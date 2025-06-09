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Новости Обстрелы Ривненщины
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Ночная атака на Ривненскую область: последствия удалось минимизировать, поврежден объект гражданской инфраструктуры

ракета атакует Ровенскую область

Прошлой ночью войска РФ массированно атаковали Ривненскую область ракетами и дронами. Эта атака является самой масштабной на территорию области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Ривненской областной военной администрации (ОВА) Александр Коваль заявил в комментарии "Суспільному".

По словам Коваля, российские террористы атаковали Ровенскую область десятками воздушных целей.

"Благодаря отличной работе ПВО последствия удалось минимизировать. В частности, объекты критической инфраструктуры области работают в штатном режиме", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне повторно атаковали Ровенскую область. Работала ПВО

Коваль также отметил, что незначительные повреждения получил объект гражданской инфраструктуры. Также известно об одном раненом в Ривненском районе.

Как сообщалось, ночью оккупанты массово атаковали Ривненскую область: били "шахедами" и ракетами, есть раненый. Также Россия атаковала Киев, повреждено офисное здание. Кроме того, сообщалось, что вражеские беспилотники повредили ЛЭП на Полтавщине. Из-за ночной атаки РФ есть также повреждения в Черкасской области и вБориспольском районе Киевской области.

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То що, може ще одну опору кримської кладочки підірвати? Чи, може, добрий павучок знову павутинку розкладе та зловить ще москальських мух? ))
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09.06.2025 11:54 Ответить
руда потвора вкрала 20 тис.ракет,які були для української ППО..
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09.06.2025 12:15 Ответить
руда? чи може зелена?
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09.06.2025 12:39 Ответить
Не руда вкрала, а зелена просрала відразу, як подарувала половину доходів бюджету від видобутку копалин на покоління вперед.
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09.06.2025 12:51 Ответить
Зелена потвора просрала набагато більше....
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09.06.2025 13:01 Ответить
Руда,руда..Та,що в списках Епштейна..зі слів Маска..
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09.06.2025 12:46 Ответить
 
 