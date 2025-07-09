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Новости Атака беспилотников
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Сегодня применялись дроны-перехватчики. Десятки сбиваний, технологию масштабируем, - Зеленский

Массированная атака 9 июля 2025 года. Работали дроны-перехватчики

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку беспилотников на регионы Украины в ночь на 9 июля 2025 года.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Новая масштабная атака России против наших городов. Было больше всего воздушных целей за сутки - 741 цель: 728 дронов различных типов, из которых более 300 - это "шахеды", и 13 ракет - "кинжалы" и "искандеры". Большинство целей было сбито. Применялись наши дроны-перехватчики - есть десятки сбиваний, масштабируем технологию. Работали и мобильные огневые группы - тоже есть десятки сбиваний. Спасибо всем воинам за меткость", - говорится в сообщении.

Зеленский назвал эти удары РФ показательными атаками именно сейчас, когда было столько попыток достичь мира и прекратить огонь.

"И только Россия все отвергает. Очередное доказательство, что нужны санкции - болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами. Вторичные санкции против тех, кто покупает эту нефть и спонсирует убийства. Партнеры знают, как нажать так, что Россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не новых ударах. Каждый, кто хочет мира, должен действовать", - добавил он.

Читайте: "Шахедов" сегодня было около 300, остальные - БПЛА-имитаторы, - Игнат

Напомним, в ночь на 9 июля российские войска атаковали Украину более 700 беспилотниками различных типов, крылатыми ракетами и баллистическими.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью были уничтожены над Черкасщиной, там обошлось без последствий.

Также читайте: Последствия вражеской атаки на Луцк: пожар на предприятии уже ликвидировали. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21170) обстрел (28420)


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Топ комментарии
+19
прокоментував

Так ніби коменти Зеленського комусь потрібні. Але ж який майстер примазуватися...
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09.07.2025 09:46 Ответить
+17
Коли гальмо щось каже про масштабування, це навіть вже не смішно!
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09.07.2025 09:49 Ответить
+8
Там серйозно потрібно масштабувати. Випуск має бути як у кацпні шахедів щодня помножений на 1.5-2 рази
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09.07.2025 09:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Збили - перехопили -- летимо - будемо москву бомбить
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09.07.2025 09:45 Ответить
прокоментував

Так ніби коменти Зеленського комусь потрібні. Але ж який майстер примазуватися...
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09.07.2025 09:46 Ответить
кінжали, млять...
не дати союзнику зброю для відбиття атаки терориста-нападника - мудро, їпать...
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09.07.2025 09:46 Ответить
От хто питає,чии збили?
Кому він доповідає?
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09.07.2025 09:48 Ответить
Коли гальмо щось каже про масштабування, це навіть вже не смішно!
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09.07.2025 09:49 Ответить
Там серйозно потрібно масштабувати. Випуск має бути як у кацпні шахедів щодня помножений на 1.5-2 рази
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09.07.2025 09:56 Ответить
Він за все хороше ,я щось не памятаю що б він висловлював співчуття загиблим і пораненим мирним жителям в результаті рашиського терору ,жодного разу не назвав рашистів вбивцями і гоноцид проти українського народу,жодного разу не назвав путіна злочинцем,а його режим рашиський терористичний.
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09.07.2025 09:59 Ответить
Пам'ять мабуть у вас ніяка.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3809950-zelenskij-visloviv-spivcutta-ridnim-zagiblih-u-pokrovsku-vnaslidok-udaru-rf.html не памятаю що б він висловлював співчуття загиблим і пораненим мирним жителям в результаті рашиського терору
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3831599-usi-rosijski-vbivci-vidpovidatimut-za-******-zelenskij.html жодного разу не назвав рашистів вбивцями
https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%85-%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD/1153238636832999/ жодного разу не назвав путіна злочинцем
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/09/19/7169762/ а його режим рашиський терористичний

Гугл вам у поміч.
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09.07.2025 10:10 Ответить
зеленский уже столько намелил в своём словесном поносе, что и не вспомнишь. Но всё время размазанно
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09.07.2025 10:47 Ответить
Герцог миру! ( ПісДюк)
Такий Потужний аж страшно!!
На все хороше він каже "ми будемо", хоча ці досягнення "вопрєкі" (всупереч) а весь негатив то генерали та погані боярі
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09.07.2025 10:03 Ответить
Поки ти лиш масштабуєш,то 5 населених локацій на Донеччині москалі окупували.Ти туди щось масштабуй вже,ті ж дрони .
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09.07.2025 10:06 Ответить
Трамп наш слоняра!!!
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09.07.2025 10:06 Ответить
ракети-перехоплювачі до patriot, які завернули та не надали Україні, станорвлять лише 6% від річного виробництва Штатами цих ракет (на складах кілька річних запасів), а не наданих ракет stinger - лише 3% від річного виробництва Штатами
слоняра...
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09.07.2025 10:11 Ответить
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09.07.2025 10:07 Ответить
"Шахедів" сьогодні було близько 300, решта - БпЛА-імітатори, - Ігнат
Сьогодні застосовувалися дрони-перехоплювачі. Десятки збиттів, технологію масштабуємо, - Зеленський

слався слався хрипатий зе!лідар!!!
я вас запевняю, це виключно завдяки особистому контролю, та персональним дорученням від зе!гундоса.

йде, ****, четвертий рік війни.... йде, ****, сьомий рік шоу голоборотька....
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09.07.2025 10:09 Ответить
Єдине що в Україні можуть "масштабу вати" - це корупцію та злодійство!
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09.07.2025 10:11 Ответить
Якщо зранку не напотужнічає - день пропав
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09.07.2025 10:12 Ответить
Де ракети, верховний голобородькокомандуючий?
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09.07.2025 10:22 Ответить
Трембіти, паляниці, нептуни та безліч ін. вже масштабували. Залишилось масштабувати перехоплювачі. Все у вигляді моделей 1:32
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09.07.2025 10:32 Ответить
Якщо використовували дрони перехоплювачі то на них мабуть встановлені відеокамери.Чому цей правдолюб не покаже хоча б одне відео роботи дрона перехоплювача?
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09.07.2025 10:34 Ответить
показати можна лише всім
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09.07.2025 10:36 Ответить
https://www.facebook.com/ptv.ua/videos/%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%94-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4/1000946068869393/ Було таке відео.
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09.07.2025 10:54 Ответить
імітатори - це просто поадрунок для статистики збиття
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09.07.2025 10:34 Ответить
ТРЕПЛО ЗЕЛЕНЕ
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09.07.2025 10:47 Ответить
Вова , что там слышо с ТРЕМЯ тыщами ракет , которые ты обещал в этом году ? Так то уже пол года прошло . Может уже ракет так 500 есть ?
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09.07.2025 10:47 Ответить
ФСБ и МО РФ тебя благодарит!
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09.07.2025 11:04 Ответить
9 липня 2024 року Зеленський обіцяв відновити ОХМАТДИТ, який був частково зруйнований російською ракетою. Було зібрано понад мільярд гривень благодійними внесками. Минув рік. Ні зроблено НІЧОГО. І грошей нема. (c)
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09.07.2025 11:07 Ответить
Потужно, незламно, чітко, кейси, кластери. тепер Зеля освоїв нове слово, яке всюди вклинює - "масштабно".
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09.07.2025 11:32 Ответить
 
 