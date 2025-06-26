"Слуге народа" Тищенко продлили ночной домашний арест до 26 августа

26 июня Шевченковский райсуд Днепра продлил меры пресечения нардепу Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко, которых обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего военного спецподразделения "Кракен" ГУР МО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что на заседании продолжают рассматривать доказательства, в частности, просматривают видео, на котором Тищенко во время вручения ему подозрения разбил собственный телефон.

Также прокурор просил продлить меры пресечения обоим обвиняемым в виде ночного ареста с 21:00 до 06:00, ведь их назначили до 12 июля.

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В то же время адвокаты Тищенко и Писаренко подали ходатайство об изменении меры пресечения для своих подзащитных на личные обязательства.

В конце концов, судья вынесла постановление о продлении для обоих обвиняемых ночного ареста на два месяца - до 26 августа 2025 года.

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Дело Тищенко

20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардепу Николаю Тищенко было сообщено о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

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