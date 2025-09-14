РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8508 посетителей онлайн
Новости Взрывы на Киевщине Повреждена железная дорога на Киевщине
5 319 37

Генштаб о повреждении железной дороги в Киевской области: Произошла детонация боеприпасов в поезде

Повреждение железнодорожной инфраструктуры в Киевской области

В ночь на воскресенье, 14 сентября 2025 года, в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Суспільному в Генштабе.

Как отмечается, личный состав не пострадал. Движение по железнодорожным путям было остановлено, три вагона - отцеплены.

На месте продолжают ликвидировать последствия детонации, причину установит расследование и служебная проверка, добавили там.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрыв боеприпасов на Киевщине: повреждена колея и оборвана контактная сеть. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Киевской области около полуночи. В ОВА информировали, что это не связано с воздушной атакой врага. Впоследствии стало известно, что произошло чрезвычайное происшествие на Киевщине, повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе.

"Укрзализныця" показала кадры ликвидации чрезвычайного происшествия под Бояркой. В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами, сообщили в Укрзализныце.

Автор: 

авария (1289) Генштаб ВС (6942) железная дорога (1432) Киевская область (4339)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
брехня !

********** створені так, що самі не здетонують - це знає кожний, який служив у війську.

.
показать весь комментарий
14.09.2025 12:11 Ответить
+14
Винні **********. Справу закрито. Чи можливо все-таки винен Порошенко, він десь там мешкає в Київській області та міг нашкодити Потужному, як співають ідіоти від 73%. Немає версій у подоляків, серлєщів, наємів, іванових, петрових та іншої мразоти?
показать весь комментарий
14.09.2025 12:26 Ответить
+8
Диверсія.
показать весь комментарий
14.09.2025 12:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на війні як на війні
показать весь комментарий
14.09.2025 12:08 Ответить
брехня !

********** створені так, що самі не здетонують - це знає кожний, який служив у війську.

.
показать весь комментарий
14.09.2025 12:11 Ответить
холуї зельоних гнид мають же себе чимось тішити
показать весь комментарий
14.09.2025 12:14 Ответить
огірки в підвалі вибухають ,а тут **********
показать весь комментарий
14.09.2025 12:17 Ответить
В огурцах нет блокировок и защиты от дурака
показать весь комментарий
14.09.2025 13:22 Ответить
стільки досвдчених експертів на Цензорі. НА ЦЕНЗОРІ!
показать весь комментарий
14.09.2025 13:34 Ответить
Дегенератов еще больше. Соотношение точно по закону Парето.
показать весь комментарий
14.09.2025 14:00 Ответить
огірки - вибухнуть, а
********* при транспортуванні із збереженням температурного режиму - ніколи !

.
показать весь комментарий
14.09.2025 13:40 Ответить
І що далі?
Навіть якщо тебе поставлять " старшим по перевезенню ***********", нештатні ситуації будуть.
І головне, боеприпас інколи детонують. Причин- маса.
показать весь комментарий
14.09.2025 12:18 Ответить
Буває. При перевезенні та зберіганні детонують.
При бойовому використанні по ворогу не детонують.
Причина одна.
показать весь комментарий
14.09.2025 12:32 Ответить
Закони збереження у нашому Всесвіті.
Якщо с3,1415здити занадто багато,
брак надійності виходить на такий рівень,
що наслідки вже не приховаєш.
показать весь комментарий
14.09.2025 12:39 Ответить
шановні "специ" по ***********, перестаньте болтать єрундой !

я особисто служив на величезній совіцькій базі ***********, які зберігались під совсєм "відкритим повітрям" - в розвалених прогнилих ящиках на 35 градусах в тіні.
і нічого - цілий і здоровий досі.
як і ті гнилі **********...
.
показать весь комментарий
14.09.2025 14:17 Ответить
це з яких пір у Фастові бойові дії ?

