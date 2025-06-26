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Новости Дело Тищенко
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"Слуге народа" Тищенко продлили ночной домашний арест до 26 августа

Николай Тищенко будет находиться под ночным арестом два месяца

26 июня Шевченковский райсуд Днепра продлил меры пресечения нардепу Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко, которых обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего военного спецподразделения "Кракен" ГУР МО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что на заседании продолжают рассматривать доказательства, в частности, просматривают видео, на котором Тищенко во время вручения ему подозрения разбил собственный телефон.

Также прокурор просил продлить меры пресечения обоим обвиняемым в виде ночного ареста с 21:00 до 06:00, ведь их назначили до 12 июля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуге народа" Тищенко изменили меру пресечения на ночной домашний арест

В то же время адвокаты Тищенко и Писаренко подали ходатайство об изменении меры пресечения для своих подзащитных на личные обязательства.

В конце концов, судья вынесла постановление о продлении для обоих обвиняемых ночного ареста на два месяца - до 26 августа 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил арест женщине, которую подозревают в покушении на Стерненко, до 2 августа

Дело Тищенко

20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардепу Николаю Тищенко было сообщено о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле нардепа Тищенко суд приобщил иск на 35 млн гривен моральной компенсации

Автор: 

домашний арест (190) мера пресечения (484) Тищенко Николай (338)


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Топ комментарии
+5
Має ночувати вдома...
Гірше не покараєш!!! 🤔
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26.06.2025 15:14 Ответить
+4
Одоробло має бути позбавлене мандату, хоча б для початку. Воно ганьбить всіх своїм існуванням.
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26.06.2025 15:17 Ответить
+4
НЕ відворотнє правосуддя!
Очевидний злочин, майже повністю зафільмований та підтверджений, РІК (!!!) судять!
Кіля вже півроку як має бути засуджений та позбавлений депутатства, отримати повістку по мобілізації, пройти БЗВП та сидіти в окопі десь під Покровськом!
ЗЕлене шапіто, де ваша весна?!
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26.06.2025 15:17 Ответить
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Да Поворёнок нех было дЕрьмаку ссать в пивас
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26.06.2025 15:10 Ответить
Має ночувати вдома...
Гірше не покараєш!!! 🤔
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26.06.2025 15:14 Ответить
лєжать під ковдрою і бояться !
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26.06.2025 15:25 Ответить
Мабуть жінка просила
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26.06.2025 15:27 Ответить
Як би служити пішов, то можливо був би вже полковником як де які й на волі.
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26.06.2025 15:14 Ответить
Під полковником ...
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26.06.2025 15:18 Ответить
То є так а може й підгенералом.
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26.06.2025 15:20 Ответить
"Слузі народу" Тищенку продовжили нічний домашній арешт до 26 серпня

А слузя темряви не боїться?
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26.06.2025 15:15 Ответить
Одоробло має бути позбавлене мандату, хоча б для початку. Воно ганьбить всіх своїм існуванням.
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26.06.2025 15:17 Ответить
НЕ відворотнє правосуддя!
Очевидний злочин, майже повністю зафільмований та підтверджений, РІК (!!!) судять!
Кіля вже півроку як має бути засуджений та позбавлений депутатства, отримати повістку по мобілізації, пройти БЗВП та сидіти в окопі десь під Покровськом!
ЗЕлене шапіто, де ваша весна?!
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26.06.2025 15:17 Ответить
"Сваіх нє брасают"
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26.06.2025 15:29 Ответить
АНЕКТОТ
Нічний ДОМАШНІЙ арешт!
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26.06.2025 15:19 Ответить
а до сусідки мона постучатися - двері в двері,
чи це порушення нічного заходу?
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26.06.2025 15:24 Ответить
Ну і чого дивного, днем воно откати приймати повинно, а в ночі перераховувати, ось і допомогли, щоб не відволікали
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26.06.2025 15:25 Ответить
Кожен боєць мріє про такий запобіжний захід - постійно спати вдома, а не в окопі....
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26.06.2025 15:20 Ответить
Дали воможность відіспатися, і особливо вночі, щоб нікуди не викликали. Ще сказали би -"спи спокійно дорогий товариш"
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26.06.2025 15:22 Ответить
Я 11 місяців дома не був… А тут з дому не випускають, це хіба покарання? Прикрутіть його до ліжка в бліндажі!!!
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26.06.2025 15:27 Ответить
тобто слугень буде спати вдома?
звірі тільки могли таку наказуху збацати...
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26.06.2025 15:33 Ответить
Чекають настання терміну давності за скоєний злочин, а потім повного виправдання?
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26.06.2025 15:36 Ответить
а зарплату цьому шаройо...щику платять ?
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26.06.2025 15:46 Ответить
Хто таку маячню взагалі видумав "нічний домашній арешт"? А може бути арешт 3 15.00 по 16.20 ?
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26.06.2025 15:48 Ответить
Ну в натурє щемят пацана ровнава
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26.06.2025 15:49 Ответить
Це надто жорстоко - краще пристрельте, щоб не мучився.
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26.06.2025 15:53 Ответить
Его же ещё в 2023 из партии исключили? Или это как бывшие коммунисты, члены НСДАП и партии регионов - бывшими не бывают?
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26.06.2025 16:05 Ответить
Та пристрельте його вже щоб не мучився.Що ви його мучаєте?Разом з партією"Слуга народа" поховайте.Тату на пузі набийте"Лишаюсь вірним ЗЕ!"
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26.06.2025 16:21 Ответить
Коли вирок???
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26.06.2025 16:35 Ответить
 
 