Українсько-американський інвестиційний фонд запрацює протягом кількох тижнів, - Свириденко
У Мінекономіки сподіваються, що після успішної ратифікації парламентом угоди між урядами України та США щодо створення інвестиційного фонду, а також після розгляду необхідних документів для його запуску, фонд зможе розпочати роботу вже найближчими тижнями.
Про це сказала перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ратифікація, ми сподіваємося, сьогодні завершиться успішно. І далі у нас на столі мають з'явитися ще щонайменше дві угоди, які будуть регулювати запуск фонду - угода про обмежене партнерство і угода, яка, по суті, визначає, яким чином фонд буде функціонувати. Наші американські колеги сподіваються, що всі ці угоди будуть якомога швидше каналізовані. Швидше - це значить тижні, не місяці. Відтак, ми сподіваємося, що фонд повноцінно вже запрацює впродовж кількох тижнів", - пояснила вона.
Свириденко зазначила, що додаткові угоди вже не міжурядового рівня і не потребують підписантів з боку представників Кабміну.
За словами віцепрем'єрки, угоди носять комерційний характер і підписувати їх будуть дві юридичні особи: з боку Сполучених Штатів - це DFC, з боку України - агентство ДПП.
"Ну і ще нам потрібно ухвалити зміни до Бюджетного кодексу для створення спеціального фонду, і на це піде кілька тижнів", - додала вона.
Наразі ще тривають обговорення щодо цих двох додаткових угод, до яких долучена вся переговорна команда з України, яка працювала над основною угодою.
"Зустрічі щодня проходять, задача - фіналізувати їх якомога швидше. Щойно ратифікація відбудеться, потрібно вже мати фінал угоди", - підсумувала Свириденко.
Угода про копалини зі США
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.
На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.
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всі утюги, всі пилососи, всі дверні ручки нахвалюють угоду продажу україни, за безцінь.
зе!поц, жодний притомний українець не вірить тобі.
але, є єдиний вихід, відволікти увагу!
хай буданов з малюком задують тортик на 9мая ділдов на палках.
я, навіть, поставлю тобі плюсик, в досягнення.
Україна може відійти від долара та спробувати тісніше прив'язати свою валюту до євро на тлі "геополітичних перестановок".
Про це в інтерв'ю Reuters повідомив голова Національного банку Андрій Пишний, https://hromadske.ua/ekonomika/244366-********-moze-posylyty-pryviazku-svoyeyi-valiuty-do-yevro-vidiyshovshy-vid-dolara-hlava-nbu передає hromadske. Джерело: https://censor.net/n3551054
В ЧОМУ ПРОБЛЕМА??
Угоди про надра… БРЕХНЯ, якою нас годують
☝️Угода планувалася як БЕЗПЕКОВА. «Надра в обмін на гарантії безпеки від США». Це - просрали. Ніяких гарантій в Угоді немає
А тепер розповідають: та це чисто «економічна угода».
А мала бути Угода про ЗАХИСТ КРАЇНИ!