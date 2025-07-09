Сегодня применялись дроны-перехватчики. Десятки сбиваний, технологию масштабируем, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку беспилотников на регионы Украины в ночь на 9 июля 2025 года.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Новая масштабная атака России против наших городов. Было больше всего воздушных целей за сутки - 741 цель: 728 дронов различных типов, из которых более 300 - это "шахеды", и 13 ракет - "кинжалы" и "искандеры". Большинство целей было сбито. Применялись наши дроны-перехватчики - есть десятки сбиваний, масштабируем технологию. Работали и мобильные огневые группы - тоже есть десятки сбиваний. Спасибо всем воинам за меткость", - говорится в сообщении.
Зеленский назвал эти удары РФ показательными атаками именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира и прекратить огонь.
"И только Россия все отвергает. Очередное доказательство, что нужны санкции - болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами. Вторичные санкции против тех, кто покупает эту нефть и спонсирует убийства. Партнеры знают, как нажать так, что Россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не новых ударах. Каждый, кто хочет мира, должен действовать", - добавил он.
Напомним, в ночь на 9 июля российские войска атаковали Украину более 700 беспилотниками различных типов, крылатыми ракетами и баллистическими.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.
Также отмечалось, что 29 дронов ночью были уничтожены над Черкасщиной, там обошлось без последствий.
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Так ніби коменти Зеленського комусь потрібні. Але ж який майстер примазуватися...
не дати союзнику зброю для відбиття атаки терориста-нападника - мудро, їпать...
Кому він доповідає?
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3809950-zelenskij-visloviv-spivcutta-ridnim-zagiblih-u-pokrovsku-vnaslidok-udaru-rf.html не памятаю що б він висловлював співчуття загиблим і пораненим мирним жителям в результаті рашиського терору
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3831599-usi-rosijski-vbivci-vidpovidatimut-za-******-zelenskij.html жодного разу не назвав рашистів вбивцями
https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%85-%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD/1153238636832999/ жодного разу не назвав путіна злочинцем
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/09/19/7169762/ а його режим рашиський терористичний
Гугл вам у поміч.
Такий Потужний аж страшно!!
На все хороше він каже "ми будемо", хоча ці досягнення "вопрєкі" (всупереч) а весь негатив то генерали та погані боярі
слоняра...
Сьогодні застосовувалися дрони-перехоплювачі. Десятки збиттів, технологію масштабуємо, - Зеленський
слався слався хрипатий зе!лідар!!!
я вас запевняю, це виключно завдяки особистому контролю, та персональним дорученням від зе!гундоса.
йде, ****, четвертий рік війни.... йде, ****, сьомий рік шоу голоборотька....