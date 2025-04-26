УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8932 відвідувача онлайн
Новини Результат роботи ППО
224 3

Ворог атакував Україну трьома ракетами та 114 "Шахедами": знищено 66 дронів, - Повітряні сили

Міноборони допустило до використання переносний тренажер

У ніч на 26 квітня 2025 року війська РФ атакували Україну протикорабельною ракетою "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 10.00 підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

31 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.

Також читайте: Росіяни запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Як повідомлялося, на Київщині через дронову атаку поранено чоловіка на Білоцерківщині, пошкоджено будинки у Бориспільському районі. Під ударом дронів перебувало місто Кропивницький, там пошкоджено офісні та складські приміщення.

Також зазначалося, що рашисти атакували "Шахедами" Полтавщину: пошкоджено будинки, є постраждалі.

Окрім того, Цензор.НЕТ інформував, що рашисти вдарили безпілотником по багатоповерхівці у Кам’янському: загинув чоловік, серед поранених - дитина.

Автор: 

ППО (3195) Повітряні сили (2647) Шахед (1006)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, а шо з ракетами? Ми вже їх не збиваємо?
показати весь коментар
26.04.2025 11:07 Відповісти
Чим? Про Петріоти можна забути. Залишилося там для Києва на декілька разів.
показати весь коментар
26.04.2025 11:12 Відповісти
Vladimir, STOP. А то у Трампа вже очко димить.
показати весь коментар
26.04.2025 11:10 Відповісти
 
 