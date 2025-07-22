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Новини Санкції США проти Росії
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До завершення 50-денного ультиматуму Трампа не варто ухвалювати санкції проти РФ, - спікер Джонсон

Спікер Палати представників Майк Джонсон

Конгрес США не повинен розглядати законопроєкт про санкції проти Росії до закінчення 50-денного ультиматуму, встановленого президентом Дональдом Трампом для Москви щодо припинення війни проти України.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він обговорив санкції з Палатою представників і Сенатом і вони з ним погодилися.

"Білий дім встановив термін у 50 днів. Я думаю, нам потрібно дозволити головнокомандувачу, адміністрації, міністру оборони та Пентагону зробити те, що вони збираються зробити. А ми подивимося, що з цього вийде", - зазначив Джонсон.

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Спікер США також закликав до припинення війни Росії проти України й наголосив, що Штатам необхідне досягнення миру.

"Це триває занадто довго. Занадто багато невинних людей гине. І ми взагалі не хочемо подальшого втручання Америки в це", - додав Майк Джонсон.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.

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Автор: 

росія (66801) санкції (12436) ультиматум (30) Трамп Дональд (6511) Джонсон Майк (145)


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Топ коментарі
+5
А після 50 днів - тим більше не варто !
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22.07.2025 20:33 Відповісти
+4
Після ліквідації НАБУ та САП не будуть США взагалі санкції вводити.
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22.07.2025 20:31 Відповісти
+4
санкції не варто, а от легенько бомбанути зі всіх сторін світу варто і давно, і багато би проблем вже б і зникло.
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22.07.2025 20:38 Відповісти
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Після ліквідації НАБУ та САП не будуть США взагалі санкції вводити.
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22.07.2025 20:31 Відповісти
та трампу ті набу сап до одного місця - він свої спецслужби на фарш пустив

.
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22.07.2025 20:54 Відповісти
Не дай Бог - шоб рашку не роздраконити
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22.07.2025 20:32 Відповісти
авжеж !

о потім буле ще якийсь хоровод водити з козою

.
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22.07.2025 20:55 Відповісти
А після 50 днів - тим більше не варто !
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22.07.2025 20:33 Відповісти
ти чого не на акції протесту ?
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22.07.2025 20:37 Відповісти
Може пан - в складi 73%.
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22.07.2025 20:57 Відповісти
що за акція?
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22.07.2025 21:00 Відповісти
А як ви дійшли до цієї новини пропустивши про акцію протесту, що почалася о 20:00?
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22.07.2025 21:38 Відповісти
санкції не варто, а от легенько бомбанути зі всіх сторін світу варто і давно, і багато би проблем вже б і зникло.
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22.07.2025 20:38 Відповісти
"Це триває занадто довго. Занадто багато невинних людей гине." Джерело: https://censor.net/ua/n3564717

І тому ми дамо вбивці ще 50 днів, щоб кількість невинних, що загинули, збільшилась? Я правильно зрозумів?

Треба зменшити підтримку жертв та дати волю в діях нападнику і тоді жертв не буде!
Л - логіка
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22.07.2025 20:39 Відповісти
А поки триватимуть 50 днів не варто заважати вбивці новими санкціями. Нехай насолоджується.
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22.07.2025 21:01 Відповісти
Все тече, усе змінюється, лише спікер Джонсон той самий.
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22.07.2025 20:39 Відповісти
Спікер Джонсон про санкції: Путін продемонстрував небажання бути розумним, ми маємо послати йому сигнал

Джерело: https://censor.net/ua/p3562441
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22.07.2025 20:41 Відповісти
...голосом та руками.

.
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22.07.2025 20:56 Відповісти
🤪👍🫡🤟.....😁
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22.07.2025 21:14 Відповісти
"дрюг спас живот дрюга". чому не 500% і одразу, а 100% за 2 місяці?
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22.07.2025 20:45 Відповісти
Тому що накласти санкції, навіть 50% на Індію і Китай американцям просто не по карману. Не буде нічого.
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22.07.2025 21:02 Відповісти
Джонсон певно вже знає про НАБУ і САП. Можно тому не поспішати з санкціями.
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22.07.2025 20:46 Відповісти
Типа вы ограничили набу,тогда я не буду вам помогать и пусть вас бомбят и захватывают )
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22.07.2025 20:53 Відповісти
той Джонсон знає також про знищені трампом спецслужби США

.
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22.07.2025 20:57 Відповісти
Хай цей джонсан відсмокче у хло 50 разів за 50 днів. Всі в світі знають, що після цих 50 будуть наступні 50 і т.д. і ротяка джонсана без роботи не залишиться.
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22.07.2025 20:52 Відповісти
Як же так, Джонсонюк? А це не той
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22.07.2025 20:53 Відповісти
природа часом помиляється на джонсонах...

.
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22.07.2025 20:58 Відповісти
Выплядки кремлёвские! Когды вы уже свои пасти закроете??
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22.07.2025 21:09 Відповісти
Не треба чекати 50 днів, трампакс вже і так всрався! Нехай воно зі своїми трампонами, вже зараз рахує, скільки діточок, жінок, стариків та хлопців вбило?
А так, як завжди, Україна напала на пінкдогстан, а куйло - гарний хлопець...
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22.07.2025 21:18 Відповісти
У кремля на Троампа серьёзный компромат, иначе никак не объяснить.
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22.07.2025 21:26 Відповісти
Компромату і у США аж на 569 років ув'язнення є!
Але, нам від цього не легче...
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22.07.2025 21:33 Відповісти
Сцикуни
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22.07.2025 21:28 Відповісти
якщо сша буде лоскотати язиком дупу путіна, то через років з 20 він може помертит від сміху, і санкціїї ***** не треба
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22.07.2025 21:29 Відповісти
Та да, почекайте поки трампакс ще 50 днів дасть, бо два тижні дуже швидко минають.
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22.07.2025 21:31 Відповісти
 
 