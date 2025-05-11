УКР
Новини Конфлікт Індії та Пакистану
Індія відкрила шлюз дамби на річці Чинаб після перемир’я з Пакистаном, - ЗМІ

Індія пустила воду річки Чинаб до Пакистану

У суботу, 10 травня, Індія відкрила два шлюзи дамби Багліхар, що спричинило розлив річки Чинаб на території Пакистану.

Про це пише видання Times of India з посиланням на джерела у владі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що шлюзи залишалися відкритими приблизно з 8:30 до 16:30 за місцевим часом. Індійська влада пояснила, що це було необхідно для регулювання рівня води після сильних дощів у регіоні, які пройшли у п'ятницю, 9 травня.

Пакистан наразі офіційно не прокоментував ситуацію.

Як відомо, укладений у 1960 році за посередництва Світового банку Договір про води Інду регулює розподіл річкових вод між Індією та Пакистаном. Згідно з ним, Індія має контроль над водами трьох східних річок - Сатледж, Біас і Раві, а Пакистан - над західними - Інду, Джелумом і Ченабом.

Однак у 2023 році Індія оголосила про намір переглянути свою участь у договорі, заявивши про зловживання з боку Пакистану. Це зробило відносини двох країн у сфері водних ресурсів більш напруженими.

Читайте також: Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню, - Трамп (доповнено)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 10 травня Пакистан почав військову операцію проти Індії. Під ударом опинилися військові обʼєкти, зокрема авіабази та ракетні сховища.

Раніше Індія розпочала військову операцію проти Пакистану, завдавши удару по "терористичній інфраструктурі" як в Пакистані, так і в адміністрованому Пакистаном Кашмірі.

США заявили, що не мають наміру втручатися у конфлікт між Індією та Пакистаном, однак закликають обидві країни до деескалації.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що після перемовин Індія та Пакистан домовилися про "повне та негайне припинення вогню".

Читайте також: Індія звинувачує Пакистан у порушенні режиму припинення вогню, - Reuters

Пакістан хотів воду - Пакістан отримав воду.
Що знов не так? 😁
Пішла вода в хату...
А буддізм-індуізм вже і не такий пацифістський.
до наступної війни" через черговий масовий розстріл у Кашмірі років через п'ять.
Пакістан хотів воду - Пакістан отримав воду.
Що знов не так? 😁
свята вода імені великого миротворця світу
пройшли дощі, це було необхідно для регулювання рівня води після сильних дощів у регіоні, які пройшли у п'ятницю, 9 травня.
далі будє....
до наступної війни" через черговий масовий розстріл у Кашмірі років через п'ять.
думаю, швидше...
ну ось, це вже деескалація.
Пішла вода в хату...
А буддізм-індуізм вже і не такий пацифістський.
Буддизм-индуизм богоборческое и человеконенавистническое психическое отклонение .
Но, хорошая писдюлина мгновенно вразумляет грязных трупоедов и приспешников Сатаны.
То язичество східного напрямку
Пакистан повинен подякувати.тому що це дійсно критичний для них ресурс зважаючи на кількість населення.
та буде в них водички..
При бажанні і необхідності Пакистан міг би вирішити цю проблему одною ракетою.
А чому саме ракетою? А побудувати водосховище?
Підчас війни ракетою швидше і надійніше. Тим більше - не всю дамбу, а один-два шлюзи. Але якщо на перспективу - то Ви маєте рацію...
Без води ні сюди і ні туди
Як зазначає Reuters, призупинення угоди, найімовірніше, не матиме негайного впливу на потік води до Пакистану, бо її буде нікуди відводити і ніде зберігати.

Однак призупинення означає, що Індія може припинити ділитися інформацією про скидання води з дамб і гребель або про повені.

Крім того, у неї більше не буде обов'язку випускати мінімальні обсяги води в посушливий сезон. Якщо потоки води стануть непостійними, сільське господарство Пакистану може опинитися під загрозою, особливо культури, які залежать від зрошення, наприклад, пшениця, рис і цукрова тростина.
Дамби Індії розташовані далеко від кордону з Пакистаном.
Трамп розрулив цю війну
Перекрили - погано, відкрили - погано. Їм не догодиш.
Не зрозуміло, на чиєму боці цензорівська братія.
А навіщо в цьому заморачиватися?
На фоне этого события как то вдруг схотелось про канал на крым спросить? Кто знает---водичка днепровская поступает садоводам и прочим агрономам полей безкрайних трудовых? А что там в Пакистане, та потом узнаем.
Подача води припинена через знищення Каховської ГЕС
Я конечно не гидролог, побоялся смело утверждать, но спасибо за инфу. Конечно теперь невозможно регулировать сбросом или удержанием средний уровень воды и силу течения. Но одно знаю точно. На начало февраля 2014 г крым не расчитался за 13 год за воду. Цифры в деньгах были, но забыл. А цианистого калию бочек бы 10 спустить как то не по морали.
Індуїзм має те ж джерело, що й російське православ'я. Одного вони духу - робити шкоду сусідам
