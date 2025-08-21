РУС
"Этой ночью российская армия установила один из своих безумных антирекордов", - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной обстрел россиян. Оккупанты били по предприятиям гражданской инфраструктуры, а также по жилым домам.

Об этом сообщил украинский президент в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью российская армия установила один из своих сумасшедших антирекордов. Потратили несколько крылатых ракет против американского предприятия на Закарпатье. Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие привычные бытовые вещи, как кофемашины. И это россиянам тоже мишень. Очень показательно. Сейчас на предприятии еще тушат пожар. По состоянию на это время известно о 15 людях, пострадавших от этого удара. Всем им оказана необходимая помощь", - написал Зеленский.

Спасатели работают и во многих других областях - от Запорожской до Волынской. Всего за ночь против Украины было применено 574 ударных БПЛА и 40 ракет. Значительную часть удалось сбить.

"И этот удар россияне нанесли так, как будто ничего вообще не меняется. Как будто нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну. Нужна реакция на это. До сих пор нет ни одного сигнала из Москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну. Нужно давление. Сильные санкции, сильные тарифы", - подытожил президент.

Удар РФ по Днепропетровской области 21 августа 2025 года

а ти на шо розраховував дятел зеленський , 18 р . ? Коли пхався на президенство , шо ти красивенько залишишся на посаді у ролі президента ?!!! от тобі ху* ,падло не вмієш захистити Україну суржик малороський , їди з посади !!!
21.08.2025 10:32 Ответить
21.08.2025 10:35 Ответить
Знести на фік нафтопроводи до портів Чорного моря та Балтийського ‼️та портові споруди .

а АЄРОПОРТи у раши знов працюють ?
21.08.2025 10:37 Ответить
Президент бедоносец-мародер.
21.08.2025 10:50 Ответить
Зеленський неодноразово казав про те , якщо він не в змозі
захистити Украіну і закінчити війну , то піде у відставку !!
Так іди і не просто іди , а тікай поки Украіна ще ціла
21.08.2025 11:13 Ответить
От мудило.Чому ти якщо не кожного дня то хоча б раз в неділю масовано використовував БПЛА.Щоб НПЗ після такого застосовування взагалі перестали існувати,в не так що через 3-5 днів продовжують працювати.Ти так красиво гундосив на фоні спецвиробів,обіцяючи і помсту,і відповідь.
21.08.2025 11:53 Ответить
 
 