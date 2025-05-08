Українсько-американський інвестиційний фонд запрацює протягом кількох тижнів, - Свириденко

У Мінекономіки сподіваються, що після успішної ратифікації парламентом угоди між урядами України та США щодо створення інвестиційного фонду, а також після розгляду необхідних документів для його запуску, фонд зможе розпочати роботу вже найближчими тижнями.

Про це сказала перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ратифікація, ми сподіваємося, сьогодні завершиться успішно. І далі у нас на столі мають з'явитися ще щонайменше дві угоди, які будуть регулювати запуск фонду - угода про обмежене партнерство і угода, яка, по суті, визначає, яким чином фонд буде функціонувати. Наші американські колеги сподіваються, що всі ці угоди будуть якомога швидше каналізовані. Швидше - це значить тижні, не місяці. Відтак, ми сподіваємося, що фонд повноцінно вже запрацює впродовж кількох тижнів", - пояснила вона.

Свириденко зазначила, що додаткові угоди вже не міжурядового рівня і не потребують підписантів з боку представників Кабміну.

За словами віцепрем'єрки, угоди носять комерційний характер і підписувати їх будуть дві юридичні особи: з боку Сполучених Штатів - це DFC, з боку України - агентство ДПП.

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"Ну і ще нам потрібно ухвалити зміни до Бюджетного кодексу для створення спеціального фонду, і на це піде кілька тижнів", - додала вона.

Наразі ще тривають обговорення щодо цих двох додаткових угод, до яких долучена вся переговорна команда з України, яка працювала над основною угодою.

"Зустрічі щодня проходять, задача - фіналізувати їх якомога швидше. Щойно ратифікація відбудеться, потрібно вже мати фінал угоди", - підсумувала Свириденко.

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Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

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