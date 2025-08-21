Ударами по Украине РФ показывает отсутствие желания серьезно участвовать в переговорах, - МИД Франции

Франция осудила российские удары по Украине в ночь на 21 августа 2025 года. Они показывают нежелание России участвовать в мирных переговорах.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотя Россия утверждает о готовности к переговорам, она одновременно продолжает свои смертельные атаки на украинскую территорию, запуская 574 беспилотника и 40 ракет по жилым районам.

Эти атаки, самые массовые за месяц, иллюстрируют отсутствие желания России серьезно участвовать в мирных переговорах. Они в очередной раз демонстрируют необходимость остановить убийства, а значит, необходимость поддерживать и усиливать давление на Россию. Франция подтверждает свою поддержку инициативы президента Трампа по справедливому и прочному миру и будет продолжать решительно работать вместе с Украиной и ее партнерами", - отметили там.

Массированный комбинированный обстрел 21 августа

С вечера 20 августа армия РФ атаковали Украину беспилотниками. На рассвете в ряде регионов прогремели взрывы - оккупанты ударили ракетами.

В результате атаки на Запорожье повреждены несколько объектов промышленной инфраструктуры. Также взрывной волной повредило и дома рядом - в них выбиты окна.

Ракетами и БПЛА оккупанты ударили по Закарпатью. В Мукачево произошел удар по территории одного из предприятий города. В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар, 15 человек получили ранения.

Также "шахед" атаковал село Липовец Хустского района Закарпатья. Повреждено хозяйственное здание, выбиты окна в жилом доме и повреждена линия электропередач.

Кроме того, российские захватчики совершили комбинированную атаку шахедами и ракетами на Львов. Один человек погиб, трое - травмированы.

11 беспилотниками и ракетой рашисты атаковали Луцк, была травмирована 48-летняя женщина. Она находилась в магазине одного из пригородных сел. Пострадавшая получила ранения руки, ноги и спины и была госпитализирована. Здание получило незначительные повреждения.

