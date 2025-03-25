РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8747 посетителей онлайн
Новости Переговоры в Саудовской Аравии
2 465 26

Украина готова организовать техническую встречу по имплементации договоренностей в Эр-Рияде, - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров

Украина готова организовать техническую встречу по реализации режима тишины в Черном море и по эмбарго на удары по энергетике.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Умеров отметил, что украинская сторона стремится к прекращению огня и намерена "прийти к долговременному миру". По его словам, во время переговоров с США в Эр-Риядестороны обсудили гуманитарное направление по обмену военнопленными и гражданскими, а также возвращение украинских детей.

В Саудовской Аравии стороны договорились о тишине в Черном море и запрете на удары по энергетической инфраструктуре. Умеров заявил, что Украина готова организовать отдельную встречу на технологическом уровне, чтобы это имплементировать:

"Мы готовы организовать отдельную встречу на техническом уровне, чтобы начать работу над механизмами внедрения. На данный момент все стороны собираются проинформировать соответствующее руководство, и мы вскоре сообщим даты и время".

Читайте также: Мы уже видим, как Россия пытается манипулировать и обусловливать сделки ослаблением санкций, - Сибига

Умеров также отметил, что Украина заинтересована в привлечении третьих стран к мониторингу и гарантиям по прекращению огня.

"Мы сказали, что будем рады видеть партнеров и пусть партнеры подают заявки, и, возможно, мы проведем двусторонние встречи, и как только мы завершим список гарантов, мы сообщим", - заявил министр.

Напоминаем, по результатам переговоров с США в Саудовской Аравии, Россия выдвинула ряд требований по снятию санкций для объявления прекращения огня в Черном море. Также Кремль опубликовал якобы согласованный с США перечень российских и украинских объектов, которые подпадают под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня по энергетической инфраструктуре вступит в силу сразу после официального заявления США по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Также, по его словам, Украина передала США перечень энергообъектов, которые подпадают под инициативу о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Читайте также: Нас беспокоит, чтобы США имели влияние на Россию, а не наоборот, - Зеленский

Автор: 

Умеров Рустем (506) прекращения огня (109)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
А які українські вимоги щодо припинення вогню? Росія виводить свої війська з території України?
показать весь комментарий
25.03.2025 23:44
+13
Умерова та зелену владу на гілляку!
показать весь комментарий
26.03.2025 00:00
+11
До зняття санкцій з пітьми все вже йшло - Тромб був налаштований рішуче. Лише очікували на підходящий привід.
І от зебіли на чолі з тим телепнем цей привід і дали...
Питається - нафуя? Адже рашисти й так не нападали на балкери з металом і зерном в межах "морського коридору", боячись атак у відповідь на свої танкери з нафтою.
показать весь комментарий
25.03.2025 23:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А які українські вимоги щодо припинення вогню? Росія виводить свої війська з території України?
показать весь комментарий
25.03.2025 23:44 Ответить
та видно до того йде🤦
показать весь комментарий
26.03.2025 00:09 Ответить
ще пару перемовин, і зе-мерзота імплементує тут пуйло
показать весь комментарий
26.03.2025 00:23 Ответить
Россия договаривается с Россией. И речь не про США.
показать весь комментарий
25.03.2025 23:44 Ответить
"Ми сказали, що будемо раді бачити партнерів і нехай партнери подають заявки, і, можливо, ми проведемо двосторонні зустрічі, і як тільки ми завершимо список гарантів, ми повідомимо", - заявив міністр.

так это же уже было (с)
сербия и прочие кенты х у йла из обсе на дебилобамбассе.
показать весь комментарий
25.03.2025 23:46 Ответить
чюрка йо...на
показать весь комментарий
25.03.2025 23:46 Ответить
До зняття санкцій з пітьми все вже йшло - Тромб був налаштований рішуче. Лише очікували на підходящий привід.
І от зебіли на чолі з тим телепнем цей привід і дали...
Питається - нафуя? Адже рашисти й так не нападали на балкери з металом і зерном в межах "морського коридору", боячись атак у відповідь на свої танкери з нафтою.
показать весь комментарий
25.03.2025 23:48 Ответить
ембарго на удари по енергетиці.

Всегда думал что "эмбарго" это запрет на экспорт/импорт, то есть больше торговый, финансовый термин...
показать весь комментарий
25.03.2025 23:49 Ответить
Вони мали на увазі мораторій 😁
показать весь комментарий
26.03.2025 00:15 Ответить
Мерзенні зрадники.
показать весь комментарий
25.03.2025 23:53 Ответить
Карьера[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=4 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=4 править код]

Начал свою карьеру в компании https://ru.wikipedia.org/wiki/Lifecell lifecell (оператор мобильной связи Украины), которой владел турецкий оператор https://ru.wikipedia.org/wiki/Turkcell Turkcell, занимая различные руководящие должности с 2004 по 2010 годыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:5-12 [12].

2003-2007 - техническая дирекция, Департамент развития сети GSM/TDMA - начальник отдела управления сайтами и юридического сопровождения;
2007-2010 - Финансовая Дирекция - Начальник Департамента закупок, логистики, управления контрактами;
2010 - Дирекция маркетинга, продаж и отношений с абонентами - Начальник Департамента трансформации; Дирекция продаж в индивидуальном сегменте - Начальник Департамента дистрибуции и альтернативных каналов продаж;
2010-2011 - управляющий директор в ICG Investments;
2011-2013 - управляющий директор в iCapital;
2013-2019 - Управляющий директор компании ASTEMhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13]. Компания ASTEM управляет инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктурыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14].
показать весь комментарий
25.03.2025 23:53 Ответить
Умерова та зелену владу на гілляку!
показать весь комментарий
26.03.2025 00:00 Ответить
Хто такий Умеров і хто його уповноважив вести пепеговори
на високому рівні ?
Цим повинна займатися Верховна рада Украіни , крапка !!
показать весь комментарий
26.03.2025 00:05 Ответить
Верховна рада? Це те збіговисько слуг урода та регіонАлів яким дали владу зебіли?
показать весь комментарий
26.03.2025 00:34 Ответить
А воно ще там?
показать весь комментарий
26.03.2025 00:53 Ответить
Замість домовлятись про якійсь там технічні зустрічі, краще знищуйте новоросійський нафтотермінал. Домовлялщики, вашу мать.
показать весь комментарий
26.03.2025 01:21 Ответить
Україна готова організувати технічну зустріч щодо негайної реалізації ......
............ тобто злочинно замаскованої під мир капітуляції України!!!!
показать весь комментарий
26.03.2025 03:13 Ответить
Пора вже цього переговорника так званого міністра оборони гнати користі з нього жодної лише проблеми.
показать весь комментарий
26.03.2025 06:30 Ответить
Його не гнати його садити треба, 70 млрд віддали польському посереднику на снаряди, на які борг 23 мдрд весить
показать весь комментарий
26.03.2025 06:47 Ответить
Умерова в Україні нічого не тримає, у нього вся родина і бізнес в США. Причому родина в черзі на отримання громадянства США, тому Умеров зробить все, що завгодно і здасть все, що завгодно. Україна для нього - лише місце збагачення, "кормушка".
показать весь комментарий
26.03.2025 07:32 Ответить
Як і для всіх інших зелених ...
показать весь комментарий
26.03.2025 11:30 Ответить
показать весь комментарий
26.03.2025 11:32 Ответить
Золоті слова розумної жінки ...
показать весь комментарий
26.03.2025 11:34 Ответить
 
 