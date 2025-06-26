"Слуге народа" Тищенко продлили ночной домашний арест до 26 августа
26 июня Шевченковский райсуд Днепра продлил меры пресечения нардепу Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко, которых обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего военного спецподразделения "Кракен" ГУР МО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Отмечается, что на заседании продолжают рассматривать доказательства, в частности, просматривают видео, на котором Тищенко во время вручения ему подозрения разбил собственный телефон.
Также прокурор просил продлить меры пресечения обоим обвиняемым в виде ночного ареста с 21:00 до 06:00, ведь их назначили до 12 июля.
В то же время адвокаты Тищенко и Писаренко подали ходатайство об изменении меры пресечения для своих подзащитных на личные обязательства.
В конце концов, судья вынесла постановление о продлении для обоих обвиняемых ночного ареста на два месяца - до 26 августа 2025 года.
Дело Тищенко
20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.
Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардепу Николаю Тищенко было сообщено о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
Суд избрал меру пресечения Тищенко - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
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Гірше не покараєш!!! 🤔
А слузя темряви не боїться?
Очевидний злочин, майже повністю зафільмований та підтверджений, РІК (!!!) судять!
Кіля вже півроку як має бути засуджений та позбавлений депутатства, отримати повістку по мобілізації, пройти БЗВП та сидіти в окопі десь під Покровськом!
ЗЕлене шапіто, де ваша весна?!
Нічний ДОМАШНІЙ арешт!
чи це порушення нічного заходу?
звірі тільки могли таку наказуху збацати...