Індія відкрила шлюз дамби на річці Чинаб після перемир’я з Пакистаном, - ЗМІ

У суботу, 10 травня, Індія відкрила два шлюзи дамби Багліхар, що спричинило розлив річки Чинаб на території Пакистану.

Про це пише видання Times of India з посиланням на джерела у владі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що шлюзи залишалися відкритими приблизно з 8:30 до 16:30 за місцевим часом. Індійська влада пояснила, що це було необхідно для регулювання рівня води після сильних дощів у регіоні, які пройшли у п'ятницю, 9 травня.

Пакистан наразі офіційно не прокоментував ситуацію.

Як відомо, укладений у 1960 році за посередництва Світового банку Договір про води Інду регулює розподіл річкових вод між Індією та Пакистаном. Згідно з ним, Індія має контроль над водами трьох східних річок - Сатледж, Біас і Раві, а Пакистан - над західними - Інду, Джелумом і Ченабом.

Однак у 2023 році Індія оголосила про намір переглянути свою участь у договорі, заявивши про зловживання з боку Пакистану. Це зробило відносини двох країн у сфері водних ресурсів більш напруженими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 10 травня Пакистан почав військову операцію проти Індії. Під ударом опинилися військові обʼєкти, зокрема авіабази та ракетні сховища.

Раніше Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.

США заявили, що не мають наміру втручатися у конфлікт між Індією та Пакистаном, однак закликають обидві країни до деескалації.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що після перемовин Індія та Пакистан домовилися про "повне та негайне припинення вогню".

