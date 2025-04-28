Король Дании Фредерик прибудет в Гренландию на фоне заявлений Трампа об острове, - Reuters (обновлено)

В понедельник, 28 апреля, король Дании Фредерик Х начал визит в Гренландию, чтобы подчеркнуть единство с островом на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Визит происходит на фоне нескольких месяцев напряженности, вызванной неоднократными заявлениями Трампа, что Гренландия "должна" стать частью США, пишет агентство.

В рамках своего визита король Фредерик Х намерен посетить столицу острова Нуук, а также станцию Норд - военный форпост на севере Гренландии.

Также сообщается, что король присоединится к патрулю "Сириус" - это подразделение специальных сил, которое использует собачьи упряжки для пересечения огромной ледовой шапки Гренландии.

Напомним, что в воскресенье, 27 апреля, новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров никогда не будет собственностью для покупки.

Обновление

Впоследствии, как сообщили СМИ со ссылкой на королевский двор Дании, вылет короля перенесли на утро вторника, 29 апреля, из-за погодных условий.

Напомним, что в воскресенье, 27 апреля, новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров никогда не будет собственностью для покупки.

Трамп хочет Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

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Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".