УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8200 відвідувачів онлайн
Новини Вибухи на Київщині Пошкоджено залізницю на Київщині
6 462 42

Генштаб про пошкодження залізниці на Київщині: Відбулася детонація боєприпасів у поїзді

Пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині

У ніч проти неділі, 14 вересня 2025 року, на Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Суспільному у Генштабі.

Як зазначається, особовий склад не постраждав. Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони - відчеплені.

На місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації, причину встановить розслідування та службова перевірка, додали там.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибух боєприпасів на Київщині: пошкоджена колія та обірвана контактна мережа. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали на Київщині близько опівночі. В ОВА інформували, що це не пов’язано з повітряною атакою ворога. Згодом стало відомо, що сталася надзвичайна подія на Київщині, пошкоджено залізничну інфраструктуру у Фастівському район.

"Укрзалізниця" показала кадри ліквідації надзвичайної події під Бояркою. Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами, повідомили в Укрзалізниці.

Автор: 

аварія (567) Генштаб ЗС (7247) залізниця (1579) Київська область (4241)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
брехня !

********** створені так, що самі не здетонують - це знає кожний, який служив у війську.

.
показати весь коментар
14.09.2025 12:11 Відповісти
+15
Винні **********. Справу закрито. Чи можливо все-таки винен Порошенко, він десь там мешкає в Київській області та міг нашкодити Потужному, як співають ідіоти від 73%. Немає версій у подоляків, серлєщів, наємів, іванових, петрових та іншої мразоти?
показати весь коментар
14.09.2025 12:26 Відповісти
+10
Диверсія.
показати весь коментар
14.09.2025 12:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на війні як на війні
показати весь коментар
14.09.2025 12:08 Відповісти
брехня !

********** створені так, що самі не здетонують - це знає кожний, який служив у війську.

.
показати весь коментар
14.09.2025 12:11 Відповісти
холуї зельоних гнид мають же себе чимось тішити
показати весь коментар
14.09.2025 12:14 Відповісти
огірки в підвалі вибухають ,а тут **********
показати весь коментар
14.09.2025 12:17 Відповісти
В огурцах нет блокировок и защиты от дурака
показати весь коментар
14.09.2025 13:22 Відповісти
стільки досвдчених експертів на Цензорі. НА ЦЕНЗОРІ!
показати весь коментар
14.09.2025 13:34 Відповісти
Дегенератов еще больше. Соотношение точно по закону Парето.
показати весь коментар
14.09.2025 14:00 Відповісти
огірки - вибухнуть, а
********* при транспортуванні із збереженням температурного режиму - ніколи !

.
показати весь коментар
14.09.2025 13:40 Відповісти
І що далі?
Навіть якщо тебе поставлять " старшим по перевезенню ***********", нештатні ситуації будуть.
І головне, боеприпас інколи детонують. Причин- маса.
показати весь коментар
14.09.2025 12:18 Відповісти
Буває. При перевезенні та зберіганні детонують.
При бойовому використанні по ворогу не детонують.
Причина одна.
показати весь коментар
14.09.2025 12:32 Відповісти
Закони збереження у нашому Всесвіті.
Якщо с3,1415здити занадто багато,
брак надійності виходить на такий рівень,
що наслідки вже не приховаєш.
показати весь коментар
14.09.2025 12:39 Відповісти
шановні "специ" по ***********, перестаньте болтать єрундой !

я особисто служив на величезній совіцькій базі ***********, які зберігались під совсєм "відкритим повітрям" - в розвалених прогнилих ящиках на 35 градусах в тіні.
і нічого - цілий і здоровий досі.
як і ті гнилі **********...
.
показати весь коментар
14.09.2025 14:17 Відповісти
Так при совьєтах контроль був набагато щільніший. Як за тим що виготовляють і із чого виготовляють. Одна воєнна прийомка багато чого коштує. Радіогубителі добре знають наскільки радіодеталі з розробки військового мотлоху краще тих що можна було придбати у вільному продажу. Так і за тим як використати на свій добробут в сто разів більше коштів ніж офіційно отримуєш на роботі. Цілі відділи в МГБ, КГБ і МВД. А ще інститут сексотов і культ стукачества.
Тому ти гнилі ********** і збереглися б до сьогодні. Якби їх не продали в Судан, а базу зберігання не спалили в Лозовій чи Новобогданівці.
показати весь коментар
14.09.2025 15:31 Відповісти
Правильно детонатори вкручуються перед самим вистрілом . Цю казочку можете розказувати дітям ясельної групи .
показати весь коментар
14.09.2025 14:56 Відповісти
це з яких пір у Фастові бойові дії ?

