Украинско-американский инвестиционный фонд заработает в течение нескольких недель, - Свириденко
В Минэкономики надеются, что после успешной ратификации парламентом соглашения между правительствами Украины и США о создании инвестиционного фонда, а также после рассмотрения необходимых документов для его запуска, фонд сможет начать работу уже в ближайшие недели.
Об этом сказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ратификация, мы надеемся, сегодня завершится успешно. И дальше у нас на столе должны появиться еще по меньшей мере два соглашения, которые будут регулировать запуск фонда - соглашение об ограниченном партнерстве и соглашение, которое, по сути, определяет, каким образом фонд будет функционировать. Наши американские коллеги надеются, что все эти соглашения будут как можно быстрее канализированы. Быстрее - это значит недели, не месяцы. Следовательно, мы надеемся, что фонд полноценно уже заработает в течение нескольких недель", - пояснила она.
Свириденко отметила, что дополнительные соглашения уже не межправительственного уровня и не требуют подписантов со стороны представителей Кабмина.
По словам вице-премьера, соглашения носят коммерческий характер и подписывать их будут два юридических лица: со стороны Соединенных Штатов - это DFC, со стороны Украины - агентство ГЧП.
"Ну и еще нам нужно принять изменения в Бюджетный кодекс для создания специального фонда, и на это уйдет несколько недель", - добавила она.
Сейчас еще продолжаются обсуждения по этим двум дополнительным соглашениям, к которым приобщена вся переговорная команда из Украины, которая работала над основным соглашением.
"Встречи ежедневно проходят, задача - финализировать их как можно скорее. Как только ратификация состоится, нужно уже иметь финал соглашения", - подытожила Свириденко.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, 1 мая министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина и партнерство в сфере критических полезных ископаемых.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
В Белом доме заявили, что подписание соглашения о недрах с Украиной отражает заинтересованность Соединенных Штатов в суверенном будущем государства.
На заседании Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 7 мая внесли редакционные изменения в законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США о создании Американско-Украинского инвестфонда восстановления.
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всі утюги, всі пилососи, всі дверні ручки нахвалюють угоду продажу україни, за безцінь.
зе!поц, жодний притомний українець не вірить тобі.
але, є єдиний вихід, відволікти увагу!
хай буданов з малюком задують тортик на 9мая ділдов на палках.
я, навіть, поставлю тобі плюсик, в досягнення.
Україна може відійти від долара та спробувати тісніше прив'язати свою валюту до євро на тлі "геополітичних перестановок".
Про це в інтерв'ю Reuters повідомив голова Національного банку Андрій Пишний, https://hromadske.ua/ekonomika/244366-********-moze-posylyty-pryviazku-svoyeyi-valiuty-do-yevro-vidiyshovshy-vid-dolara-hlava-nbu передає hromadske. Джерело: https://censor.net/n3551054
В ЧОМУ ПРОБЛЕМА??
Угоди про надра… БРЕХНЯ, якою нас годують
☝️Угода планувалася як БЕЗПЕКОВА. «Надра в обмін на гарантії безпеки від США». Це - просрали. Ніяких гарантій в Угоді немає
А тепер розповідають: та це чисто «економічна угода».
А мала бути Угода про ЗАХИСТ КРАЇНИ!