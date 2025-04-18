Новый этап переговоров по недрам стартует в США 24 апреля: готовят технические формулировки для инвестфонда

Новый раунд переговоров между Украиной и США по соглашению о доступе к недрам и создании совместного инвестиционного фонда начнется 24 апреля в Соединенных Штатах.

Об этом сообщил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В четверг, 24 апреля, начнется новый раунд переговоров. Мы сейчас параллельно работаем с нашей и американской юридическими командами и пытаемся поснимать много технических вопросов, чтобы сузить их до наиболее чувствительных, требующих политического решения", - отметил Качка.

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Будет ли финальный текст соглашения готов до 26 апреля, зависит от хода переговоров.

Также Качка отметил, что речь не идет о признании американской помощи Украине как долга: "Речь идет о том, что от деятельности этого фонда США, как один из партнеров, заработают, по меньшей мере, столько, сколько предоставлялось помощи".

Финальное соглашение о создании инвестфонда будет заключено между украинским государственным предприятием и Международной финансовой корпорацией развития США (DFC). Украина также сможет получать прибыль от реализации будущих инвестиционных проектов.

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Соглашение о полезных ископаемых с США

Накануне Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, свидетельствующий о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.

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