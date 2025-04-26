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Враг атаковал Украину тремя ракетами и 114 "Шахедами": уничтожено 66 дронов, - Воздушные силы

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В ночь на 26 апреля 2025 года войска РФ атаковали Украину противокорабельной ракетой "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, 114-ю ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 66 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

31 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Днепропетровщина.

Также читайте: Россияне запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Как сообщалось, на Киевщине из-за дроновой атаки ранен мужчина на Белоцерковщине, повреждены дома в Бориспольском районе. Под ударом дронов находился город Кропивницкий, там повреждены офисные и складские помещения.

Также отмечалось, что рашисты атаковали "Шахедами" Полтавщину: повреждены дома, есть пострадавшие.

Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что рашисты ударили беспилотником по многоэтажке в Каменском: погиб мужчина, среди раненых - ребенок.

Автор: 

ПВО (2755) Воздушные силы (2308) Шахед (1003)


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Так, а шо з ракетами? Ми вже їх не збиваємо?
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26.04.2025 11:07 Ответить
Чим? Про Петріоти можна забути. Залишилося там для Києва на декілька разів.
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26.04.2025 11:12 Ответить
Vladimir, STOP. А то у Трампа вже очко димить.
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26.04.2025 11:10 Ответить
 
 