"Этой ночью российская армия установила один из своих безумных антирекордов", - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной обстрел россиян. Оккупанты били по предприятиям гражданской инфраструктуры, а также по жилым домам.

"Этой ночью российская армия установила один из своих сумасшедших антирекордов. Потратили несколько крылатых ракет против американского предприятия на Закарпатье. Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие привычные бытовые вещи, как кофемашины. И это россиянам тоже мишень. Очень показательно. Сейчас на предприятии еще тушат пожар. По состоянию на это время известно о 15 людях, пострадавших от этого удара. Всем им оказана необходимая помощь", - написал Зеленский.

Спасатели работают и во многих других областях - от Запорожской до Волынской. Всего за ночь против Украины было применено 574 ударных БПЛА и 40 ракет. Значительную часть удалось сбить.

"И этот удар россияне нанесли так, как будто ничего вообще не меняется. Как будто нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну. Нужна реакция на это. До сих пор нет ни одного сигнала из Москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну. Нужно давление. Сильные санкции, сильные тарифы", - подытожил президент.