аби ляпнути щоб відволікти увагу від бездіяльності СБУ які зайняті виконанням наказів Оманської Гниди кошмарити НАБУ та САП , бо ті взяли за сраку друга міндіча і ще невідомо що сама Оманська Гнида наварнякала на квартирі у міндіча з золотими унітазами
показати весь коментар
14.09.2025 12:16 Відповісти
.. та зупиніть вже цього Порошенка!! Скільки ж він буде підривати!? Склади... ешелони.... Чому ніхто не пише...що це він навів ракету на приміщення Кабінету Міністрів?... ))))
показати весь коментар
14.09.2025 12:48 Відповісти
Війна...
показати весь коментар
14.09.2025 12:11 Відповісти
"...а кому и мать родна"

.
показати весь коментар
14.09.2025 13:42 Відповісти
Диверсія.
показати весь коментар
14.09.2025 12:16 Відповісти
засторілі **********
показати весь коментар
14.09.2025 12:19 Відповісти
головне ніхто не постраждав , а ********** дядя Мерц ще нам пришле
показати весь коментар
14.09.2025 12:21 Відповісти
У нього цих *********** просто завалися, от і шле будь-кому попало
показати весь коментар
14.09.2025 12:24 Відповісти
по 8 тис. 155 мм снаряд від Райнметала

.
показати весь коментар
14.09.2025 13:43 Відповісти
Винні **********. Справу закрито. Чи можливо все-таки винен Порошенко, він десь там мешкає в Київській області та міг нашкодити Потужному, як співають ідіоти від 73%. Немає версій у подоляків, серлєщів, наємів, іванових, петрових та іншої мразоти?
показати весь коментар
14.09.2025 12:26 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13905 Та як він міг нашкодити, якщо вчора практично в цей час забирав з війни Таню Чорновол у Верховну Раду?

Аде зебілам і ботам подляка твоя версія зайде "на раз". Вони ще й не таке здатні придумати...
показати весь коментар
14.09.2025 12:32 Відповісти
Ага! Робив собі алібі!
показати весь коментар
14.09.2025 13:01 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2025 15:04 Відповісти
зєлі-дермаки-татаровці, кидайте вже займатися муйньою, битвою з тими, хто не з вашого Зеленого Клану, а нехай краще ота розжиріла придворна частина СБУ-ДБР-мусора, що оце от про.бала диверсію, займаються нарешті роботою: диверсантами, антиТЦКшниками та іншими засланцями Московії..
показати весь коментар
14.09.2025 12:37 Відповісти
Те що ви називаєте муйньою - є виконання завдання руйнування обороноздатності противника під прикриттям найвищих посад. Наказ не можна просто взяти і кинути виконувати.
показати весь коментар
14.09.2025 13:06 Відповісти
противник обозначен ОПою - НАБУ.

.
показати весь коментар
14.09.2025 13:48 Відповісти
Диверсанти.
показати весь коментар
14.09.2025 12:57 Відповісти
Одні "добрі" українці за завданням ФСБ натикали камер вздовж основних магістралей, як залізничних так і автомобільних, інші роблять диверсії. А на території краї НАТО русіш турісто та так звані емігранти, за яких самка Навального останнім часом печеться.
показати весь коментар
14.09.2025 14:23 Відповісти
Причина детонації?
показати весь коментар
14.09.2025 13:24 Відповісти
три апокаліпсиса совіцької логістики "усушка, утруска, бой"

.
показати весь коментар
14.09.2025 14:04 Відповісти
Ага, свистіть комусь іншому. Здетонували ********** що вивернуло колію? Да ще й в такому місці де рашисти постійно ******** колію і поїзда
показати весь коментар
14.09.2025 13:36 Відповісти
"сектанти" під керівництвом Кривавого Пастора спромоглися зробити Нептуна, Вільху та Стугну.

що зробив ЗЄльоний ?
Пекло, Паляницю, Трембіту, Фламінго...?
Їх хтось бачив ?

.
показати весь коментар
14.09.2025 14:08 Відповісти
Юні партизани Телеграмма на заробітках?
показати весь коментар
14.09.2025 15:34 Відповісти
 
 