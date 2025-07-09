Сьогодні застосовувалися дрони-перехоплювачі. Десятки збиттів, технологію масштабуємо, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку безпілотників на регіони України в ніч на 9 липня 2025 року.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Нова масштабна атака Росії проти наших міст. Було найбільше повітряних цілей за добу – 741 ціль: 728 дронів різних типів, із яких понад 300 – це "шахеди", і 13 ракет – "кинджали" та "іскандери". Більшість цілей було збито. Застосовувалися наші дрони-перехоплювачі – є десятки збиттів, масштабуємо технологію. Працювали й мобільні вогневі групи – теж маємо десятки збиттів. Дякую всім воїнам за влучність", - йдеться в повідомленні.

Зеленський назвав ці удари РФ показовими атаками саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру та припинити вогонь.

"І тільки Росія все відкидає. Черговий доказ, що потрібні санкції – болючі санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима. Вторинні санкції проти тих, хто купує цю нафту та спонсорує вбивства. Партнери знають, як натиснути так, що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти", - додав він.

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Нагадаємо, в ніч на 9 липня російські війська атакували Україну понад 700 безпілотниками різних типів, крилатими ракетами та балістичними.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків.

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