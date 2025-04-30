Делегация частного сектора США отправится в Гренландию, чтобы оценить природные ресурсы острова, - Reuters
На этой неделе делегация частного сектора США планирует посетить Гренландию. Цель визита - изучить возможности инвестирования в природные ресурсы острова.
Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в состав делегации будут входить представители горнодобывающих компаний Critical Metals Corp, Cogency Power, American Renewable Metals и Refacture.
Возглавит делегацию генеральный директор организации GreenMet и бывший руководитель аппарата Управления международных дел Министерства энергетики США при первой президентской каденции Дональда Трампа Дрю Горн.
"Я не пытаюсь сделать что-то безумное, например, организовать покупку или захват Гренландии Соединенными Штатами. Мы просто хотим заниматься традиционным развитием бизнеса в частном секторе", - сказал Горн.
Бывший чиновник добавил, что представляет консорциум, в который входят известные инвесторы, включая Cerberus Capital Management и Cantor Fitzgerald.
Горн выразил убеждение, что открытость Гренландии к инвестициям частного сектора укрепит ее независимость и обеспечит жизнеспособную бизнес-модель.
Как пишет Reuters, американская делегация планирует посетить одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов Танбриз, а также побывать в столице Дании - Копенгагене.
Трамп хочет Гренландию
Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.
CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.
Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
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Вони хочуть. Хотілку закатайте і розвивайте у себе. У даному випадку головне, чи хоче Гренландія. А вона вас не хоче.
Мудило в блєстящєму пальті зникає в напрямі, в якому, на його думку, знаходиться до*уя масла."
Л.Подерв'янський
Без пільг і дотацій приватний сектор США, там багато не заробить.