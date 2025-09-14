Генштаб о повреждении железной дороги в Киевской области: Произошла детонация боеприпасов в поезде

В ночь на воскресенье, 14 сентября 2025 года, в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Суспільному в Генштабе.

Как отмечается, личный состав не пострадал. Движение по железнодорожным путям было остановлено, три вагона - отцеплены.

На месте продолжают ликвидировать последствия детонации, причину установит расследование и служебная проверка, добавили там.

Взрыв боеприпасов на Киевщине: повреждена колея и оборвана контактная сеть.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Киевской области около полуночи. В ОВА информировали, что это не связано с воздушной атакой врага. Впоследствии стало известно, что произошло чрезвычайное происшествие на Киевщине, повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе.

"Укрзализныця" показала кадры ликвидации чрезвычайного происшествия под Бояркой. В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами, сообщили в Укрзализныце.