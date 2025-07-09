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Новини Атака безпілотників
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Сьогодні застосовувалися дрони-перехоплювачі. Десятки збиттів, технологію масштабуємо, - Зеленський

Масована атака 9 липня 2025 року. Працювали дрони перехоплювачі

Президент Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку безпілотників на регіони України в ніч на 9 липня 2025 року.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Нова масштабна атака Росії проти наших міст. Було найбільше повітряних цілей за добу – 741 ціль: 728 дронів різних типів, із яких понад 300 – це "шахеди", і 13 ракет – "кинджали" та "іскандери". Більшість цілей було збито. Застосовувалися наші дрони-перехоплювачі – є десятки збиттів, масштабуємо технологію. Працювали й мобільні вогневі групи – теж маємо десятки збиттів. Дякую всім воїнам за влучність", - йдеться в повідомленні.

Зеленський назвав ці удари РФ показовими атаками саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру та припинити вогонь.

"І тільки Росія все відкидає. Черговий доказ, що потрібні санкції – болючі санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима. Вторинні санкції проти тих, хто купує цю нафту та спонсорує вбивства. Партнери знають, як натиснути так, що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти", - додав він.

Читайте: "Шахедів" сьогодні було близько 300, решта - БпЛА-імітатори, - Ігнат

Нагадаємо, в ніч на 9 липня російські війська атакували Україну понад 700 безпілотниками різних типів, крилатими ракетами та балістичними.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків.

Також читайте: Наслідки ворожої атаки на Луцьк: пожежу на підприємстві вже ліквідували. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24673) обстріл (29745)


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Топ коментарі
+16
прокоментував

Так ніби коменти Зеленського комусь потрібні. Але ж який майстер примазуватися...
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09.07.2025 09:46 Відповісти
+15
Коли гальмо щось каже про масштабування, це навіть вже не смішно!
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09.07.2025 09:49 Відповісти
+7
Там серйозно потрібно масштабувати. Випуск має бути як у кацпні шахедів щодня помножений на 1.5-2 рази
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09.07.2025 09:56 Відповісти
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Збили - перехопили -- летимо - будемо москву бомбить
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09.07.2025 09:45 Відповісти
прокоментував

Так ніби коменти Зеленського комусь потрібні. Але ж який майстер примазуватися...
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09.07.2025 09:46 Відповісти
кінжали, млять...
не дати союзнику зброю для відбиття атаки терориста-нападника - мудро, їпать...
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09.07.2025 09:46 Відповісти
От хто питає,чии збили?
Кому він доповідає?
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09.07.2025 09:48 Відповісти
Коли гальмо щось каже про масштабування, це навіть вже не смішно!
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09.07.2025 09:49 Відповісти
Там серйозно потрібно масштабувати. Випуск має бути як у кацпні шахедів щодня помножений на 1.5-2 рази
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09.07.2025 09:56 Відповісти
Він за все хороше ,я щось не памятаю що б він висловлював співчуття загиблим і пораненим мирним жителям в результаті рашиського терору ,жодного разу не назвав рашистів вбивцями і гоноцид проти українського народу,жодного разу не назвав путіна злочинцем,а його режим рашиський терористичний.
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09.07.2025 09:59 Відповісти
Пам'ять мабуть у вас ніяка.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3809950-zelenskij-visloviv-spivcutta-ridnim-zagiblih-u-pokrovsku-vnaslidok-udaru-rf.html не памятаю що б він висловлював співчуття загиблим і пораненим мирним жителям в результаті рашиського терору
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3831599-usi-rosijski-vbivci-vidpovidatimut-za-******-zelenskij.html жодного разу не назвав рашистів вбивцями
https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%85-%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD/1153238636832999/ жодного разу не назвав путіна злочинцем
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/09/19/7169762/ а його режим рашиський терористичний

Гугл вам у поміч.
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09.07.2025 10:10 Відповісти
зеленский уже столько намелил в своём словесном поносе, что и не вспомнишь. Но всё время размазанно
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09.07.2025 10:47 Відповісти
Герцог миру! ( ПісДюк)
Такий Потужний аж страшно!!
На все хороше він каже "ми будемо", хоча ці досягнення "вопрєкі" (всупереч) а весь негатив то генерали та погані боярі
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09.07.2025 10:03 Відповісти
Поки ти лиш масштабуєш,то 5 населених локацій на Донеччині москалі окупували.Ти туди щось масштабуй вже,ті ж дрони .
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09.07.2025 10:06 Відповісти
Трамп наш слоняра!!!
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09.07.2025 10:06 Відповісти
ракети-перехоплювачі до patriot, які завернули та не надали Україні, станорвлять лише 6% від річного виробництва Штатами цих ракет (на складах кілька річних запасів), а не наданих ракет stinger - лише 3% від річного виробництва Штатами
слоняра...
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09.07.2025 10:11 Відповісти
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09.07.2025 10:07 Відповісти
"Шахедів" сьогодні було близько 300, решта - БпЛА-імітатори, - Ігнат
Сьогодні застосовувалися дрони-перехоплювачі. Десятки збиттів, технологію масштабуємо, - Зеленський

слався слався хрипатий зе!лідар!!!
я вас запевняю, це виключно завдяки особистому контролю, та персональним дорученням від зе!гундоса.

йде, ****, четвертий рік війни.... йде, ****, сьомий рік шоу голоборотька....
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09.07.2025 10:09 Відповісти
Єдине що в Україні можуть "масштабу вати" - це корупцію та злодійство!
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09.07.2025 10:11 Відповісти
Якщо зранку не напотужнічає - день пропав
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09.07.2025 10:12 Відповісти
Де ракети, верховний голобородькокомандуючий?
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09.07.2025 10:22 Відповісти
Трембіти, паляниці, нептуни та безліч ін. вже масштабували. Залишилось масштабувати перехоплювачі. Все у вигляді моделей 1:32
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09.07.2025 10:32 Відповісти
Якщо використовували дрони перехоплювачі то на них мабуть встановлені відеокамери.Чому цей правдолюб не покаже хоча б одне відео роботи дрона перехоплювача?
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09.07.2025 10:34 Відповісти
показати можна лише всім
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09.07.2025 10:36 Відповісти
https://www.facebook.com/ptv.ua/videos/%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%94-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4/1000946068869393/ Було таке відео.
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09.07.2025 10:54 Відповісти
імітатори - це просто поадрунок для статистики збиття
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09.07.2025 10:34 Відповісти
ТРЕПЛО ЗЕЛЕНЕ
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09.07.2025 10:47 Відповісти
Вова , что там слышо с ТРЕМЯ тыщами ракет , которые ты обещал в этом году ? Так то уже пол года прошло . Может уже ракет так 500 есть ?
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09.07.2025 10:47 Відповісти
ФСБ и МО РФ тебя благодарит!
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09.07.2025 11:04 Відповісти
9 липня 2024 року Зеленський обіцяв відновити ОХМАТДИТ, який був частково зруйнований російською ракетою. Було зібрано понад мільярд гривень благодійними внесками. Минув рік. Ні зроблено НІЧОГО. І грошей нема. (c)
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09.07.2025 11:07 Відповісти
 
 