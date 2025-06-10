На Курском направлении до сих пор продолжается 8 боестолкновений, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 167 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес 3 ракетных и 75 авиационных ударов, применил 10 ракет и сбросил 92 КАБ, совершил 1264 удара дронами-камикадзе и 3620 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки врага в районах Волчанска и Двуречной.

Противник совершил десять атак на наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Зеленый Гай. Продолжается бой.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские войска 19 раз штурмовали позиции украинских защитников в сторону населенных пунктов Грековка, Надия, Карповка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина. В настоящее время бои продолжаются в пяти локациях.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили десять попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и вблизи Верхнекаменского. К этому времени одно боестолкновение остается незавершенным.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили три вражеские атаки в сторону Белой Горы.

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На Торецком направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Делиевка, Торецк, Леонидовка и Яблоновка. Силы обороны сдерживают натиск противника, отбив девять штурмов, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 36 штурмов. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Котляровка, Богдановка и Константинополь. Продолжаются пять боестолкновений.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 138 и ранили 107 оккупантов, уничтожили два танка, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, мотоцикл, миномет, четыре БпЛА, средство РЭБ и антенну управления БпЛА; также повредили автомобиль захватчиков.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении враг 30 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле и Бурлацкое. Бои продолжаются в пяти локациях.

На Гуляйпольском направлении, в районе Малиновки, украинские защитники остановили три атаки захватчиков, еще две атаки противника продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил пять атак в районе Степного и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг провел три бесполезные атаки на позиции наших защитников.

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Курское направление

На Курском направлении с начала суток Силы обороны отражали 21 вражескую атаку, до сих пор продолжаются восемь боестолкновений.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

Сегодня отмечаем воинов 32-й отдельной артиллерийской бригады и 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которые стойко сдерживают противника.

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