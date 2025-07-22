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Новости Обыск в НАБУ
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Сотрудника НАБУ Гусарова, подозреваемого в государственной измене, взяли под стражу

Обыски в НАБУ Виктора Гусарова взяли под стражу

Работника НАБУ Виктора Гусарова, которого подозревают в государственной измене и несанкционированных действиях с секретной информацией, взяли под стражу без права на внесение залога до 20 сентября или до конца досудебного расследования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

Накануне его задержали во время проверок в НАБУ.

Также суд постановил предоставить медика Гусарову, чтобы тот мог пройти медицинское обследование.

Читайте: НАБУ и САП о законопроекте №12414: В случае принятия антикоррупционная инфраструктура будет разрушена

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Автор: 

НАБУ (4276) арест (10466) суд (25182)


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понти для плебсу , щоб нагнути НАБУ і САП під зелень
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22.07.2025 12:53 Ответить
сбу зеленського пресує все ради знищення непідвласних йому правохорониних набу і сап
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22.07.2025 12:57 Ответить
Шукайте ЗРАДУ в ОПі.Там її як піску на пляжі. Єрмак чого стоїть , перекриє всіх зрадників.
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22.07.2025 13:00 Ответить
чим більше, цих жабогадюкіних переїбе один одного, тим краще!

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22.07.2025 13:01 Ответить
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22.07.2025 13:06 Ответить
так йому і треба, медика, а не медикіню, хай зробить йому ректально-оральне супроводження
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22.07.2025 15:52 Ответить
 
 