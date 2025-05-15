1 895 4
Запланированной встречи между Украиной и РФ в Турции пока нет, - CNN
В МИД Турции заявили, что между Россией и Украиной "пока нет запланированной встречи".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Собеседник в министерстве предоставил информацию о том, какие международные представители и где находятся в Турции:
- "техническая" российская делегация находится в Стамбуле;
- некоторые американские чиновники находятся в Стамбуле;
- президент Украины Владимир Зеленский находится в Анкаре и вскоре встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом;
- в Анталии проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО.
Переговоры в Турции
Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.
Президент Зеленский прибыл в Анкару.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
