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Новости Санкции США против России
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До завершения 50-дневного ультиматума Трампа не стоит принимать санкции против РФ, - спикер Джонсон

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон

Конгресс США не должен рассматривать законопроект о санкциях против России до окончания 50-дневного ультиматума, установленного президентом Дональдом Трампом для Москвы по прекращению войны против Украины.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он обсудил санкции с Палатой представителей и Сенатом и они с ним согласились.

"Белый дом установил срок в 50 дней. Я думаю, нам нужно позволить главнокомандующему, администрации, министру обороны и Пентагону сделать то, что они собираются сделать. А мы посмотрим, что из этого получится", - отметил Джонсон.

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Спикер США также призвал к прекращению войны России против Украины и подчеркнул, что Штатам необходимо достижение мира.

"Это продолжается слишком долго. Слишком много невинных людей погибает. И мы вообще не хотим дальнейшего вмешательства Америки в это", - добавил Майк Джонсон.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.

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Автор: 

россия (96657) санкции (11694) ультиматум (67) Трамп Дональд (6029) Джонсон Майк (138)


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Топ комментарии
+6
А після 50 днів - тим більше не варто !
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22.07.2025 20:33 Ответить
+6
та трампу ті набу сап до одного місця - він свої спецслужби на фарш пустив

.
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22.07.2025 20:54 Ответить
+4
Після ліквідації НАБУ та САП не будуть США взагалі санкції вводити.
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22.07.2025 20:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Після ліквідації НАБУ та САП не будуть США взагалі санкції вводити.
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22.07.2025 20:31 Ответить
та трампу ті набу сап до одного місця - він свої спецслужби на фарш пустив

.
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22.07.2025 20:54 Ответить
Не дай Бог - шоб рашку не роздраконити
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22.07.2025 20:32 Ответить
авжеж !

о потім буле ще якийсь хоровод водити з козою

.
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22.07.2025 20:55 Ответить
А після 50 днів - тим більше не варто !
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22.07.2025 20:33 Ответить
ти чого не на акції протесту ?
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22.07.2025 20:37 Ответить
Може пан - в складi 73%.
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22.07.2025 20:57 Ответить
що за акція?
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22.07.2025 21:00 Ответить
А як ви дійшли до цієї новини пропустивши про акцію протесту, що почалася о 20:00?
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22.07.2025 21:38 Ответить
санкції не варто, а от легенько бомбанути зі всіх сторін світу варто і давно, і багато би проблем вже б і зникло.
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22.07.2025 20:38 Ответить
"Це триває занадто довго. Занадто багато невинних людей гине." Джерело: https://censor.net/ua/n3564717

І тому ми дамо вбивці ще 50 днів, щоб кількість невинних, що загинули, збільшилась? Я правильно зрозумів?

Треба зменшити підтримку жертв та дати волю в діях нападнику і тоді жертв не буде!
Л - логіка
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22.07.2025 20:39 Ответить
А поки триватимуть 50 днів не варто заважати вбивці новими санкціями. Нехай насолоджується.
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22.07.2025 21:01 Ответить
Все тече, усе змінюється, лише спікер Джонсон той самий.
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22.07.2025 20:39 Ответить
Спікер Джонсон про санкції: Путін продемонстрував небажання бути розумним, ми маємо послати йому сигнал

Джерело: https://censor.net/ua/p3562441
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22.07.2025 20:41 Ответить
...голосом та руками.

.
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22.07.2025 20:56 Ответить
🤪👍🫡🤟.....😁
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22.07.2025 21:14 Ответить
"дрюг спас живот дрюга". чому не 500% і одразу, а 100% за 2 місяці?
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22.07.2025 20:45 Ответить
Тому що накласти санкції, навіть 50% на Індію і Китай американцям просто не по карману. Не буде нічого.
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22.07.2025 21:02 Ответить
Джонсон певно вже знає про НАБУ і САП. Можно тому не поспішати з санкціями.
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22.07.2025 20:46 Ответить
Типа вы ограничили набу,тогда я не буду вам помогать и пусть вас бомбят и захватывают )
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22.07.2025 20:53 Ответить
той Джонсон знає також про знищені трампом спецслужби США

.
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22.07.2025 20:57 Ответить
Хай цей джонсан відсмокче у хло 50 разів за 50 днів. Всі в світі знають, що після цих 50 будуть наступні 50 і т.д. і ротяка джонсана без роботи не залишиться.
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22.07.2025 20:52 Ответить
Як же так, Джонсонюк? А це не той
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22.07.2025 20:53 Ответить
природа часом помиляється на джонсонах...

.
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22.07.2025 20:58 Ответить
Выплядки кремлёвские! Когды вы уже свои пасти закроете??
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22.07.2025 21:09 Ответить
Не треба чекати 50 днів, трампакс вже і так всрався! Нехай воно зі своїми трампонами, вже зараз рахує, скільки діточок, жінок, стариків та хлопців вбило?
А так, як завжди, Україна напала на пінкдогстан, а куйло - гарний хлопець...
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22.07.2025 21:18 Ответить
У кремля на Троампа серьёзный компромат, иначе никак не объяснить.
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22.07.2025 21:26 Ответить
Компромату і у США аж на 569 років ув'язнення є!
Але, нам від цього не легче...
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22.07.2025 21:33 Ответить
Сцикуни
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22.07.2025 21:28 Ответить
якщо сша буде лоскотати язиком дупу путіна, то через років з 20 він може помертит від сміху, і санкціїї ***** не треба
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22.07.2025 21:29 Ответить
Та да, почекайте поки трампакс ще 50 днів дасть, бо два тижні дуже швидко минають.
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22.07.2025 21:31 Ответить
Яка обнадійлива новина від віруючого в Бога спікера Джонсона. Цікаво, в якого Бога вірує цей чолов'яга? Дали вбивці, маніяку, покидьку 50 днів на вбивство невинних християн і каже, що не треба заважати путлеру насолоджуватись вбивством українців. Посмішка і очі такі ясні у цього біса Джонсона.
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22.07.2025 22:14 Ответить
 
 