Нічна атака на Рівненщину: наслідки вдалось мінімізувати, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури

Минулої ночі війська РФ масовано атакували Рівненщину ракетами та дронами. Ця атака є наймасштабнішою на територію області від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль заявив в коментарі "Суспільному".

За словами Коваля, російські терористи атакували Рівненську область десятками повітряних цілей.

"Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалось мінімізувати. Зокрема, об'єкти критичної інфраструктури області працюють у штатному режимі", - розповів він.

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Коваль також зауважив, що незначні ушкодження отримав об'єкт цивільної інфраструктури. Також відомо про одного пораненого у Рівненському районі.

Як повідомлялося, вночі окупанти масово атакували Рівненську область: били "шахедами" та ракетами, є поранений. Також Росія атакувала Київ, пошкоджено офісну будівлю. Окрім того, повідомлялося, що ворожі безпілотники пошкодили ЛЕП на Полтавщині. Через нічну атаку РФ є також пошкодження на Черкащині та у Бориспільському районі Київщини.