Делегація приватного сектору США вирушить до Гренландії, щоб оцінити природні ресурси острова, - Reuters

Цього тижня делегація приватного сектору США планує відвідати Гренландію. Мета візиту - вивчити можливості інвестування в природні ресурси острова.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до складу делегації входитимуть представники гірничовидобувних компаній Critical Metals Corp, Cogency Power, American Renewable Metals та Refacture.

Очолить делегацію генеральний директор організації GreenMet і колишній керівник апарату Управління міжнародних справ Міністерства енергетики США за першої президентської каденції Дональда Трампа Дрю Горн.

"Я не намагаюсь зробити щось божевільне, наприклад, організувати купівлю або захоплення Гренландії Сполученими Штатами. Ми просто хочемо займатися традиційним розвитком бізнесу у приватному секторі", – сказав Горн.

Колишній посадовець додав, що представляє консорціум, до якого входять відомі інвестори, включно з Cerberus Capital Management і Cantor Fitzgerald.

Горн висловив переконання, що відкритість Гренландії до інвестицій приватного сектору зміцнить її незалежність і забезпечить життєздатну бізнес-модель.

Як пише Reuters, американська делегація планує відвідати одне з найбільших у світі родовищ рідкісноземельних металів Танбріз, а також побувати в столиці Данії - Копенгагені.

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Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

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