Ночная атака на Ривненскую область: последствия удалось минимизировать, поврежден объект гражданской инфраструктуры

Прошлой ночью войска РФ массированно атаковали Ривненскую область ракетами и дронами. Эта атака является самой масштабной на территорию области с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Ривненской областной военной администрации (ОВА) Александр Коваль заявил в комментарии "Суспільному".

По словам Коваля, российские террористы атаковали Ровенскую область десятками воздушных целей.

"Благодаря отличной работе ПВО последствия удалось минимизировать. В частности, объекты критической инфраструктуры области работают в штатном режиме", - рассказал он.

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Коваль также отметил, что незначительные повреждения получил объект гражданской инфраструктуры. Также известно об одном раненом в Ривненском районе.

Как сообщалось, ночью оккупанты массово атаковали Ривненскую область: били "шахедами" и ракетами, есть раненый. Также Россия атаковала Киев, повреждено офисное здание. Кроме того, сообщалось, что вражеские беспилотники повредили ЛЭП на Полтавщине. Из-за ночной атаки РФ есть также повреждения в Черкасской области и вБориспольском районе Киевской области.