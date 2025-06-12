Росіяни майже 200 разів атакували на фронті протягом доби, - Генштаб

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 195 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Противник завдав 1 ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував 2 ракети і скинув 80 КАБ, здійснив 1292 удари дронами-камікадзе та 4671 обстріл позицій наших військ.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку наші війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки.

Противник здійснив 11 атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного. Три боєзіткнення тривають.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку російські війська 20 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Надія, Карпівка, Рідкодуб, Ямполівка, Білогорівка та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Новий Мир, Андріївка, Зелена Долина, Торське. На даний час бої тривають у п’яти локаціях.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили три спроби наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в бік Ступочок та Білої Гори. До цього часу одне боєзіткнення залишається незавершеним.

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На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 20 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Яблунівка. Сили оборони стримують натиск противника, відбивши 16 штурмів, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 58 штурмів. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Андріївка та у бік Полтавки, Олексіївки, Муравки. Тривають три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 139 та поранили 135 окупантів, знищили танк, бойову броньовану машину, чотири автомобілі, 21 мотоцикл, 10 БпЛА, п’ять окопних РЕБ, антену РЕБ, дві антени зв’язку, антену управління БпЛА та старлінк; також пошкодили 11 мотоциклів, чотири гармати та дві антени зв’язку загарбників.

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Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку ворог 31 разі намагався прорватися поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя. Бої продовжуються в п’яти локаціях.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Малинівки, українські захисники зупинили три атаки загарбників, ще одна атака противника триває до цього часу.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив атаку у напрямку Павлівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог провів марну атаку на позиції наших захисників.

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Курський напрямок

На Курському напрямку українські захисники відбили 21 ворожу атаку, ще чотири боєзіткнення тривають; Також противник завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 22 КАБ, здійснив 230 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.

Сьогодні відзначаємо воїнів 106-ї окремої бригади територіальної оборони, 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 34-тої окремої бригади берегової оборони які стійко стримують противника.

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