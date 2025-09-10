Последствия атаки РФ на Житомирщмну: под ударами Житомир и Бердичев, погиб человек, по меньшей мере 5 пострадавших. ФОТОрепортаж
В результате российских обстрелов на Житомирщине погиб 1 человек, по меньшей мере 5 пострадали. Возникли пожары сразу на нескольких локациях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в Житомире в частном секторе повреждены жилые дома. Пострадал местный житель: с ожогами различной степени спасатели донесли его до кареты скорой. К сожалению, в больнице человек скончался.
Психологи ГСЧС оказали помощь 26 людям, из которых 3 детей.
"Сейчас спасатели проводят тушение пожаров. На месте работают саперы ГСЧС. Волонтеры Отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста развернули пункт оказания помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, в Бердичеве возник пожар в зданиях промзоны, в районе - произошли возгорания, повреждены легковушка и хозяйственная постройка.
Всего по состоянию на сейчас известно о 5 пострадавших: 4 в Житомире и 1 в Бердичеве. Они все доставлены в медучреждения. На месте работают все соответствующие службы.
Как сообщалось, утром 10 сентября 2025 года войска РФ атакуют Украину ракетами и ударными дронами. Также известно, что сильные взрывы были слышны в Житомире.
Кроме того, отмечалось, что РФ ударила по гражданским промышленным объектам в Винницкой области. Львов также находился под ударом РФ.
По Луцку ударили вражеские дроны, там обошлось без серьезных разрушений. На Житомирщине из-за атаки РФ погиб человек, повреждены предприятия и дома
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
❗️ 27/43 крилатих ракет Х-101/3м14 «Калібр»/Х-59(69).
❗️ 0/1 балістичних ракет 9м723 ОТРК «Іскандер-М» / KN-23.
⚠️ 386/415 ударних та імітаційних БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера», ін не досягли своїх цілей внаслідок активної протидії засобів РЕБ / дефектів конструкції або ПЗ / вичерпання пального.
Всього знешкоджено 93% БпЛА.
Всього знешкоджено 63% засобів ракетного озброєння.