Запланированной встречи между Украиной и РФ в Турции пока нет, - CNN

В МИД Турции заявили, что между Россией и Украиной "пока нет запланированной встречи".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Собеседник в министерстве предоставил информацию о том, какие международные представители и где находятся в Турции:

"техническая" российская делегация находится в Стамбуле;

некоторые американские чиновники находятся в Стамбуле;

президент Украины Владимир Зеленский находится в Анкаре и вскоре встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом;

в Анталии проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО.

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

