Сили оборони знешкодили 324 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом, від початку цієї доби відбулося 128 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1156 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку противник тричі проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку агресор намагався йти вперед в напрямку Глушківки. Українські захисники зупинили атаку ворога.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Лозова, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Рідкодуб та в напрямку Григорівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири атаки окупаційних військ поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка. На даний час точиться бій.

Дев’ятнадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка. Усі ворожі атаки відбиті нашими оборонцями.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка. Наші захисники зупинили 46 штурмових дій противника, ще п’ять боєзіткнень тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 324 окупанти, з них 159 — безповоротно. Також знищено танк, чотири автомобілі, чотири мотоцикли, 12 БпЛА, пункт управління БпЛА, п’ять антен БпЛА та станцію спостереження "Муром-М". До того ж пошкоджено танк росіян.

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Багатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле. Досі тривають п’ять боєзіткнень.

Сьогодні на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожих штурми в районі Степового. Ворог завдав авіаударів по Степногірську та Кам’янському.

На Придніпровському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу противника наблизитись до наших позицій.

Курський напрямок

На Курському напрямку з початку доби відбулося вісім боїв, один з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, та здійснив 188 артилерійських обстрілів.

Сьогодні варто відзначити воїнів 117-ї окремої бригади територіальної оборони, 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 34-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

