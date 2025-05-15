РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10468 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
1 895 4

Запланированной встречи между Украиной и РФ в Турции пока нет, - CNN

Встречи Украины и РФ пока не запланированы

В МИД Турции заявили, что между Россией и Украиной "пока нет запланированной встречи".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Собеседник в министерстве предоставил информацию о том, какие международные представители и где находятся в Турции:

  • "техническая" российская делегация находится в Стамбуле;
  • некоторые американские чиновники находятся в Стамбуле;
  • президент Украины Владимир Зеленский находится в Анкаре и вскоре встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом;
  • в Анталии проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО.

Читайте: Эрдоган будет призывать к прекращению огня и немедленному началу мирных переговоров на встрече с Зеленским

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Также читайте: Украинская делегация самого высокого уровня прибыла в Турцию, - Сибига

Автор: 

Турция (3530) переговоры с Россией (1290)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І не треба....😡
показать весь комментарий
15.05.2025 13:21 Ответить
рудий індюк вимусив українську делегацію туди відправитись, щоб потім патякати що )(уйла там не буде бо і його індючої пики там нема. такого ідіота ще США і світ не бачили!
показать весь комментарий
15.05.2025 13:22 Ответить
Гівняний водевіль, а кількість глядачів зашкалює... Нагадує "музичний" номер одного ПУКа (поміпґрно успішного коміка)
показать весь комментарий
15.05.2025 13:26 Ответить
Лишняя хромосома может отправиться домой, в свинособакию, где ей и место.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:32 Ответить
 
 