Глава МИД Эстонии Цахкна об атаке РФ на Киев: Это ответ Путина на предложенное перемирие

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что ночная ракетная атака РФ на Киев и другие украинские города является прямым ответом Кремля на инициативу Украины о 30-дневном перемирии.

Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина предлагает перемирие на 30 дней или дольше. Вот ответ Путина... Не вижу ни одного рационального объяснения, почему кто-либо должен стоять рядом с ним на Красной площади для чествования 80-летия победы над нацизмом. Они не освободители - они военные преступники", - написал Цахкна.

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Атака на Киев в ночь на 7 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Киеве.

Напомним, что враг совершил комбинированную атаку на Киев: 2 человека погибли, среди пострадавших - 4 ребенка, есть разрушения и пожары. По данным КГВА, враг атаковал Киев баллистической ракетой и 28 "Шахедами".

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