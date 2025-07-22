До завершения 50-дневного ультиматума Трампа не стоит принимать санкции против РФ, - спикер Джонсон

Конгресс США не должен рассматривать законопроект о санкциях против России до окончания 50-дневного ультиматума, установленного президентом Дональдом Трампом для Москвы по прекращению войны против Украины.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он обсудил санкции с Палатой представителей и Сенатом и они с ним согласились.

"Белый дом установил срок в 50 дней. Я думаю, нам нужно позволить главнокомандующему, администрации, министру обороны и Пентагону сделать то, что они собираются сделать. А мы посмотрим, что из этого получится", - отметил Джонсон.

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Спикер США также призвал к прекращению войны России против Украины и подчеркнул, что Штатам необходимо достижение мира.

"Это продолжается слишком долго. Слишком много невинных людей погибает. И мы вообще не хотим дальнейшего вмешательства Америки в это", - добавил Майк Джонсон.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.

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