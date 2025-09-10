РУС
Последствия атаки РФ на Житомирщмну: под ударами Житомир и Бердичев, погиб человек, по меньшей мере 5 пострадавших. ФОТОрепортаж

В результате российских обстрелов на Житомирщине погиб 1 человек, по меньшей мере 5 пострадали. Возникли пожары сразу на нескольких локациях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в Житомире в частном секторе повреждены жилые дома. Пострадал местный житель: с ожогами различной степени спасатели донесли его до кареты скорой. К сожалению, в больнице человек скончался.

Психологи ГСЧС оказали помощь 26 людям, из которых 3 детей.

"Сейчас спасатели проводят тушение пожаров. На месте работают саперы ГСЧС. Волонтеры Отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста развернули пункт оказания помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в Бердичеве возник пожар в зданиях промзоны, в районе - произошли возгорания, повреждены легковушка и хозяйственная постройка.

Всего по состоянию на сейчас известно о 5 пострадавших: 4 в Житомире и 1 в Бердичеве. Они все доставлены в медучреждения. На месте работают все соответствующие службы.

Житомирская область после обстрела
Фото: ГСЧС
Житомирская область после обстрела
Фото: ГСЧС
Житомирская область после обстрела
Фото: ГСЧС
Житомирская область после обстрела
Фото: ГСЧС
Житомирская область после обстрела
Фото: ГСЧС
Житомирская область после обстрела
Фото: ГСЧС
Житомирская область после обстрела
Фото: ГСЧС
Житомирская область после обстрела
Фото: ГСЧС
Житомирская область после обстрела
Фото: ГСЧС
Житомирская область после обстрела
Фото: ГСЧС

Как сообщалось, утром 10 сентября 2025 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами. Также известно, что сильные взрывы были слышны в Житомире.

Кроме того, отмечалось, что РФ ударила по гражданским промышленным объектам в Винницкой области. Львов также находился под ударом РФ.

По Луцку ударили вражеские дроны, там обошлось без серьезных разрушений. На Житомирщине из-за атаки РФ погиб человек, повреждены предприятия и дома

