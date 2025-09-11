РУС
Печерский райсуд, в нарушение закона, назначил залог в почти 3 млн грн для детектива НАБУ Тебекина, - Шабунин

Дело детектива НАБУ Тебекина. Избрана мера пресечения

Печерский райсуд избрал меру пресечения детективу НАБУ Виталию Тебекину, которого СБУ подозревает в недостоверном декларировании.

Об этом в Фейсбуке заявил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаю описывать, как Зеленский расправляется с НАБУ/САП, осмелившихся расследовать дела его друзей. Сегодня Печерский "суд" рассматривал меру пресечения детективу НАБУ Тебекину, которого подозревают во лжи в декларации.

Да, опричники Зеленского тупо забили на закон. Забили показательно - чтобы все это видели и их боялись.

Малюк/Кравченко требовали залог в размере 4,3 млн грн. При том, что в таких нетяжких преступлениях закон ЗАПРЕЩАЕТ залог выше 60 тыс. грн. Это ограничение прямо прописано в части 5 ст. 182 УПК. Черным по белому прописано.

Но Печерской "богадельне" плевать на ПРЯМУЮ норму закона ровно так же, как Малюку и Кравченко. Ну, и как очевидно, Зеленскому", - говорится в сообщении.

Читайте: СБУ обманула общество новостью о "кроте" ФСБ в рядах НАБУ, - Шабунин

Так, по словам Шабунина, судья Печерского райсуда принял решение о залоге в почти 3 млн грн.

"При том, что, напомню, закон ЗАПРЕЩАЕТ залог (в нетяжких преступлениях) выше 60-ти тыс грн.

После пыток отца НАБУшника Магамедрасулова я не удивляюсь этому решению. Напомню, что силовики Зеленского раздевали и проводили ректальный осмотр 65-ти летнего мужчины. Невозможно построить авторитаризм в отдельных уголовных производствах. Скажем, только против НАБУшников.

Если по беспределу закрывают НАБУшников и пытают отца, то так же они будут делать с нами и нашими близкими. Пока украинцы сражаются с Россией на фронте, Зеленский за их сыновьями строит Россию в тылу", - подытожил глава ЦПК.

Напомним, ранее СБУ сообщила, что разоблачила чиновника НАБУ на недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости. У его родителей - российские паспорта.

В НАБУ заявили, что начали служебное расследование.

Читайте: Печерский райсуд сегодня будет избирать меру пресечения детективу НАБУ Тебекину

Дело детектива НАБУ Тебекина. Избрана мера пресечения

НАБУ (4579) Шабунин Виталий (612)
Для суддів наказ ОПи і є закон.
11.09.2025 16:14 Ответить
гнида на гниді і гнидою поганяє, і це під час війни. "мотивує, дуже мотивує" відстоювати державу з такими керманичами і таким кривосуддям. зеля, тобі досі не зрозуміло чому молодь масово покидає країну?!
11.09.2025 16:20 Ответить
60 тисяч це пів місячної зарплати набушника. А може й того менше...
11.09.2025 16:28 Ответить
Тобі скільки платить Єрмак, чи хто там вами командує?
показать весь комментарий
11.09.2025 17:21 Ответить
Так, опричники Зеленського тупо забили на закон. Забили показово - щоб всі це бачили і їх боялися. Джерело: https://censor.net/ua/n3573592

Це відбувається вже останніх два роки - тисячі випадків - бусифікації цивільних, позбавлення прав військових , нехтування потреб поранених та скалічених . І якось це не сильно турбує Шабуніних . Тому жабогадюкінг серед прикоритних псів Зеленського не дуже турбує простих посполитих .Як і доля Шабунінів .
Все взаємно ...
11.09.2025 16:28 Ответить
сбушное кодло и суды нужно реформировать в первую очередь после войны с помощью американцев. А лучше раньше
11.09.2025 16:53 Ответить
Особисто я вважаю, що після війни потрібно змінювати Конституцію. Всенародним референдумом.
Думок багато, але в розрізі цієї інформації вважаю, що:
- посаду Президента потрібно скасувати. Україна повинна бути парламентською республікою, де виконавчу владу очолює Прем'єр-міністр обраний в парламенті.
Прем'єр-міністр формує уряд і підзвітний ВР. ВР може відправити уряд у відставку;
- всі посади суддів повинні бути виборними! Інститут "типу професійних суддів" себе скомпрометував. Судді повинні обиратися (переобиратися) населенням на території проживання якого судді і здійснюють правосуддя. Судді Верховного суду обираються з'їздом суддів нижчих інстанцій.
Вибори суддів проходять одномоментно з виборами до ВР (раз на п'ять років).
- виборці в будь-який момент, зібравши визначену законом кількість голосів, можуть відкликати як депутата будь-якого рівня, так і суддю. Відкликання це пряма воля народу, є актом прямої дії і оскарженню не підлягає.
11.09.2025 16:53 Ответить
 
 