Печерський райсуд в порушення закону призначив заставу у майже 3 млн грн для детектива НАБУ Тєбєкіна, - Шабунін

Печерський райсуд обрав запобіжний захід детективу НАБУ Віталію Тєбєкіну, якого СБУ підозрює у недостовірному декларуванні.

Про це у Фейсбуці заявив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжу описувати, як Зеленський розправляється з НАБУ/САП, які насмілилися розслідувати його друзів. Сьогодні Печерський "суд" розглядав запобіжний захід детективу НАБУ Тєбєкіну, якого підозрюють у брехні в декларації.

Так, опричники Зеленського тупо забили на закон. Забили показово - щоб всі це бачили і їх боялися.

Малюк/Кравченко вимагали заставу в розмірі 4,3 млн грн. При тому, що в таких нетяжких злочинах закон ЗАБОРОНЯЄ заставу вище 60 тис. грн. Це обмеження прямо прописано в частині 5 ст. 182 КПК. Чорним по білому прописано.

Але Печерській богодільні начхати на ПРЯМУ норму закону рівно так само, як Малюку і Кравченку. Ну, і як очевидно, Зеленському", - йдеться в повідомленні.

Так, за словами Шабуніна, суддя Печерського райсуду ухвалив рішення про заставу у майже 3 млн грн.

"При тому, що, нагадаю, закон ЗАБОРОНЯЄ заставу (в нетяжких злочинах) вище 60-ти тис грн.

Після катування батька НАБУшника Магамедрасулова я не дивуюся цьому рішенню. Нагадаю, що силовики Зеленського роздягали і проводили ректальний огляд 65-ти річного чоловіка. Неможливо збудувати авторитаризм в окремих кримінальних провадженнях. Скажімо, тільки проти НАБУшників.

Якщо по бєспрєдєлу закривають НАБУшників і катують батька, то так само вони робитимуть з нами і нашими близькими. Поки українці бʼються з росією на фронті, Зеленський за їх синами будує росію в тилу", - підсумував голова ЦПК.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що викрила посадовця НАБУ викрито на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості. У його батьків - російські паспорти.

У НАБУ заявили, що розпочали службове розслідування.

