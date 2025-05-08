Украинско-американский инвестиционный фонд заработает в течение нескольких недель, - Свириденко

В Минэкономики надеются, что после успешной ратификации парламентом соглашения между правительствами Украины и США о создании инвестиционного фонда, а также после рассмотрения необходимых документов для его запуска, фонд сможет начать работу уже в ближайшие недели.

Об этом сказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ратификация, мы надеемся, сегодня завершится успешно. И дальше у нас на столе должны появиться еще по меньшей мере два соглашения, которые будут регулировать запуск фонда - соглашение об ограниченном партнерстве и соглашение, которое, по сути, определяет, каким образом фонд будет функционировать. Наши американские коллеги надеются, что все эти соглашения будут как можно быстрее канализированы. Быстрее - это значит недели, не месяцы. Следовательно, мы надеемся, что фонд полноценно уже заработает в течение нескольких недель", - пояснила она.

Свириденко отметила, что дополнительные соглашения уже не межправительственного уровня и не требуют подписантов со стороны представителей Кабмина.

По словам вице-премьера, соглашения носят коммерческий характер и подписывать их будут два юридических лица: со стороны Соединенных Штатов - это DFC, со стороны Украины - агентство ГЧП.

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"Ну и еще нам нужно принять изменения в Бюджетный кодекс для создания специального фонда, и на это уйдет несколько недель", - добавила она.

Сейчас еще продолжаются обсуждения по этим двум дополнительным соглашениям, к которым приобщена вся переговорная команда из Украины, которая работала над основным соглашением.

"Встречи ежедневно проходят, задача - финализировать их как можно скорее. Как только ратификация состоится, нужно уже иметь финал соглашения", - подытожила Свириденко.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

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