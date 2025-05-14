Силы обороны обезвредили 324 оккупанта на Покровском направлении, - Генштаб

В общей сложности, с начала этих суток произошло 128 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Российские обстрелы Украины

Сегодня российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 45 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 65 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1156 дронов-камикадзе и осуществили почти четыре тысячи обстрелов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник трижды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении агрессор пытался идти вперед в направлении Глушковки. Украинские защитники остановили атаку врага.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Редкодуб и в направлении Григорьевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре атаки оккупационных войск вблизи Верхнекаменского и Белогоровки, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка, Белая Гора и Курдюмовка. В настоящее время идет бой.

Девятнадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка. Все вражеские атаки отбиты нашими защитниками.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка. Наши защитники остановили 46 штурмовых действий противника, еще пять боестолкновений продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 324 оккупанта, из них 159 - безвозвратно. Также уничтожены танк, четыре автомобиля, четыре мотоцикла, 12 БПЛА, пункт управления БПЛА, пять антенн БПЛА и станция наблюдения "Муром-М". К тому же поврежден танк россиян.

Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Багатир, Новополь, Бурлацкое и Вильне Поле. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

Сегодня на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районе Степного. Враг нанес авиаудары по Степногорску и Каменскому.

На Приднепровском направлении наши защитники остановили одну попытку противника приблизиться к нашим позициям.

Курское направление

На Курском направлении с начала суток произошло восемь боев, один из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив шесть управляемых бомб, и совершил 188 артиллерийских обстрелов.

Сегодня надо отметить воинов 117-й отдельной бригады территориальной обороны, 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 34-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

