Сегодня применялись дроны-перехватчики. Десятки сбиваний, технологию масштабируем, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку беспилотников на регионы Украины в ночь на 9 июля 2025 года.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Новая масштабная атака России против наших городов. Было больше всего воздушных целей за сутки - 741 цель: 728 дронов различных типов, из которых более 300 - это "шахеды", и 13 ракет - "кинжалы" и "искандеры". Большинство целей было сбито. Применялись наши дроны-перехватчики - есть десятки сбиваний, масштабируем технологию. Работали и мобильные огневые группы - тоже есть десятки сбиваний. Спасибо всем воинам за меткость", - говорится в сообщении.

Зеленский назвал эти удары РФ показательными атаками именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира и прекратить огонь.

"И только Россия все отвергает. Очередное доказательство, что нужны санкции - болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами. Вторичные санкции против тех, кто покупает эту нефть и спонсирует убийства. Партнеры знают, как нажать так, что Россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не новых ударах. Каждый, кто хочет мира, должен действовать", - добавил он.

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Напомним, в ночь на 9 июля российские войска атаковали Украину более 700 беспилотниками различных типов, крылатыми ракетами и баллистическими.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью были уничтожены над Черкасщиной, там обошлось без последствий.

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