аби ляпнути щоб відволікти увагу від бездіяльності СБУ які зайняті виконанням наказів Оманської Гниди кошмарити НАБУ та САП , бо ті взяли за сраку друга міндіча і ще невідомо що сама Оманська Гнида наварнякала на квартирі у міндіча з золотими унітазами
показать весь комментарий
14.09.2025 12:16 Ответить
.. та зупиніть вже цього Порошенка!! Скільки ж він буде підривати!? Склади... ешелони.... Чому ніхто не пише...що це він навів ракету на приміщення Кабінету Міністрів?... ))))
показать весь комментарий
14.09.2025 12:48 Ответить
Війна...
показать весь комментарий
14.09.2025 12:11 Ответить
"...а кому и мать родна"

.
показать весь комментарий
14.09.2025 13:42 Ответить
Диверсія.
показать весь комментарий
14.09.2025 12:16 Ответить
засторілі **********
показать весь комментарий
14.09.2025 12:19 Ответить
головне ніхто не постраждав , а ********** дядя Мерц ще нам пришле
показать весь комментарий
14.09.2025 12:21 Ответить
У нього цих *********** просто завалися, от і шле будь-кому попало
показать весь комментарий
14.09.2025 12:24 Ответить
по 8 тис. 155 мм снаряд від Райнметала

.
показать весь комментарий
14.09.2025 13:43 Ответить
Винні **********. Справу закрито. Чи можливо все-таки винен Порошенко, він десь там мешкає в Київській області та міг нашкодити Потужному, як співають ідіоти від 73%. Немає версій у подоляків, серлєщів, наємів, іванових, петрових та іншої мразоти?
показать весь комментарий
14.09.2025 12:26 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13905 Та як він міг нашкодити, якщо вчора практично в цей час забирав з війни Таню Чорновол у Верховну Раду?

Аде зебілам і ботам подляка твоя версія зайде "на раз". Вони ще й не таке здатні придумати...
показать весь комментарий
14.09.2025 12:32 Ответить
Ага! Робив собі алібі!
показать весь комментарий
14.09.2025 13:01 Ответить
тупий бот! ставити прізвище "Порошенко" з детонацією *********** верх ідіотизму - люди почнуть згадувати і про щось здогадуватися!
показать весь комментарий
14.09.2025 13:56 Ответить
зєлі-дермаки-татаровці, кидайте вже займатися муйньою, битвою з тими, хто не з вашого Зеленого Клану, а нехай краще ота розжиріла придворна частина СБУ-ДБР-мусора, що оце от про.бала диверсію, займаються нарешті роботою: диверсантами, антиТЦКшниками та іншими засланцями Московії..
показать весь комментарий
14.09.2025 12:37 Ответить
Те що ви називаєте муйньою - є виконання завдання руйнування обороноздатності противника під прикриттям найвищих посад. Наказ не можна просто взяти і кинути виконувати.
показать весь комментарий
14.09.2025 13:06 Ответить
противник обозначен ОПою - НАБУ.

.
показать весь комментарий
14.09.2025 13:48 Ответить
Диверсанти.
показать весь комментарий
14.09.2025 12:57 Ответить
Причина детонації?
показать весь комментарий
14.09.2025 13:24 Ответить
три апокаліпсиса совіцької логістики "усушка, утруска, бой"

.
показать весь комментарий
14.09.2025 14:04 Ответить
Ага, свистіть комусь іншому. Здетонували ********** що вивернуло колію? Да ще й в такому місці де рашисти постійно ******** колію і поїзда
показать весь комментарий
14.09.2025 13:36 Ответить
прихильникам однієї секти дуже не рекомендую порушувати тему детонації складів та ***********!
показать весь комментарий
14.09.2025 13:59 Ответить
"сектанти" під керівництвом Кривавого Пастора спромоглися зробити Нептуна, Вільху та Стугну.

що зробив ЗЄльоний ?
Пекло, Паляницю, Трембіту, Фламінго...?
Їх хтось бачив ?

.
показать весь комментарий
14.09.2025 14:08 Ответить
брехло! ти цю казку розповідай довірливим! на ніч!
показать весь комментарий
14.09.2025 14:12 Ответить
 
 