Печерський райсуд в порушення закону призначив заставу у майже 3 млн грн для детектива НАБУ Тєбєкіна, - Шабунін
Печерський райсуд обрав запобіжний захід детективу НАБУ Віталію Тєбєкіну, якого СБУ підозрює у недостовірному декларуванні.
Про це у Фейсбуці заявив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжу описувати, як Зеленський розправляється з НАБУ/САП, які насмілилися розслідувати його друзів. Сьогодні Печерський "суд" розглядав запобіжний захід детективу НАБУ Тєбєкіну, якого підозрюють у брехні в декларації.
Так, опричники Зеленського тупо забили на закон. Забили показово - щоб всі це бачили і їх боялися.
Малюк/Кравченко вимагали заставу в розмірі 4,3 млн грн. При тому, що в таких нетяжких злочинах закон ЗАБОРОНЯЄ заставу вище 60 тис. грн. Це обмеження прямо прописано в частині 5 ст. 182 КПК. Чорним по білому прописано.
Але Печерській богодільні начхати на ПРЯМУ норму закону рівно так само, як Малюку і Кравченку. Ну, і як очевидно, Зеленському", - йдеться в повідомленні.
Так, за словами Шабуніна, суддя Печерського райсуду ухвалив рішення про заставу у майже 3 млн грн.
"При тому, що, нагадаю, закон ЗАБОРОНЯЄ заставу (в нетяжких злочинах) вище 60-ти тис грн.
Після катування батька НАБУшника Магамедрасулова я не дивуюся цьому рішенню. Нагадаю, що силовики Зеленського роздягали і проводили ректальний огляд 65-ти річного чоловіка. Неможливо збудувати авторитаризм в окремих кримінальних провадженнях. Скажімо, тільки проти НАБУшників.
Якщо по бєспрєдєлу закривають НАБУшників і катують батька, то так само вони робитимуть з нами і нашими близькими. Поки українці бʼються з росією на фронті, Зеленський за їх синами будує росію в тилу", - підсумував голова ЦПК.
Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що викрила посадовця НАБУ викрито на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості. У його батьків - російські паспорти.
У НАБУ заявили, що розпочали службове розслідування.
Це відбувається вже останніх два роки - тисячі випадків - бусифікації цивільних, позбавлення прав військових , нехтування потреб поранених та скалічених . І якось це не сильно турбує Шабуніних . Тому жабогадюкінг серед прикоритних псів Зеленського не дуже турбує простих посполитих .Як і доля Шабунінів .
Все взаємно ...
Думок багато, але в розрізі цієї інформації вважаю, що:
- посаду Президента потрібно скасувати. Україна повинна бути парламентською республікою, де виконавчу владу очолює Прем'єр-міністр обраний в парламенті.
Прем'єр-міністр формує уряд і підзвітний ВР. ВР може відправити уряд у відставку;
- всі посади суддів повинні бути виборними! Інститут "типу професійних суддів" себе скомпрометував. Судді повинні обиратися (переобиратися) населенням на території проживання якого судді і здійснюють правосуддя. Судді Верховного суду обираються з'їздом суддів нижчих інстанцій.
Вибори суддів проходять одномоментно з виборами до ВР (раз на п'ять років).
- виборці в будь-який момент, зібравши визначену законом кількість голосів, можуть відкликати як депутата будь-якого рівня, так і суддю. Відкликання це пряма воля народу, є актом прямої дії і оскарженню не підлягає.