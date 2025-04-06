Ракетная атака на Хмельнитчине: ранена женщина, есть повреждения
Сегодня, 6 апреля, ночью, во время вражеской атаки на Украину силы ПВО уничтожили 1 вражескую ракету над Хмельницкой областью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.
К сожалению, в результате атаки местная жительница получила травмы - осколками стекла ей порезало ногу.
"Повреждены помещения жилого дома, летней кухни, два подсобных помещения и три автомобиля", - уточнили в ОВА.
Ракетная атака 6 апреля 2025 года
Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.
Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.
На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.
По данным Воздушных сил, сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов".
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