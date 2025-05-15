УКР
Запланованої зустрічі між Україною та РФ у Туреччині поки немає, - CNN

Зустрічі України та РФ поки не заплановано

У МЗС Туреччини заявили, що між Росією та Україною "поки що немає запланованої зустрічі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Співрозмовник у міністерстві надав інформацію щодо того, які міжнародні представники та де перебувають у Туреччині:

  • "технічна" російська делегація перебуває в Стамбулі;
  • деякі американські урядовці перебувають у Стамбулі;
  • президент України Володимир Зеленський перебуває в Анкарі і незабаром зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом;
  • в Анталії триває зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО.

Читайте: Ердоган закликатиме до припинення вогню та негайного початку мирних переговорів на зустрічі із Зеленським

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Також читайте: Українська делегація найвищого рівня прибула до Туреччини, - Сибіга

Автор: 

Туреччина (3665) переговори з Росією (1408)
І не треба....😡
15.05.2025 13:21 Відповісти
рудий індюк вимусив українську делегацію туди відправитись, щоб потім патякати що )(уйла там не буде бо і його індючої пики там нема. такого ідіота ще США і світ не бачили!
15.05.2025 13:22 Відповісти
Гівняний водевіль, а кількість глядачів зашкалює... Нагадує "музичний" номер одного ПУКа (поміпґрно успішного коміка)
15.05.2025 13:26 Відповісти
Лишняя хромосома может отправиться домой, в свинособакию, где ей и место.
15.05.2025 13:32 Відповісти
 
 