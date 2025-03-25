Украина готова организовать техническую встречу по имплементации договоренностей в Эр-Рияде, - Умеров

Украина готова организовать техническую встречу по реализации режима тишины в Черном море и по эмбарго на удары по энергетике.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Умеров отметил, что украинская сторона стремится к прекращению огня и намерена "прийти к долговременному миру". По его словам, во время переговоров с США в Эр-Риядестороны обсудили гуманитарное направление по обмену военнопленными и гражданскими, а также возвращение украинских детей.

В Саудовской Аравии стороны договорились о тишине в Черном море и запрете на удары по энергетической инфраструктуре. Умеров заявил, что Украина готова организовать отдельную встречу на технологическом уровне, чтобы это имплементировать:

"Мы готовы организовать отдельную встречу на техническом уровне, чтобы начать работу над механизмами внедрения. На данный момент все стороны собираются проинформировать соответствующее руководство, и мы вскоре сообщим даты и время".

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Умеров также отметил, что Украина заинтересована в привлечении третьих стран к мониторингу и гарантиям по прекращению огня.

"Мы сказали, что будем рады видеть партнеров и пусть партнеры подают заявки, и, возможно, мы проведем двусторонние встречи, и как только мы завершим список гарантов, мы сообщим", - заявил министр.

Напоминаем, по результатам переговоров с США в Саудовской Аравии, Россия выдвинула ряд требований по снятию санкций для объявления прекращения огня в Черном море. Также Кремль опубликовал якобы согласованный с США перечень российских и украинских объектов, которые подпадают под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня по энергетической инфраструктуре вступит в силу сразу после официального заявления США по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Также, по его словам, Украина передала США перечень энергообъектов, которые подпадают под инициативу о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

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