Сотрудника НАБУ Гусарова, подозреваемого в государственной измене, взяли под стражу

Работника НАБУ Виктора Гусарова, которого подозревают в государственной измене и несанкционированных действиях с секретной информацией, взяли под стражу без права на внесение залога до 20 сентября или до конца досудебного расследования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне.

Накануне его задержали во время проверок в НАБУ.



Также суд постановил предоставить медика Гусарову, чтобы тот мог пройти медицинское обследование.

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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