Делегация частного сектора США отправится в Гренландию, чтобы оценить природные ресурсы острова, - Reuters

На этой неделе делегация частного сектора США планирует посетить Гренландию. Цель визита - изучить возможности инвестирования в природные ресурсы острова.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в состав делегации будут входить представители горнодобывающих компаний Critical Metals Corp, Cogency Power, American Renewable Metals и Refacture.

Возглавит делегацию генеральный директор организации GreenMet и бывший руководитель аппарата Управления международных дел Министерства энергетики США при первой президентской каденции Дональда Трампа Дрю Горн.

"Я не пытаюсь сделать что-то безумное, например, организовать покупку или захват Гренландии Соединенными Штатами. Мы просто хотим заниматься традиционным развитием бизнеса в частном секторе", - сказал Горн.

Бывший чиновник добавил, что представляет консорциум, в который входят известные инвесторы, включая Cerberus Capital Management и Cantor Fitzgerald.

Горн выразил убеждение, что открытость Гренландии к инвестициям частного сектора укрепит ее независимость и обеспечит жизнеспособную бизнес-модель.

Как пишет Reuters, американская делегация планирует посетить одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов Танбриз, а также побывать в столице Дании - Копенгагене.

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Трамп хочет Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

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Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

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