Глава МЗС Естонії Цахкна про атаку РФ по Києву: Це відповідь Путіна на запропоноване перемир’я

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що нічна ракетна атака РФ на Київ та інші українські міста є прямою відповіддю Кремля на ініціативу України щодо 30-денного перемир’я.

Про це він написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна пропонує перемир’я на 30 днів чи довше. Оце відповідь Путіна… Не бачу жодного раціонального пояснення, чому будь-хто має стояти поруч з ним на Красній площі для вшанування 80-річчя перемоги над нацизмом. Вони не визволителі - вони воєнні злочинці", - написав Цахкна.

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Атака на Київ у ніч на 7 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів у Києві.

Нагадаємо, що ворог здійснив комбіновану атаку на Київ: 2 людини загинули, серед постраждалих - 4 дитини, є руйнування та пожежі. За даними КМВА, ворог атакував Київ балістичною ракетою та 28 "Шахедами".

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