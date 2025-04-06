МИД Польши осудило атаки РФ по Украине: последние действия Москвы свидетельствуют о ее неготовности к миру
Польша решительно осудила недавние российские обстрелы Украины, подчеркнув, что страна-агрессор должна быть привлечена к ответственности.
Об этом МИД Польши заявил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Польша решительно осуждает очередные российские бомбардировки Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за гибель жителей Украины и разрушение гражданской инфраструктуры. Последние действия Москвы свидетельствуют, что ее целью является дальнейшая война, а не мир",- сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Польши.
Ракетная атака 6 апреля 2025 года
Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.
Ракетная атака РФ на Кривой Рог
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 апреля оккупанты ударили по Кривому Рогу. Известно 20 погибших, среди них 9 детей, и о более 60 пострадавших. Из-за ракетного удара РФ в Кривом Роге будет трехдневный траур. По данным Офиса генпрокурора, поисково-спасательная операция на месте ракетного удара РФ по Кривому Рогу завершена.
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змусити їх хотіти мир може тільки військова допомога Україні і жорсткі санкції кацапам
Це повний, абсолютний пундуц...
Які має пропозиції?
Я хз, почему они не замечают. Дряхлые "потемкинские деревни" можно и нужно ставить на место заранее, как это сделала Турция. Сначала самолет приземлили, а потом и у урода "дипломата" на нож посадили.
А до останніх дій все свідчило, що кацапи хочуть миру? Що за маячня?