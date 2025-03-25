Пропагандистский фильм "Русские на войне" хотят показать в Гааге: Украина требует отменить показы

В Гааге в Нидерландах планируют показать пропагандистский фильм о войне против Украины "Русские на войне" режиссера Анастасии Трофимовой. Посольство Украины призвало отменить показы.

Об этом сообщило Посольство Украины в Нидерландах, информирует Цензор.НЕТ.

Украинские дипломаты заявили, что "глубоко обеспокоены" планами на показ "Русских на войне" сразу в нескольких местах в Гааге, в частности в Лейденском университетском колледже.

Там отметили, что эта лента - "откровенная российская пропаганда, которая намеренно искажает реальность" продолжающейся геноцидной агрессивной войны России против Украины, вводя таким образом в заблуждение зрителей и продвигая токсичные нарративы Кремля.

"Русские на войне" имеет целью отбелить российских солдат и снять с них ответственность за убийства, изнасилования, пытки, мародерство, насильственную депортацию детей и разрушение украинских городов. Это инструмент манипуляции общественным мнением", - говорится в заявлении.

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По информации департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, "Русские на войне" является элементом специальной информационно-психологической операции спецслужб России.

"Посольство будет расценивать любую поддержку показа этого фильма как содействие информационным усилиям Российской Федерации против Украины", - отметили в посольстве и добавили, что ожидают отмены показов.

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Фильм "Русские на войне"

Напомним, канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили финансирование производства фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой, решила в дальнейшем не демонстрировать его.

Ранее Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Русских на войне" на Международном кинофестивале.

Несмотря на многочисленные протесты руководство Канадского кинофестиваля в Торонто (TIFF) отказалось отменять показы фильма российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Русские на войне".

Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло в "черный список" экс-работницу пропагандистского канала "Russia Today", режиссера фильма "Русские на войне" Анастасию Трофимову.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против режиссера пропагандистского фильма "Русские на войне" Анастасии Трофимовой. В ее действиях правоохранители видят оправдание российской агрессии против Украины.

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