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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Украинско-американский инвестиционный фонд заработает в течение нескольких недель, - Свириденко

Соглашение о полезных ископаемых. Когда заработает инвестиционный фонд

В Минэкономики надеются, что после успешной ратификации парламентом соглашения между правительствами Украины и США о создании инвестиционного фонда, а также после рассмотрения необходимых документов для его запуска, фонд сможет начать работу уже в ближайшие недели.

Об этом сказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ратификация, мы надеемся, сегодня завершится успешно. И дальше у нас на столе должны появиться еще по меньшей мере два соглашения, которые будут регулировать запуск фонда - соглашение об ограниченном партнерстве и соглашение, которое, по сути, определяет, каким образом фонд будет функционировать. Наши американские коллеги надеются, что все эти соглашения будут как можно быстрее канализированы. Быстрее - это значит недели, не месяцы. Следовательно, мы надеемся, что фонд полноценно уже заработает в течение нескольких недель", - пояснила она.

Свириденко отметила, что дополнительные соглашения уже не межправительственного уровня и не требуют подписантов со стороны представителей Кабмина.

По словам вице-премьера, соглашения носят коммерческий характер и подписывать их будут два юридических лица: со стороны Соединенных Штатов - это DFC, со стороны Украины - агентство ГЧП.

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"Ну и еще нам нужно принять изменения в Бюджетный кодекс для создания специального фонда, и на это уйдет несколько недель", - добавила она.

Сейчас еще продолжаются обсуждения по этим двум дополнительным соглашениям, к которым приобщена вся переговорная команда из Украины, которая работала над основным соглашением.

"Встречи ежедневно проходят, задача - финализировать их как можно скорее. Как только ратификация состоится, нужно уже иметь финал соглашения", - подытожила Свириденко.

Также читайте: Рада 8 мая должна ратифицировать соглашение о недрах с США, - Зеленский

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.

На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.

Читайте: Контроль за недрами останется за народом Украины, - Свириденко

Автор: 

США (26860) Свириденко Юлия (132)


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Як же оп поспішає поки тексти усіх прихованих угод не всплили в американській пресі продавити ратифікацію
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08.05.2025 10:58 Ответить
яка потужна інформаційна атака!
всі утюги, всі пилососи, всі дверні ручки нахвалюють угоду продажу україни, за безцінь.
зе!поц, жодний притомний українець не вірить тобі.
але, є єдиний вихід, відволікти увагу!
хай буданов з малюком задують тортик на 9мая ділдов на палках.
я, навіть, поставлю тобі плюсик, в досягнення.
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08.05.2025 10:59 Ответить
Надра належать народові України, цілком логічно, що кожен громадянин повинен з цтого щось отримувати, як наприкдад у ОАЭ, Саудівська Аравія, та інші країни, де населення отримує виплати від реалізвції природних ресурсів, а ці хочуть швиденько злити наші інтереси
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08.05.2025 11:07 Ответить
Краще мати справу з американцями, ніж із нашими коломоями-новінськими.
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08.05.2025 11:17 Ответить
а куди з цієї схеми ділися коломої-новінсікі-ахметки ? ти просто будеш платити ще й американцям за те що вони не будуть чіпати твого зезидента.
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08.05.2025 11:28 Ответить
хер то правда.що він запрацює....Кум ,агента"козирного" вже риє .по вказівці єрмака яму під ще не вродженим українсько- американським дитятком...(((

Україна може відійти від долара та спробувати тісніше прив'язати свою валюту до євро на тлі "геополітичних перестановок".

Про це в інтерв'ю Reuters повідомив голова Національного банку Андрій Пишний, https://hromadske.ua/ekonomika/244366-********-moze-posylyty-pryviazku-svoyeyi-valiuty-do-yevro-vidiyshovshy-vid-dolara-hlava-nbu передає hromadske. Джерело: https://censor.net/n3551054
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08.05.2025 11:19 Ответить
Розенуо Павло -

В ЧОМУ ПРОБЛЕМА??

Угоди про надра… БРЕХНЯ, якою нас годують

☝️Угода планувалася як БЕЗПЕКОВА. «Надра в обмін на гарантії безпеки від США». Це - просрали. Ніяких гарантій в Угоді немає

А тепер розповідають: та це чисто «економічна угода».

А мала бути Угода про ЗАХИСТ КРАЇНИ!
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08.05.2025 11:22 Ответить
 
 