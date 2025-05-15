Запланованої зустрічі між Україною та РФ у Туреччині поки немає, - CNN

У МЗС Туреччини заявили, що між Росією та Україною "поки що немає запланованої зустрічі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Співрозмовник у міністерстві надав інформацію щодо того, які міжнародні представники та де перебувають у Туреччині:

"технічна" російська делегація перебуває в Стамбулі;

деякі американські урядовці перебувають у Стамбулі;

президент України Володимир Зеленський перебуває в Анкарі і незабаром зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом;

в Анталії триває зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

