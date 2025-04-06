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Новости Ракетная атака на Кривой Рог Массированный ракетный обстрел Реакция Польши на обстрелы РФ Украины
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МИД Польши осудило атаки РФ по Украине: последние действия Москвы свидетельствуют о ее неготовности к миру

Реакция МИД Польши на обстрелы РФ

Польша решительно осудила недавние российские обстрелы Украины, подчеркнув, что страна-агрессор должна быть привлечена к ответственности.

Об этом МИД Польши заявил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Польша решительно осуждает очередные российские бомбардировки Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за гибель жителей Украины и разрушение гражданской инфраструктуры. Последние действия Москвы свидетельствуют, что ее целью является дальнейшая война, а не мир",- сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Польши.

Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

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Ракетная атака РФ на Кривой Рог

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 апреля оккупанты ударили по Кривому Рогу. Известно 20 погибших, среди них 9 детей, и о более 60 пострадавших. Из-за ракетного удара РФ в Кривом Роге будет трехдневный траур. По данным Офиса генпрокурора, поисково-спасательная операция на месте ракетного удара РФ по Кривому Рогу завершена.

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Автор: 

обстрел (27057) Польша (8407) россия (95467)


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Топ комментарии
+3
кацапи бажають не миру, а досягнення своїх цілей

змусити їх хотіти мир може тільки військова допомога Україні і жорсткі санкції кацапам
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06.04.2025 22:10
+2
Ше не задовбалися?
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06.04.2025 22:02
+2
...Європа з населенням 740 мільйонів, просить Америку з населенням в 330 мільйонів, захистити її від Московії з населенням 140 мільйонів, котра вже три роки воює з Україною з населенням 30 мільйонів...
Це повний, абсолютний пундуц...
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06.04.2025 22:18
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Ше не задовбалися?
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06.04.2025 22:02 Ответить
кацапи бажають не миру, а досягнення своїх цілей

змусити їх хотіти мир може тільки військова допомога Україні і жорсткі санкції кацапам
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06.04.2025 22:10 Ответить
Мало того, что трамп работает на путлера, но в сша ещё сегодня будут чествовать путиноида-хоккеиста! Это уже открытая агрессия против Украины и подготовка к победобесию, которое начинается в сша уже сегодня ночью. Если мне не верите - включите любой штатовский канал и вы убедитесь в том, о чём я пишу. Чествование путиноида овечкина в сша в момент трагедии в Кривом Рогу - это верх штатовского цинизма, проплаченное путлеровскими кгбэшными кровавыми рублями!
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06.04.2025 22:10 Ответить
...Європа з населенням 740 мільйонів, просить Америку з населенням в 330 мільйонів, захистити її від Московії з населенням 140 мільйонів, котра вже три роки воює з Україною з населенням 30 мільйонів...
Це повний, абсолютний пундуц...
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06.04.2025 22:18 Ответить
Справа не в кількості ,а в якості. Колись 200 тис. монголів завоювали Китай ( 60 млн.), Індію, всю Центральну Азію, Русь...
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07.04.2025 00:23 Ответить
а до чого готова Польща?
Які має пропозиції?
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06.04.2025 22:27 Ответить
Польща закуповує зброю. А не триндить на телемараХвонах.
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06.04.2025 23:13 Ответить
Идет постоянная открытая пропаганда из кремля и от усатой шестерки одноразовых. Совершенно конкретная.
Я хз, почему они не замечают. Дряхлые "потемкинские деревни" можно и нужно ставить на место заранее, как это сделала Турция. Сначала самолет приземлили, а потом и у урода "дипломата" на нож посадили.
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06.04.2025 22:27 Ответить
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06.04.2025 22:34 Ответить
Нема часу.. Потрібно набивати кармани, щоб у потрібний день змогти втекти і купити собі острівець.
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06.04.2025 23:19 Ответить
"Останні дії Москви свідчать, що її метою є подальша війна, а не мир"

А до останніх дій все свідчило, що кацапи хочуть миру? Що за маячня?
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06.04.2025 23:24 Ответить
 
 