До завершення 50-денного ультиматуму Трампа не варто ухвалювати санкції проти РФ, - спікер Джонсон

Конгрес США не повинен розглядати законопроєкт про санкції проти Росії до закінчення 50-денного ультиматуму, встановленого президентом Дональдом Трампом для Москви щодо припинення війни проти України.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він обговорив санкції з Палатою представників і Сенатом і вони з ним погодилися.

"Білий дім встановив термін у 50 днів. Я думаю, нам потрібно дозволити головнокомандувачу, адміністрації, міністру оборони та Пентагону зробити те, що вони збираються зробити. А ми подивимося, що з цього вийде", - зазначив Джонсон.

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Спікер США також закликав до припинення війни Росії проти України й наголосив, що Штатам необхідне досягнення миру.

"Це триває занадто довго. Занадто багато невинних людей гине. І ми взагалі не хочемо подальшого втручання Америки в це", - додав Майк Джонсон.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.

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