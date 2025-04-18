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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Новый этап переговоров по недрам стартует в США 24 апреля: готовят технические формулировки для инвестфонда

США и Украина завершили второй раунд переговоров

Новый раунд переговоров между Украиной и США по соглашению о доступе к недрам и создании совместного инвестиционного фонда начнется 24 апреля в Соединенных Штатах.

Об этом сообщил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В четверг, 24 апреля, начнется новый раунд переговоров. Мы сейчас параллельно работаем с нашей и американской юридическими командами и пытаемся поснимать много технических вопросов, чтобы сузить их до наиболее чувствительных, требующих политического решения", - отметил Качка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меморандум по соглашению о полезных ископаемых с США. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Будет ли финальный текст соглашения готов до 26 апреля, зависит от хода переговоров.

Также Качка отметил, что речь не идет о признании американской помощи Украине как долга: "Речь идет о том, что от деятельности этого фонда США, как один из партнеров, заработают, по меньшей мере, столько, сколько предоставлялось помощи".

Финальное соглашение о создании инвестфонда будет заключено между украинским государственным предприятием и Международной финансовой корпорацией развития США (DFC). Украина также сможет получать прибыль от реализации будущих инвестиционных проектов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США согласились увязать новое соглашение с Украиной с Будапештским меморандумом, - СМИ

Соглашение о полезных ископаемых с США

Накануне Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, свидетельствующий о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже 17 апреля Украина и США могут в онлайн-формате подписать меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано в следующий четверг.

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Автор: 

переговоры (4939) США (26652) редкоземельные металлы (151)


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Топ комментарии
+6
Надеюсь, что Зе с Ермаком будут лично лопатами копать карьеры с редкоземом 10 лет без права переписки.
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18.04.2025 14:29
+5
Хто підпише, той - труп.
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18.04.2025 14:33
+4
Чергове кидалово, від США трампа??
Щось подібне було, коли США розброювали Україну, ще за часів Клінтону+Обами…
Тоді, за їх наказом під контролем кузьмука та його заступника з цієї армії, знищували і майно 43 ракетної армії, і ешелонами підривали ПЗРК, Терещенко ВІ, (тоді ще отримав звання хєнєсрала), і так ЗАПОПАДЛИВО усе виконував, рулив цим знищенням, разом з Адміністрацією ПУ….!! Люди в Україні, усе пам'ятають!
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18.04.2025 14:35
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Надеюсь, что Зе с Ермаком будут лично лопатами копать карьеры с редкоземом 10 лет без права переписки.
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18.04.2025 14:29 Ответить
Разом з Кулебою , він по лопатах профі .
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18.04.2025 14:34 Ответить
"Йдеться про те, що від діяльності цього фонду США, як один із партнерів, зароблять ЩОНАЙМЕНШЕ стільки, скільки надавалося допомоги". Джерело: https://censor.net/ua/n3547544
Невже так США відбудовували Німеччину, Японію та Південну Корею.? Чи знами, як з банановою республікою рижі прагнуть поступити?
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18.04.2025 14:31 Ответить
Хто підпише, той - труп.
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18.04.2025 14:33 Ответить
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18.04.2025 14:34 Ответить
Чергове кидалово, від США трампа??
Щось подібне було, коли США розброювали Україну, ще за часів Клінтону+Обами…
Тоді, за їх наказом під контролем кузьмука та його заступника з цієї армії, знищували і майно 43 ракетної армії, і ешелонами підривали ПЗРК, Терещенко ВІ, (тоді ще отримав звання хєнєсрала), і так ЗАПОПАДЛИВО усе виконував, рулив цим знищенням, разом з Адміністрацією ПУ….!! Люди в Україні, усе пам'ятають!
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18.04.2025 14:35 Ответить
тобто будуть обговорювати чи будуть розстібати ремінець годинника на руці жертви, чи просто зріжуть ножем.
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18.04.2025 14:36 Ответить
Зеленський розповів, що запропонував Трампу ідею щодо українських рідкісноземельних корисних копалин ще у вересні, коли вони зустрічалися в Нью-Йорку.

Про це він сказав у інтерв'ю http://www.theguardian.com/world/2025/feb/11/zelenskyy-europe-cannot-guarantee-ukraines-security-without-america The Guardian, передає Укрінформ.
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18.04.2025 14:40 Ответить
Новому етапу 🖕
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18.04.2025 14:51 Ответить
Все що треба знати про угоду - Про вигоду для України Качка згадав лише мигцем - "Україна також матиме змогу отримувати прибуток від реалізації майбутніх інвестиційних проєктів". Джерело: https://censor.net/ua/n3547544 Без конкретики в контексті всього повідомлення це звучить так, матиме змогу, але не факт, що дозволять і не цим заморочуються перемовники, а як "познімати багато технічних питань" (тобто знайти шпарини в закондавстві), щоб звузити їх до найбільш чутливих, що потребуватимуть політичного рішення" (політичне рішення це начхати на ті перепони, що неможливо обійти)
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18.04.2025 14:59 Ответить
Також Качка наголосив, що мова не йде про визнання американської допомоги Україні як боргу: "Йдеться про те, що від діяльності цього фонду США, як один із партнерів, зароблять щонайменше стільки, скільки надавалося допомоги". А ЧОМУ НЕ ВИСТАВИТИ ВАРТІСТЬ ЯДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЗБРОЇ.КОТРУ БУЛО ЗНИЩЕНО В БОРГ США І 3,14ДЕРАЦІЇ???
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18.04.2025 15:07 Ответить
 
 