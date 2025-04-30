РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10740 посетителей онлайн
Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
1 205 16

Делегация частного сектора США отправится в Гренландию, чтобы оценить природные ресурсы острова, - Reuters

Представители американского бизнеса отправятся в Гренландию

На этой неделе делегация частного сектора США планирует посетить Гренландию. Цель визита - изучить возможности инвестирования в природные ресурсы острова.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в состав делегации будут входить представители горнодобывающих компаний Critical Metals Corp, Cogency Power, American Renewable Metals и Refacture.

Возглавит делегацию генеральный директор организации GreenMet и бывший руководитель аппарата Управления международных дел Министерства энергетики США при первой президентской каденции Дональда Трампа Дрю Горн.

"Я не пытаюсь сделать что-то безумное, например, организовать покупку или захват Гренландии Соединенными Штатами. Мы просто хотим заниматься традиционным развитием бизнеса в частном секторе", - сказал Горн.

Бывший чиновник добавил, что представляет консорциум, в который входят известные инвесторы, включая Cerberus Capital Management и Cantor Fitzgerald.

Горн выразил убеждение, что открытость Гренландии к инвестициям частного сектора укрепит ее независимость и обеспечит жизнеспособную бизнес-модель.

Как пишет Reuters, американская делегация планирует посетить одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов Танбриз, а также побывать в столице Дании - Копенгагене.

Читайте также: Дания и Гренландия договорились укрепить сотрудничество на фоне заявлений Трампа, - Reuters

Трамп хочет Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о возможности применения силы для аннексии Гренландии: Не снимаю никаких вариантов со стола

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

Читайте также: Король Дании Фредерик прибудет в Гренландию на фоне заявлений Трампа об острове, - Reuters (обновлено)

Автор: 

визит (3086) Гренландия (77) США (26763)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
На гренландсьому потрібно послати їх нах..
показать весь комментарий
30.04.2025 20:28
+5
"Гієни" приглядаються до майбутньої жертви і оцінюють ризики - "чи варта овчинка вичинки?".
показать весь комментарий
30.04.2025 20:30
+4
показать весь комментарий
30.04.2025 20:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На гренландсьому потрібно послати їх нах..
показать весь комментарий
30.04.2025 20:28 Ответить
Какое удачное совпадение, для тех, кто в них верит. Намерения Трампа не причем, разумеется.
показать весь комментарий
30.04.2025 20:29 Ответить
Просто вєжлівиє люді...
показать весь комментарий
30.04.2025 20:35 Ответить
Трамп вже своє бл@дське око кинув і на надра Гренландії.
показать весь комментарий
30.04.2025 20:30 Ответить
"Гієни" приглядаються до майбутньої жертви і оцінюють ризики - "чи варта овчинка вичинки?".
показать весь комментарий
30.04.2025 20:30 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2025 20:33 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2025 20:33 Ответить
Театр абсурду.
Вони хочуть. Хотілку закатайте і розвивайте у себе. У даному випадку головне, чи хоче Гренландія. А вона вас не хоче.
показать весь комментарий
30.04.2025 20:35 Ответить
Оценить ..."на глаз"?
показать весь комментарий
30.04.2025 20:35 Ответить
"Мудило в блєстящєму пальті (впевнено і різко): Там масла до*уя!

Мудило в блєстящєму пальті зникає в напрямі, в якому, на його думку, знаходиться до*уя масла."

Л.Подерв'янський
показать весь комментарий
30.04.2025 20:36 Ответить
Хотять інвестувати... А працювати зимою у валенках і хутровому одязі не Хотять?
показать весь комментарий
30.04.2025 20:42 Ответить
Вони Хотять ІНВЕСТУВАТИ але бажають як завжди працювати на яхтах та рівієрах...якось так
показать весь комментарий
30.04.2025 21:02 Ответить
трампони проводять ревізію усіх надр, до яких ще можуть дотягнутися
показать весь комментарий
30.04.2025 20:42 Ответить
Кроме украинских лохов, видимо Трамп на ресурсы никого не разведет.
показать весь комментарий
30.04.2025 20:53 Ответить
Інвестування в природні ресурси острова - це насамперед шалені витрати на інфраструктуру - порти, дороги, електростанції і високі зарплати для бажаючих працювати на півночі.

Без пільг і дотацій приватний сектор США, там багато не заробить.
показать весь комментарий
30.04.2025 21:01 Ответить
 
 