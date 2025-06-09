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Новини Обстріли Рівненщини
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Нічна атака на Рівненщину: наслідки вдалось мінімізувати, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури

ракета атакує Рівненщину

Минулої ночі війська РФ масовано атакували Рівненщину ракетами та дронами. Ця атака є наймасштабнішою на територію області від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль заявив в коментарі "Суспільному".

За словами Коваля, російські терористи атакували Рівненську область десятками повітряних цілей.

"Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалось мінімізувати. Зокрема, об'єкти критичної інфраструктури області працюють у штатному режимі", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни повторно атакували Рівненщину. Працювала ППО

Коваль також зауважив, що незначні ушкодження отримав об'єкт цивільної інфраструктури. Також відомо про одного пораненого у Рівненському районі.

Як повідомлялося, вночі окупанти масово атакували Рівненську область: били "шахедами" та ракетами, є поранений. Також Росія атакувала Київ, пошкоджено офісну будівлю. Окрім того, повідомлялося, що ворожі безпілотники пошкодили ЛЕП на Полтавщині. Через нічну атаку РФ є також пошкодження на Черкащині та у Бориспільському районі Київщини.

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То що, може ще одну опору кримської кладочки підірвати? Чи, може, добрий павучок знову павутинку розкладе та зловить ще москальських мух? ))
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09.06.2025 11:54 Відповісти
руда потвора вкрала 20 тис.ракет,які були для української ППО..
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09.06.2025 12:15 Відповісти
руда? чи може зелена?
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09.06.2025 12:39 Відповісти
Не руда вкрала, а зелена просрала відразу, як подарувала половину доходів бюджету від видобутку копалин на покоління вперед.
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09.06.2025 12:51 Відповісти
Зелена потвора просрала набагато більше....
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09.06.2025 13:01 Відповісти
Руда,руда..Та,що в списках Епштейна..зі слів Маска..
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09.06.2025 12:46 Відповісти
 
 