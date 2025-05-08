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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Українсько-американський інвестиційний фонд запрацює протягом кількох тижнів, - Свириденко

Угода про копалини. Коли запрацює інвестиційний фонд

У Мінекономіки сподіваються, що після успішної ратифікації парламентом угоди між урядами України та США щодо створення інвестиційного фонду, а також після розгляду необхідних документів для його запуску, фонд зможе розпочати роботу вже найближчими тижнями.

Про це сказала перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ратифікація, ми сподіваємося, сьогодні завершиться успішно. І далі у нас на столі мають з'явитися ще щонайменше дві угоди, які будуть регулювати запуск фонду - угода про обмежене партнерство і угода, яка, по суті, визначає, яким чином фонд буде функціонувати. Наші американські колеги сподіваються, що всі ці угоди будуть якомога швидше каналізовані. Швидше - це значить тижні, не місяці. Відтак, ми сподіваємося, що фонд повноцінно вже запрацює впродовж кількох тижнів", - пояснила вона.

Свириденко зазначила, що додаткові угоди вже не міжурядового рівня і не потребують підписантів з боку представників Кабміну.

За словами віцепрем'єрки, угоди носять комерційний характер і підписувати їх будуть дві юридичні особи: з боку Сполучених Штатів - це DFC, з боку України - агентство ДПП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У законопроєкт про ратифікацію угоди щодо копалин внесли редакційні зміни, - "слуга народу" Мережко

"Ну і ще нам потрібно ухвалити зміни до Бюджетного кодексу для створення спеціального фонду, і на це піде кілька тижнів", - додала вона.

Наразі ще тривають обговорення щодо цих двох додаткових угод, до яких долучена вся переговорна команда з України, яка працювала над основною угодою.

"Зустрічі щодня проходять, задача - фіналізувати їх якомога швидше. Щойно ратифікація відбудеться, потрібно вже мати фінал угоди", - підсумувала Свириденко.

Також читайте: Рада 8 травня має ратифікувати угоду про надра зі США, - Зеленський

Угода про копалини зі США

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна та партнерство у сфері критичних корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

У Білому домі заявили, що підписання угоди про надра з Україною відображає зацікавленість Сполучених Штатів у суверенному майбутньому держави.

На засіданні Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 7 травня внесли редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію Угоди між урядами України й США про створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови.

Читайте: Контроль за надрами залишиться за народом України, - Свириденко

Автор: 

США (23065) Свириденко (322)


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Як же оп поспішає поки тексти усіх прихованих угод не всплили в американській пресі продавити ратифікацію
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08.05.2025 10:58 Відповісти
яка потужна інформаційна атака!
всі утюги, всі пилососи, всі дверні ручки нахвалюють угоду продажу україни, за безцінь.
зе!поц, жодний притомний українець не вірить тобі.
але, є єдиний вихід, відволікти увагу!
хай буданов з малюком задують тортик на 9мая ділдов на палках.
я, навіть, поставлю тобі плюсик, в досягнення.
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08.05.2025 10:59 Відповісти
Надра належать народові України, цілком логічно, що кожен громадянин повинен з цтого щось отримувати, як наприкдад у ОАЭ, Саудівська Аравія, та інші країни, де населення отримує виплати від реалізвції природних ресурсів, а ці хочуть швиденько злити наші інтереси
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08.05.2025 11:07 Відповісти
Краще мати справу з американцями, ніж із нашими коломоями-новінськими.
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08.05.2025 11:17 Відповісти
а куди з цієї схеми ділися коломої-новінсікі-ахметки ? ти просто будеш платити ще й американцям за те що вони не будуть чіпати твого зезидента.
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08.05.2025 11:28 Відповісти
хер то правда.що він запрацює....Кум ,агента"козирного" вже риє .по вказівці єрмака яму під ще не вродженим українсько- американським дитятком...(((

Україна може відійти від долара та спробувати тісніше прив'язати свою валюту до євро на тлі "геополітичних перестановок".

Про це в інтерв'ю Reuters повідомив голова Національного банку Андрій Пишний, https://hromadske.ua/ekonomika/244366-********-moze-posylyty-pryviazku-svoyeyi-valiuty-do-yevro-vidiyshovshy-vid-dolara-hlava-nbu передає hromadske. Джерело: https://censor.net/n3551054
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08.05.2025 11:19 Відповісти
Розенуо Павло -

В ЧОМУ ПРОБЛЕМА??

Угоди про надра… БРЕХНЯ, якою нас годують

☝️Угода планувалася як БЕЗПЕКОВА. «Надра в обмін на гарантії безпеки від США». Це - просрали. Ніяких гарантій в Угоді немає

А тепер розповідають: та це чисто «економічна угода».

А мала бути Угода про ЗАХИСТ КРАЇНИ!
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08.05.2025 11:22 Відповісти
А як же економічний паспорт кожному Українцю , лідор яким піарився по хмарафону
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08.05.2025 12:23 Відповісти
 
 