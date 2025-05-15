1 895 4
Запланованої зустрічі між Україною та РФ у Туреччині поки немає, - CNN
У МЗС Туреччини заявили, що між Росією та Україною "поки що немає запланованої зустрічі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Співрозмовник у міністерстві надав інформацію щодо того, які міжнародні представники та де перебувають у Туреччині:
- "технічна" російська делегація перебуває в Стамбулі;
- деякі американські урядовці перебувають у Стамбулі;
- президент України Володимир Зеленський перебуває в Анкарі і незабаром зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом;
- в Анталії триває зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО.
Переговори в Туреччині
Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.
Президент Зеленський прибув до Анкари.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вал Кочин #550865
15.05.2025 13:21
Центр 820 #589399
15.05.2025 13:22
ПП Уксусов
15.05.2025 13:26
Green Bill #603485
15.05.2025 13:32
