Король Данії Фредерік прибуде до Гренландії на тлі заяв Трампа про острів, - Reuters (оновлено)

У понеділок, 28 квітня, король Данії Фредерік Х розпочне візит до Гренландії, щоб підкреслити єдність із островом на тлі заяв американського президента Дональда Трампа.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Візит відбувається на тлі кількох місяців напруженості, викликаної неодноразовими заявами Трампа, що Гренландія "повинна" стати частиною СШС, пише агентство.

У межах свого візиту король Фредерік Х має намір відвідати столицю острова Нуук, а також станцію Норд – військовий форпост на півночі Гренландії.

Також повідомляється, що король приєднається до патруля Сіріус – це підрозділ спеціальних сил, який використовує собачі упряжки для перетину величезної льодової шапки Гренландії.

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Згодом, як повідомили ЗМІ з посиланням на королівський двір Данії, виліт короля перенесли на ранок вівторка, 29 квітня, через погодні умови.

Нагадаємо, що у неділю, 27 квітня, новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів ніколи не буде власністю для купівлі.

Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".