Индия открыла шлюз дамбы на реке Чинаб после перемирия с Пакистаном, - СМИ

В субботу, 10 мая, Индия открыла два шлюза дамбы Баглихар, что вызвало разлив реки Чинаб на территории Пакистана.

Об этом пишет издание Times of India со ссылкой на источники во власти, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что шлюзы оставались открытыми примерно с 8:30 до 16:30 по местному времени. Индийские власти объяснили, что это было необходимо для регулирования уровня воды после сильных дождей в регионе, которые прошли в пятницу, 9 мая.

Пакистан пока официально не прокомментировал ситуацию.

Как известно, заключенный в 1960 году при посредничестве Всемирного банка Договор о водах Инда регулирует распределение речных вод между Индией и Пакистаном. Согласно ему, Индия имеет контроль над водами трех восточных рек - Сатледж, Биас и Рави, а Пакистан - над западными - Инда, Джелумом и Ченабом.

Однако в 2023 году Индия объявила о намерении пересмотреть свое участие в договоре, заявив о злоупотреблениях со стороны Пакистана. Это сделало отношения двух стран в сфере водных ресурсов более напряженными.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии. Под ударом оказались военные объекты, в частности авиабазы и ракетные хранилища.

Ранее Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.

США заявили, что не намерены вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном, однако призывают обе страны к деэскалации.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров Индия и Пакистан договорились о "полном и немедленном прекращении огня".

