Новый этап переговоров по недрам стартует в США 24 апреля: готовят технические формулировки для инвестфонда
Новый раунд переговоров между Украиной и США по соглашению о доступе к недрам и создании совместного инвестиционного фонда начнется 24 апреля в Соединенных Штатах.
Об этом сообщил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"В четверг, 24 апреля, начнется новый раунд переговоров. Мы сейчас параллельно работаем с нашей и американской юридическими командами и пытаемся поснимать много технических вопросов, чтобы сузить их до наиболее чувствительных, требующих политического решения", - отметил Качка.
Будет ли финальный текст соглашения готов до 26 апреля, зависит от хода переговоров.
Также Качка отметил, что речь не идет о признании американской помощи Украине как долга: "Речь идет о том, что от деятельности этого фонда США, как один из партнеров, заработают, по меньшей мере, столько, сколько предоставлялось помощи".
Финальное соглашение о создании инвестфонда будет заключено между украинским государственным предприятием и Международной финансовой корпорацией развития США (DFC). Украина также сможет получать прибыль от реализации будущих инвестиционных проектов.
Соглашение о полезных ископаемых с США
Накануне Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, свидетельствующий о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.
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Невже так США відбудовували Німеччину, Японію та Південну Корею.? Чи знами, як з банановою республікою рижі прагнуть поступити?
Щось подібне було, коли США розброювали Україну, ще за часів Клінтону+Обами…
Тоді, за їх наказом під контролем кузьмука та його заступника з цієї армії, знищували і майно 43 ракетної армії, і ешелонами підривали ПЗРК, Терещенко ВІ, (тоді ще отримав звання хєнєсрала), і так ЗАПОПАДЛИВО усе виконував, рулив цим знищенням, разом з Адміністрацією ПУ….!! Люди в Україні, усе пам'ятають!
Про це він сказав у інтерв'ю http://www.theguardian.com/world/2025/feb/11/zelenskyy-europe-cannot-guarantee-ukraines-security-without-america The Guardian, передає Укрінформ.