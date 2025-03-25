Украина готова организовать техническую встречу по имплементации договоренностей в Эр-Рияде, - Умеров
Украина готова организовать техническую встречу по реализации режима тишины в Черном море и по эмбарго на удары по энергетике.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Умеров отметил, что украинская сторона стремится к прекращению огня и намерена "прийти к долговременному миру". По его словам, во время переговоров с США в Эр-Риядестороны обсудили гуманитарное направление по обмену военнопленными и гражданскими, а также возвращение украинских детей.
В Саудовской Аравии стороны договорились о тишине в Черном море и запрете на удары по энергетической инфраструктуре. Умеров заявил, что Украина готова организовать отдельную встречу на технологическом уровне, чтобы это имплементировать:
"Мы готовы организовать отдельную встречу на техническом уровне, чтобы начать работу над механизмами внедрения. На данный момент все стороны собираются проинформировать соответствующее руководство, и мы вскоре сообщим даты и время".
Умеров также отметил, что Украина заинтересована в привлечении третьих стран к мониторингу и гарантиям по прекращению огня.
"Мы сказали, что будем рады видеть партнеров и пусть партнеры подают заявки, и, возможно, мы проведем двусторонние встречи, и как только мы завершим список гарантов, мы сообщим", - заявил министр.
Напоминаем, по результатам переговоров с США в Саудовской Аравии, Россия выдвинула ряд требований по снятию санкций для объявления прекращения огня в Черном море. Также Кремль опубликовал якобы согласованный с США перечень российских и украинских объектов, которые подпадают под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня по энергетической инфраструктуре вступит в силу сразу после официального заявления США по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Также, по его словам, Украина передала США перечень энергообъектов, которые подпадают под инициативу о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
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так это же уже было (с)
сербия и прочие кенты х у йла из обсе на дебилобамбассе.
І от зебіли на чолі з тим телепнем цей привід і дали...
Питається - нафуя? Адже рашисти й так не нападали на балкери з металом і зерном в межах "морського коридору", боячись атак у відповідь на свої танкери з нафтою.
Всегда думал что "эмбарго" это запрет на экспорт/импорт, то есть больше торговый, финансовый термин...
Начал свою карьеру в компании https://ru.wikipedia.org/wiki/Lifecell lifecell (оператор мобильной связи Украины), которой владел турецкий оператор https://ru.wikipedia.org/wiki/Turkcell Turkcell, занимая различные руководящие должности с 2004 по 2010 годыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:5-12 [12].
2003-2007 - техническая дирекция, Департамент развития сети GSM/TDMA - начальник отдела управления сайтами и юридического сопровождения;
2007-2010 - Финансовая Дирекция - Начальник Департамента закупок, логистики, управления контрактами;
2010 - Дирекция маркетинга, продаж и отношений с абонентами - Начальник Департамента трансформации; Дирекция продаж в индивидуальном сегменте - Начальник Департамента дистрибуции и альтернативных каналов продаж;
2010-2011 - управляющий директор в ICG Investments;
2011-2013 - управляющий директор в iCapital;
2013-2019 - Управляющий директор компании ASTEMhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13]. Компания ASTEM управляет инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктурыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14].
на високому рівні ?
Цим повинна займатися Верховна рада Украіни , крапка !!
............ тобто злочинно замаскованої під мир капітуляції України!!!!