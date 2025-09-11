Печерский райсуд, в нарушение закона, назначил залог в почти 3 млн грн для детектива НАБУ Тебекина, - Шабунин

Печерский райсуд избрал меру пресечения детективу НАБУ Виталию Тебекину, которого СБУ подозревает в недостоверном декларировании.

Об этом в Фейсбуке заявил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаю описывать, как Зеленский расправляется с НАБУ/САП, осмелившихся расследовать дела его друзей. Сегодня Печерский "суд" рассматривал меру пресечения детективу НАБУ Тебекину, которого подозревают во лжи в декларации.

Да, опричники Зеленского тупо забили на закон. Забили показательно - чтобы все это видели и их боялись.

Малюк/Кравченко требовали залог в размере 4,3 млн грн. При том, что в таких нетяжких преступлениях закон ЗАПРЕЩАЕТ залог выше 60 тыс. грн. Это ограничение прямо прописано в части 5 ст. 182 УПК. Черным по белому прописано.

Но Печерской "богадельне" плевать на ПРЯМУЮ норму закона ровно так же, как Малюку и Кравченко. Ну, и как очевидно, Зеленскому", - говорится в сообщении.

Так, по словам Шабунина, судья Печерского райсуда принял решение о залоге в почти 3 млн грн.

"При том, что, напомню, закон ЗАПРЕЩАЕТ залог (в нетяжких преступлениях) выше 60-ти тыс грн.

После пыток отца НАБУшника Магамедрасулова я не удивляюсь этому решению. Напомню, что силовики Зеленского раздевали и проводили ректальный осмотр 65-ти летнего мужчины. Невозможно построить авторитаризм в отдельных уголовных производствах. Скажем, только против НАБУшников.

Если по беспределу закрывают НАБУшников и пытают отца, то так же они будут делать с нами и нашими близкими. Пока украинцы сражаются с Россией на фронте, Зеленский за их сыновьями строит Россию в тылу", - подытожил глава ЦПК.

Напомним, ранее СБУ сообщила, что разоблачила чиновника НАБУ на недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости. У его родителей - российские паспорта.

В НАБУ заявили, что начали служебное расследование.

