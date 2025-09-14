Генштаб о повреждении железной дороги в Киевской области: Произошла детонация боеприпасов в поезде
В ночь на воскресенье, 14 сентября 2025 года, в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Суспільному в Генштабе.
Как отмечается, личный состав не пострадал. Движение по железнодорожным путям было остановлено, три вагона - отцеплены.
На месте продолжают ликвидировать последствия детонации, причину установит расследование и служебная проверка, добавили там.
Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Киевской области около полуночи. В ОВА информировали, что это не связано с воздушной атакой врага. Впоследствии стало известно, что произошло чрезвычайное происшествие на Киевщине, повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе.
"Укрзализныця" показала кадры ликвидации чрезвычайного происшествия под Бояркой. В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами, сообщили в Укрзализныце.
********** створені так, що самі не здетонують - це знає кожний, який служив у війську.
.
********* при транспортуванні із збереженням температурного режиму - ніколи !
.
Навіть якщо тебе поставлять " старшим по перевезенню ***********", нештатні ситуації будуть.
І головне, боеприпас інколи детонують. Причин- маса.
При бойовому використанні по ворогу не детонують.
Причина одна.
Якщо с3,1415здити занадто багато,
брак надійності виходить на такий рівень,
що наслідки вже не приховаєш.
я особисто служив на величезній совіцькій базі ***********, які зберігались під совсєм "відкритим повітрям" - в розвалених прогнилих ящиках на 35 градусах в тіні.
і нічого - цілий і здоровий досі.
як і ті гнилі **********...
.
аби ляпнути щоб відволікти увагу від бездіяльності СБУ які зайняті виконанням наказів Оманської Гниди кошмарити НАБУ та САП , бо ті взяли за сраку друга міндіча і ще невідомо що сама Оманська Гнида наварнякала на квартирі у міндіча з золотими унітазами
.
.
Аде зебілам і ботам подляка твоя версія зайде "на раз". Вони ще й не таке здатні придумати...
.
.
що зробив ЗЄльоний ?
Пекло, Паляницю, Трембіту, Фламінго...?
Їх хтось бачив ?
.