Ворог атакував Україну трьома ракетами та 114 "Шахедами": знищено 66 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 26 квітня 2025 року війська РФ атакували Україну протикорабельною ракетою "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 10.00 підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

31 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.

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Як повідомлялося, на Київщині через дронову атаку поранено чоловіка на Білоцерківщині, пошкоджено будинки у Бориспільському районі. Під ударом дронів перебувало місто Кропивницький, там пошкоджено офісні та складські приміщення.

Також зазначалося, що рашисти атакували "Шахедами" Полтавщину: пошкоджено будинки, є постраждалі.

Окрім того, Цензор.НЕТ інформував, що рашисти вдарили безпілотником по багатоповерхівці у Кам’янському: загинув чоловік, серед поранених - дитина.