответить
А потім той хвонд опиниться в десь в Ахмєткиних офшорах.
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28.02.2025 12:04 Ответить
Якось мені до сраки всі ваші фонди. Із опита, фонди створюють тільки щоб пи*дити гроші. А ось де і зараз зброю брати яка нам повітря потрібна щоб зупинити Орду?
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28.02.2025 12:10 Ответить
Оце Ірьмаку із сотоварищами буде нова годівниця. Скоро обгоне Стефанчука...
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28.02.2025 12:19 Ответить
За що тепер воювати? Землю продали, надра продали. За собачу будку з якої гавкати на жидів з єрмаками? Тепер ця "зелена гніда" пафосно проголосить "я пріньос вам мір" ... на кладовище...
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28.02.2025 12:23 Ответить
без всеукраинского референдума такие вещи в одностороннем порядке не решаются!
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28.02.2025 12:34 Ответить
Оцю зелену мразоту потрібно винищити фізично починаючи з дітей і внуків яких вони наплодили і мріють забезпечити "на три життя". Щоб наступникам дурня в голову не лізла.
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28.02.2025 12:52 Ответить
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28.02.2025 14:36 Ответить
 
 