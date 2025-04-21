С начала суток на фронте 121 боестолкновение, почти 50 из них на Покровском направлении, - Генштаб

В общем, с начала этих суток произошло 121 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли один ракетный и 101 авиационный удар, применив три ракеты и 177 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 995 дронов-камикадзе и осуществили более 4100 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Купянском направлении враг проводил два наступательных действия вблизи Петропавловки и Загрызово.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 17 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Новое, Надия, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодязи, Торское и в направлении Нового Мира, Зеленой Долины. Еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

Читайте: ВСУ ударили по месту запуска российских БпЛА в районе Теткино Курской области РФ, ликвидировано до 20 рашистов, - Генштаб

На Северском направлении враг один раз атаковал в направлении Верхнекаменского.

С начала суток на Краматорском направлении враг дважды атаковал в сторону Маркового и Ступочек.

На Торецком направлении сегодня произошло 13 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки, четыре боестолкновения еще продолжаются.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 941 770 человек (+670 за сутки), 10 679 танков, 26 659 артсистем, 22 273 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 49 раз атаковал в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Тарасовка, Проминь, Лисовка, Удачное, Преображенка, Котляровка, Андреевка и в направлении Александрополя, Новопавловки и Березовки. Наши защитники отбили 43 штурма, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Александрополю, Покровску, Новопавловке и Муравке.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 289 оккупантов, из которых 135 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили семь боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, 11 единиц автомобильной техники, пять БпЛА, пункт управления БпЛА, портативную станцию радиоэлектронной борьбы, восемь единиц мототехники, также повредили танк, пять единиц автомобильной техники и два мотоцикла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть большая вероятность того, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено на этой неделе, - Трамп

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков в районах Константинополя, Свободного Поля, Привольного, Новоселки и Разлива. Еще одна атака продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись Новодаровка и Дачное.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Малиновке и Зализнычному.

На Ореховском направлении украинские защитники отражают атаку противника в районе Степного.

Под авиаударами оказались Щербаки, Новояковлевка и Степногорск.

Также читайте: Силы обороны отбросили россиян вблизи Удачного, - DeepState. КАРТЫ

Курское направление

На Курщине произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 21 авиационный удар, сбросил 30 управляемых бомб, осуществил 229 артиллерийских обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.

Сегодня стоит отметить воинов 31-й отдельной механизированной бригады, 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты, 47-й отдельной механизированной бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Пасхальное перемирие" Путина подрывает мирный план Трампа по Украине, - The Economist