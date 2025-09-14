Генштаб про пошкодження залізниці на Київщині: Відбулася детонація боєприпасів у поїзді

У ніч проти неділі, 14 вересня 2025 року, на Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Суспільному у Генштабі.

Як зазначається, особовий склад не постраждав. Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони - відчеплені.

На місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації, причину встановить розслідування та службова перевірка, додали там.

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали на Київщині близько опівночі. В ОВА інформували, що це не пов’язано з повітряною атакою ворога. Згодом стало відомо, що сталася надзвичайна подія на Київщині, пошкоджено залізничну інфраструктуру у Фастівському район.

"Укрзалізниця" показала кадри ліквідації надзвичайної події під Бояркою. Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами, повідомили в Укрзалізниці.