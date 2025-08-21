РУС
Ударами по Украине РФ показывает отсутствие желания серьезно участвовать в переговорах, - МИД Франции

Во Франции прокомментировали обстрелы 21 августа 2025 года

Франция осудила российские удары по Украине в ночь на 21 августа 2025 года. Они показывают нежелание России участвовать в мирных переговорах.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотя Россия утверждает о готовности к переговорам, она одновременно продолжает свои смертельные атаки на украинскую территорию, запуская 574 беспилотника и 40 ракет по жилым районам.

Эти атаки, самые массовые за месяц, иллюстрируют отсутствие желания России серьезно участвовать в мирных переговорах. Они в очередной раз демонстрируют необходимость остановить убийства, а значит, необходимость поддерживать и усиливать давление на Россию. Франция подтверждает свою поддержку инициативы президента Трампа по справедливому и прочному миру и будет продолжать решительно работать вместе с Украиной и ее партнерами", - отметили там.

Читайте: Сийярто после удара РФ снова призвал к переговорам, но не упомянул Россию и Закарпатье

Массированный комбинированный обстрел 21 августа

С вечера 20 августа армия РФ атаковали Украину беспилотниками. На рассвете в ряде регионов прогремели взрывы - оккупанты ударили ракетами.

В результате атаки на Запорожье повреждены несколько объектов промышленной инфраструктуры. Также взрывной волной повредило и дома рядом - в них выбиты окна.

Ракетами и БПЛА оккупанты ударили по Закарпатью. В Мукачево произошел удар по территории одного из предприятий города. В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар, 15 человек получили ранения.

Также "шахед" атаковал село Липовец Хустского района Закарпатья. Повреждено хозяйственное здание, выбиты окна в жилом доме и повреждена линия электропередач.

Кроме того, российские захватчики совершили комбинированную атаку шахедами и ракетами на Львов. Один человек погиб, трое - травмированы.

11 беспилотниками и ракетой рашисты атаковали Луцк, была травмирована 48-летняя женщина. Она находилась в магазине одного из пригородных сел. Пострадавшая получила ранения руки, ноги и спины и была госпитализирована. Здание получило незначительные повреждения.

Читайте также: Рашисты атаковали беспилотниками объект ГТС Украины, - Минэнерго

обстрел (29099) Франция (3580)
Починають розказувати шо показує рашка - рашка показує шо її на всіх пох - Трамп відсунувся - Сі за спиною
показать весь комментарий
21.08.2025 16:02 Ответить
Ще це показує, що Трамп - нікчемний пистюк і балабол. А також свідчить про брак постачання далекобійної зброї від союзників. На зелену мерзоту взагалі надії немає, тому вона навіть не бере участь у рейтингу перешкод.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:04 Ответить
Нікчемність - ось це все про США і ЕС разом. Якщо армія Китая в 3-5 млн двинеться то дійдуть куди захочуть
показать весь комментарий
21.08.2025 16:05 Ответить
Нажаль
показать весь комментарий
21.08.2025 16:10 Ответить
Кацапи не вояки.За відсутності будь якої ППО бомбити житлові квартали Алеппо ,при цьому отримувати героя піда-раші це по їхньому.Розстрілювати полонених,та цивільних це теж їхнє.Стерти з лиця землі місто це теж їхнє.Мародерити це їм в кайф.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:08 Ответить
 
 