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Новости Пропагандистский фильм Русские на войне
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Пропагандистский фильм "Русские на войне" хотят показать в Гааге: Украина требует отменить показы

Режиссер фильма Россияне на войне Анастасия Трофимова

В Гааге в Нидерландах планируют показать пропагандистский фильм о войне против Украины "Русские на войне" режиссера Анастасии Трофимовой. Посольство Украины призвало отменить показы.

Об этом сообщило Посольство Украины в Нидерландах, информирует Цензор.НЕТ.

Украинские дипломаты заявили, что "глубоко обеспокоены" планами на показ "Русских на войне" сразу в нескольких местах в Гааге, в частности в Лейденском университетском колледже.

Там отметили, что эта лента - "откровенная российская пропаганда, которая намеренно искажает реальность" продолжающейся геноцидной агрессивной войны России против Украины, вводя таким образом в заблуждение зрителей и продвигая токсичные нарративы Кремля.

"Русские на войне" имеет целью отбелить российских солдат и снять с них ответственность за убийства, изнасилования, пытки, мародерство, насильственную депортацию детей и разрушение украинских городов. Это инструмент манипуляции общественным мнением", - говорится в заявлении.

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По информации департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, "Русские на войне" является элементом специальной информационно-психологической операции спецслужб России.

"Посольство будет расценивать любую поддержку показа этого фильма как содействие информационным усилиям Российской Федерации против Украины", - отметили в посольстве и добавили, что ожидают отмены показов.

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Фильм "Русские на войне"

Напомним, канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили финансирование производства фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой, решила в дальнейшем не демонстрировать его.

Ранее Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Русских на войне" на Международном кинофестивале.

Несмотря на многочисленные протесты руководство Канадского кинофестиваля в Торонто (TIFF) отказалось отменять показы фильма российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Русские на войне".

Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло в "черный список" экс-работницу пропагандистского канала "Russia Today", режиссера фильма "Русские на войне" Анастасию Трофимову.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против режиссера пропагандистского фильма "Русские на войне" Анастасии Трофимовой. В ее действиях правоохранители видят оправдание российской агрессии против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии планируют показать пропагандистские фильмы РФ о Майдане и "детях Донбасса": Госкино просит не допустить этого

Автор: 

Гаага (298) Нидерланды (1570) посольство Украины (332) пропаганда (3670) фильмы (399)


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Топ комментарии
+9
Рашисты в Гааге должны быть только в наручниках и в клетке, по другому им там не должно быть места, опомнитесь, люди!
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25.03.2025 18:28
+8
І дивне мовчання отого ********* з керовніком, під назвою на кшалт, Нацдерж Комітет з питань радіо та телебачення…. Це ж не закриття каналів, що являються опозицією щодо телеканалів лохомарафону в Україні!!
Там буяє, їх буремна діяльність, а тут, ні пари з вуст…
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25.03.2025 18:16
+8
Кацапи ніби насміхаються: показуватимуть своє пропагандониво про те які вони білі й пухнасті в тому місті, де повинні судити їхнього Ху@лофюрера і його шайку.
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25.03.2025 18:27
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Оскаросний "20 днів у Маріуполі".
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25.03.2025 18:18 Ответить
вже бачіли
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25.03.2025 18:20 Ответить
Русняве пропагандонство на Венеціанському кінофестивалі вже показували.
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25.03.2025 18:23 Ответить
Или хотя бы "Господин Никто против Путина"
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25.03.2025 19:18 Ответить
І дивне мовчання отого ********* з керовніком, під назвою на кшалт, Нацдерж Комітет з питань радіо та телебачення…. Це ж не закриття каналів, що являються опозицією щодо телеканалів лохомарафону в Україні!!
Там буяє, їх буремна діяльність, а тут, ні пари з вуст…
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25.03.2025 18:16 Ответить
Я **********!!! Я так бачу! А як бачу - одразу беру!
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25.03.2025 18:19 Ответить
❗️Уже сьогодні набуває чинності перемир'я у Чорному морі та в енергетиці, - Зеленський.
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25.03.2025 18:21 Ответить
Домовленість про безпеку судноплавства в Чорному морі почне діяти лише після зняття санкцій, - заява Кремля
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25.03.2025 19:35 Ответить
- Питань території немає, тому все одно, що каже рф. Ми з вами повинні дотримуватись нашої стратегії.
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25.03.2025 18:22 Ответить
Кацапи ніби насміхаються: показуватимуть своє пропагандониво про те які вони білі й пухнасті в тому місті, де повинні судити їхнього Ху@лофюрера і його шайку.
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25.03.2025 18:27 Ответить
То ж так і задумано
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25.03.2025 18:38 Ответить
Вони думають, що це тролінг.
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25.03.2025 20:13 Ответить
А що так можна було...?
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25.03.2025 18:27 Ответить
Рашисты в Гааге должны быть только в наручниках и в клетке, по другому им там не должно быть места, опомнитесь, люди!
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25.03.2025 18:28 Ответить
В пику їм всім хай зє покаже "Слугу народа", "Сватів" або на крайній випадок "Папіка"
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25.03.2025 18:29 Ответить
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против режиссера пропагандистского фильма "Русские на войне"
Ну во первых - это уголовное дело пахнет маразмом.
А рассказ об этом пропагандистом фильме - бесплатной рекламой.
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25.03.2025 18:38 Ответить
Логично было подать в суд на канадское TVO (TV Ontario) за финансирование пропаганды терроризма.
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25.03.2025 18:58 Ответить
Например. Но тогда необходимо в суде отстаивать свою позицию. Проще отчитаться об открытии бессмысленного дела.
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25.03.2025 21:34 Ответить
Дело только в этом? Хотя... чем проще - тем проще.
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25.03.2025 23:36 Ответить
а трофімова планує знімати фільм "Рейс MH17"?? Його вона теж змогла би тріумфально показати у Нідерландах.
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25.03.2025 18:50 Ответить
Покажите свою документалку о ракетных, дроновых обстрелах и панорамы разрушенных украинских городов и поселков. Это будет очень созвучно с Гаазой.
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25.03.2025 18:53 Ответить
Кошмар(
Дно!

Чому там не вимагають показати українські документальні фільми?
Де наші дипломати?
Божевілля😱
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25.03.2025 19:12 Ответить
Надо бы Украине тоже скомпоновать свой фильм "Русские на войне" и показать его в Гааге..
Готового материала для этого фильма предостаточно. И можно даже сделать из этого видеоматериала сериал "Русские на войне" и показывать его во многих странах мира..
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25.03.2025 19:21 Ответить
Думать треба. А, нікому і нічим.
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25.03.2025 20:54 Ответить
Главной эмблемой фильма станет большой чёрный пакет !
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26.03.2025 00:03 Ответить
 
 