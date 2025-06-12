Россияне почти 200 раз атаковали на фронте в течение суток, - Генштаб
Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 195 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Противник нанес 1 ракетный и 57 авиационных ударов, применил 2 ракеты и сбросил 80 КАБ, совершил 1292 удара дронами-камикадзе и 4671 обстрел позиций наших войск.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении наши войска отбили атаку врага в направлении Охримовки.
Противник совершил 11 атак на наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных Степная Новоселовка, Загрызово и в направлении Песчаного. Три боестолкновения продолжаются.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении российские войска 20 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Надия, Карповка, Редкодуб, Ямполовка, Белогоровка и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степное, Грековка, Новый Мир, Андреевка, Зеленая Долина, Торское. В настоящее время бои продолжаются в пяти локациях.
На Северском направлении украинские воины сегодня отбили три попытки наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек и Белой Горы. До сих пор одно боестолкновение остается незавершенным.
На Торецком направлении оккупанты сегодня 20 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Делиевка, Торецк и Яблоновка. Силы обороны сдерживают натиск противника, отбив 16 штурмов, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Покровском направлении враг совершил 58 штурмов. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Андреевка и в сторону Полтавки, Алексеевки, Муравки. Продолжаются три боестолкновения.
По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 139 и ранили 135 оккупантов, уничтожили танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 21 мотоцикл, 10 БпЛА, пять окопных РЭБ, антенну РЭБ, две антенны связи, антенну управления БпЛА и старлинк; также повредили 11 мотоциклов, четыре пушки и две антенны связи захватчиков.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении враг 31 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Комар, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожья. Бои продолжаются в пяти локациях.
На Гуляйпольском направлении, в районе Малиновки, украинские защитники остановили три атаки захватчиков, еще одна атака противника продолжается до сих пор.
На Ореховском направлении сегодня враг проводил атаку в направлении Павловки. Успеха не имел.
На Приднепровском направлении враг провел бесполезную атаку на позиции наших защитников.
Курское направление
На Курском направлении украинские защитники отбили 21 вражескую атаку, еще четыре боестолкновения продолжаются; Также противник нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 22 КАБ, совершил 230 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня
На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.
Сегодня отмечаем воинов 106-й отдельной бригады территориальной обороны, 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 34-й отдельной бригады береговой обороны, которые стойко сдерживают противника.
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Російські штурмовики зняли кадри демонстрації прапора у лісопосадці на західній околиці населеного пункту Новоукраїнка (північно-західніше н.п. Зелений Кут). Українські війська активно працюють дронами та артилерією по силах противника й ведуть стабілізаційні заходи.
В Горіховому на Новопавлівському напрямку російські війська просунулися в забудові в північно-східній частині і продовжують штурм населеного пункту і лісосмуги на північ і на південний схід.
У Новомиколаївці українські дронарі атакували позиції противника у забудові у центральній та східній частинах. Йдуть бої за населений пункт. На південний схід від Новомиколаївки противник закріпився в лісосмузі вздовж балки."