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Новини Обшук у НАБУ
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Працівника НАБУ Гусарова, якого підозрюють у держзраді, взяли під варту

Обшуки в НАБУ Віктора Гусарова взяли під варту

Працівника НАБУ Віктора Гусарова, якого підозрюють у державній зраді та несанкціонованих діях із секретною інформацією, взяли під варту без права на внесення застави до 20 вересня або до кінця досудового розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.

Напередодні його затримали під час перевірок у НАБУ.

Також суд ухвалив надати медика Гусарову, щоб той міг пройти медичне обстеження.

Читайте: НАБУ та САП про законопроєкт №12414: У разі ухвалення антикорупційну інфраструктуру буде зруйновано

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також читайте: "Слуга народу" Радіна закликала не голосувати за законопроєкт щодо НАБУ і САП: Він знищить антикорупційну інфраструктуру, наслідки будуть катастрофічними

Автор: 

НАБУ (5149) арешт (2542) суд (11791)


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понти для плебсу , щоб нагнути НАБУ і САП під зелень
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22.07.2025 12:53 Відповісти
сбу зеленського пресує все ради знищення непідвласних йому правохорониних набу і сап
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22.07.2025 12:57 Відповісти
Шукайте ЗРАДУ в ОПі.Там її як піску на пляжі. Єрмак чого стоїть , перекриє всіх зрадників.
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22.07.2025 13:00 Відповісти
чим більше, цих жабогадюкіних переїбе один одного, тим краще!

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22.07.2025 13:01 Відповісти
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22.07.2025 13:06 Відповісти
 
 