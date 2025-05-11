РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8950 посетителей онлайн
Новости Конфликт Индии и Пакистана
7 635 26

Индия открыла шлюз дамбы на реке Чинаб после перемирия с Пакистаном, - СМИ

Индия пустила воду реки Чинаб в Пакистан

В субботу, 10 мая, Индия открыла два шлюза дамбы Баглихар, что вызвало разлив реки Чинаб на территории Пакистана.

Об этом пишет издание Times of India со ссылкой на источники во власти, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что шлюзы оставались открытыми примерно с 8:30 до 16:30 по местному времени. Индийские власти объяснили, что это было необходимо для регулирования уровня воды после сильных дождей в регионе, которые прошли в пятницу, 9 мая.

Пакистан пока официально не прокомментировал ситуацию.

Как известно, заключенный в 1960 году при посредничестве Всемирного банка Договор о водах Инда регулирует распределение речных вод между Индией и Пакистаном. Согласно ему, Индия имеет контроль над водами трех восточных рек - Сатледж, Биас и Рави, а Пакистан - над западными - Инда, Джелумом и Ченабом.

Однако в 2023 году Индия объявила о намерении пересмотреть свое участие в договоре, заявив о злоупотреблениях со стороны Пакистана. Это сделало отношения двух стран в сфере водных ресурсов более напряженными.

Читайте также: Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня, - Трамп (дополнено)

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии. Под ударом оказались военные объекты, в частности авиабазы и ракетные хранилища.

Ранее Индия начала военную операцию против Пакистана, нанеся удар по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в администрируемом Пакистаном Кашмире.

США заявили, что не намерены вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном, однако призывают обе страны к деэскалации.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров Индия и Пакистан договорились о "полном и немедленном прекращении огня".

Читайте также: Индия обвиняет Пакистан в нарушении режима прекращения огня, - Reuters

Автор: 

Индия (449) Пакистан (165)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Пакістан хотів воду - Пакістан отримав воду.
Що знов не так? 😁
показать весь комментарий
11.05.2025 18:41 Ответить
+8
Пішла вода в хату...
А буддізм-індуізм вже і не такий пацифістський.
показать весь комментарий
11.05.2025 18:49 Ответить
+4
до наступної війни" через черговий масовий розстріл у Кашмірі років через п'ять.
показать весь комментарий
11.05.2025 18:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пакістан хотів воду - Пакістан отримав воду.
Що знов не так? 😁
показать весь комментарий
11.05.2025 18:41 Ответить
свята вода імені великого миротворця світу
показать весь комментарий
11.05.2025 19:07 Ответить
пройшли дощі, це було необхідно для регулювання рівня води після сильних дощів у регіоні, які пройшли у п'ятницю, 9 травня.
далі будє....
показать весь комментарий
11.05.2025 22:02 Ответить
до наступної війни" через черговий масовий розстріл у Кашмірі років через п'ять.
показать весь комментарий
11.05.2025 18:42 Ответить
думаю, швидше...
показать весь комментарий
11.05.2025 18:49 Ответить
ну ось, це вже деескалація.
показать весь комментарий
11.05.2025 18:47 Ответить
Пішла вода в хату...
А буддізм-індуізм вже і не такий пацифістський.
показать весь комментарий
11.05.2025 18:49 Ответить
Буддизм-индуизм богоборческое и человеконенавистническое психическое отклонение .
Но, хорошая писдюлина мгновенно вразумляет грязных трупоедов и приспешников Сатаны.
показать весь комментарий
11.05.2025 19:09 Ответить
То язичество східного напрямку
показать весь комментарий
12.05.2025 00:28 Ответить
Пакистан повинен подякувати.тому що це дійсно критичний для них ресурс зважаючи на кількість населення.
показать весь комментарий
11.05.2025 18:49 Ответить
та буде в них водички..
показать весь комментарий
11.05.2025 19:08 Ответить
При бажанні і необхідності Пакистан міг би вирішити цю проблему одною ракетою.
показать весь комментарий
11.05.2025 19:18 Ответить
А чому саме ракетою? А побудувати водосховище?
показать весь комментарий
11.05.2025 19:22 Ответить
Підчас війни ракетою швидше і надійніше. Тим більше - не всю дамбу, а один-два шлюзи. Але якщо на перспективу - то Ви маєте рацію...
показать весь комментарий
11.05.2025 19:30 Ответить
Без води ні сюди і ні туди
показать весь комментарий
11.05.2025 18:58 Ответить
Як зазначає Reuters, призупинення угоди, найімовірніше, не матиме негайного впливу на потік води до Пакистану, бо її буде нікуди відводити і ніде зберігати.

Однак призупинення означає, що Індія може припинити ділитися інформацією про скидання води з дамб і гребель або про повені.

Крім того, у неї більше не буде обов'язку випускати мінімальні обсяги води в посушливий сезон. Якщо потоки води стануть непостійними, сільське господарство Пакистану може опинитися під загрозою, особливо культури, які залежать від зрошення, наприклад, пшениця, рис і цукрова тростина.
Дамби Індії розташовані далеко від кордону з Пакистаном.
показать весь комментарий
11.05.2025 19:00 Ответить
Трамп розрулив цю війну
показать весь комментарий
11.05.2025 19:26 Ответить
Перекрили - погано, відкрили - погано. Їм не догодиш.
показать весь комментарий
11.05.2025 19:34 Ответить
Не зрозуміло, на чиєму боці цензорівська братія.
показать весь комментарий
11.05.2025 19:36 Ответить
А навіщо в цьому заморачиватися?
показать весь комментарий
11.05.2025 20:56 Ответить
На фоне этого события как то вдруг схотелось про канал на крым спросить? Кто знает---водичка днепровская поступает садоводам и прочим агрономам полей безкрайних трудовых? А что там в Пакистане, та потом узнаем.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:36 Ответить
Подача води припинена через знищення Каховської ГЕС
показать весь комментарий
12.05.2025 00:25 Ответить
Я конечно не гидролог, побоялся смело утверждать, но спасибо за инфу. Конечно теперь невозможно регулировать сбросом или удержанием средний уровень воды и силу течения. Но одно знаю точно. На начало февраля 2014 г крым не расчитался за 13 год за воду. Цифры в деньгах были, но забыл. А цианистого калию бочек бы 10 спустить как то не по морали.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:54 Ответить
Індуїзм має те ж джерело, що й російське православ'я. Одного вони духу - робити шкоду сусідам
показать весь комментарий
12.05.2025 00:21 Ответить
 
 