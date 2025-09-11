Печерский райсуд, в нарушение закона, назначил залог в почти 3 млн грн для детектива НАБУ Тебекина, - Шабунин
Печерский райсуд избрал меру пресечения детективу НАБУ Виталию Тебекину, которого СБУ подозревает в недостоверном декларировании.
Об этом в Фейсбуке заявил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжаю описывать, как Зеленский расправляется с НАБУ/САП, осмелившихся расследовать дела его друзей. Сегодня Печерский "суд" рассматривал меру пресечения детективу НАБУ Тебекину, которого подозревают во лжи в декларации.
Да, опричники Зеленского тупо забили на закон. Забили показательно - чтобы все это видели и их боялись.
Малюк/Кравченко требовали залог в размере 4,3 млн грн. При том, что в таких нетяжких преступлениях закон ЗАПРЕЩАЕТ залог выше 60 тыс. грн. Это ограничение прямо прописано в части 5 ст. 182 УПК. Черным по белому прописано.
Но Печерской "богадельне" плевать на ПРЯМУЮ норму закона ровно так же, как Малюку и Кравченко. Ну, и как очевидно, Зеленскому", - говорится в сообщении.
Так, по словам Шабунина, судья Печерского райсуда принял решение о залоге в почти 3 млн грн.
"При том, что, напомню, закон ЗАПРЕЩАЕТ залог (в нетяжких преступлениях) выше 60-ти тыс грн.
После пыток отца НАБУшника Магамедрасулова я не удивляюсь этому решению. Напомню, что силовики Зеленского раздевали и проводили ректальный осмотр 65-ти летнего мужчины. Невозможно построить авторитаризм в отдельных уголовных производствах. Скажем, только против НАБУшников.
Если по беспределу закрывают НАБУшников и пытают отца, то так же они будут делать с нами и нашими близкими. Пока украинцы сражаются с Россией на фронте, Зеленский за их сыновьями строит Россию в тылу", - подытожил глава ЦПК.
Напомним, ранее СБУ сообщила, что разоблачила чиновника НАБУ на недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости. У его родителей - российские паспорта.
В НАБУ заявили, что начали служебное расследование.
Це відбувається вже останніх два роки - тисячі випадків - бусифікації цивільних, позбавлення прав військових , нехтування потреб поранених та скалічених . І якось це не сильно турбує Шабуніних . Тому жабогадюкінг серед прикоритних псів Зеленського не дуже турбує простих посполитих .Як і доля Шабунінів .
Все взаємно ...
Думок багато, але в розрізі цієї інформації вважаю, що:
- посаду Президента потрібно скасувати. Україна повинна бути парламентською республікою, де виконавчу владу очолює Прем'єр-міністр обраний в парламенті.
Прем'єр-міністр формує уряд і підзвітний ВР. ВР може відправити уряд у відставку;
- всі посади суддів повинні бути виборними! Інститут "типу професійних суддів" себе скомпрометував. Судді повинні обиратися (переобиратися) населенням на території проживання якого судді і здійснюють правосуддя. Судді Верховного суду обираються з'їздом суддів нижчих інстанцій.
Вибори суддів проходять одномоментно з виборами до ВР (раз на п'ять років).
- виборці в будь-який момент, зібравши визначену законом кількість голосів, можуть відкликати як депутата будь-якого рівня, так і суддю. Відкликання це пряма воля народу, є актом прямої дії і оскарженню не підлягає.