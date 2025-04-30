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Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
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Делегація приватного сектору США вирушить до Гренландії, щоб оцінити природні ресурси острова, - Reuters

Представники американського бізнесу відправлять в Гренландію

Цього тижня делегація приватного сектору США планує відвідати Гренландію. Мета візиту - вивчити можливості інвестування в природні ресурси острова.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до складу делегації входитимуть представники гірничовидобувних компаній Critical Metals Corp, Cogency Power, American Renewable Metals та Refacture.

Очолить делегацію генеральний директор організації GreenMet і колишній керівник апарату Управління міжнародних справ Міністерства енергетики США за першої президентської каденції Дональда Трампа Дрю Горн.

"Я не намагаюсь зробити щось божевільне, наприклад, організувати купівлю або захоплення Гренландії Сполученими Штатами. Ми просто хочемо займатися традиційним розвитком бізнесу у приватному секторі", – сказав Горн.

Колишній посадовець додав, що представляє консорціум, до якого входять відомі інвестори, включно з Cerberus Capital Management і Cantor Fitzgerald.

Горн висловив переконання, що відкритість Гренландії до інвестицій приватного сектору зміцнить її незалежність і забезпечить життєздатну бізнес-модель.

Як пише Reuters, американська делегація планує відвідати одне з найбільших у світі родовищ рідкісноземельних металів Танбріз, а також побувати в столиці Данії - Копенгагені.

Читайте також: Данія й Гренландія домовилися зміцнити співпрацю на тлі заяв Трампа, - Reuters

Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про можливість застосування сили для анексії Гренландії: Не знімаю жодних варіантів зі столу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

Читайте також: Король Данії Фредерік прибуде до Гренландії на тлі заяв Трампа про острів, - Reuters (оновлено)

Автор: 

візит (1589) Гренландія (77) США (22950)


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Топ коментарі
+4
На гренландсьому потрібно послати їх нах..
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30.04.2025 20:28
+3
"Гієни" приглядаються до майбутньої жертви і оцінюють ризики - "чи варта овчинка вичинки?".
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30.04.2025 20:30
+2
Трамп вже своє бл@дське око кинув і на надра Гренландії.
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30.04.2025 20:30
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На гренландсьому потрібно послати їх нах..
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30.04.2025 20:28 Відповісти
Какое удачное совпадение, для тех, кто в них верит. Намерения Трампа не причем, разумеется.
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30.04.2025 20:29 Відповісти
Просто вєжлівиє люді...
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30.04.2025 20:35 Відповісти
Трамп вже своє бл@дське око кинув і на надра Гренландії.
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30.04.2025 20:30 Відповісти
"Гієни" приглядаються до майбутньої жертви і оцінюють ризики - "чи варта овчинка вичинки?".
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30.04.2025 20:30 Відповісти
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30.04.2025 20:33 Відповісти
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30.04.2025 20:33 Відповісти
Театр абсурду.
Вони хочуть. Хотілку закатайте і розвивайте у себе. У даному випадку головне, чи хоче Гренландія. А вона вас не хоче.
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30.04.2025 20:35 Відповісти
Оценить ..."на глаз"?
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30.04.2025 20:35 Відповісти
"Мудило в блєстящєму пальті (впевнено і різко): Там масла до*уя!

Мудило в блєстящєму пальті зникає в напрямі, в якому, на його думку, знаходиться до*уя масла."

Л.Подерв'янський
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30.04.2025 20:36 Відповісти
Хотять інвестувати... А працювати зимою у валенках і хутровому одязі не Хотять?
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30.04.2025 20:42 Відповісти
Вони Хотять ІНВЕСТУВАТИ але бажають як завжди працювати на яхтах та рівієрах...якось так
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30.04.2025 21:02 Відповісти
трампони проводять ревізію усіх надр, до яких ще можуть дотягнутися
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30.04.2025 20:42 Відповісти
Кроме украинских лохов, видимо Трамп на ресурсы никого не разведет.
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30.04.2025 20:53 Відповісти
Інвестування в природні ресурси острова - це насамперед шалені витрати на інфраструктуру - порти, дороги, електростанції і високі зарплати для бажаючих працювати на півночі.

Без пільг і дотацій приватний сектор США, там багато не заробить.
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30.04.2025 21:01 Відповісти
 
 