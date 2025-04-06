Ракетная атака на Хмельнитчине: ранена женщина, есть повреждения

Сегодня, 6 апреля, ночью, во время вражеской атаки на Украину силы ПВО уничтожили 1 вражескую ракету над Хмельницкой областью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.

К сожалению, в результате атаки местная жительница получила травмы - осколками стекла ей порезало ногу.

"Повреждены помещения жилого дома, летней кухни, два подсобных помещения и три автомобиля", - уточнили в ОВА.

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Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.

На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.

По данным Воздушных сил, сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов".