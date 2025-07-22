Працівника НАБУ Гусарова, якого підозрюють у держзраді, взяли під варту

Працівника НАБУ Віктора Гусарова, якого підозрюють у державній зраді та несанкціонованих діях із секретною інформацією, взяли під варту без права на внесення застави до 20 вересня або до кінця досудового розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.

Напередодні його затримали під час перевірок у НАБУ.



Також суд ухвалив надати медика Гусарову, щоб той міг пройти медичне обстеження.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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