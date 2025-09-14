Генштаб про пошкодження залізниці на Київщині: Відбулася детонація боєприпасів у поїзді
У ніч проти неділі, 14 вересня 2025 року, на Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Суспільному у Генштабі.
Як зазначається, особовий склад не постраждав. Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони - відчеплені.
На місці продовжують ліквідовувати наслідки детонації, причину встановить розслідування та службова перевірка, додали там.
Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали на Київщині близько опівночі. В ОВА інформували, що це не пов’язано з повітряною атакою ворога. Згодом стало відомо, що сталася надзвичайна подія на Київщині, пошкоджено залізничну інфраструктуру у Фастівському район.
"Укрзалізниця" показала кадри ліквідації надзвичайної події під Бояркою. Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами, повідомили в Укрзалізниці.
********** створені так, що самі не здетонують - це знає кожний, який служив у війську.
.
********* при транспортуванні із збереженням температурного режиму - ніколи !
.
Навіть якщо тебе поставлять " старшим по перевезенню ***********", нештатні ситуації будуть.
І головне, боеприпас інколи детонують. Причин- маса.
При бойовому використанні по ворогу не детонують.
Причина одна.
Якщо с3,1415здити занадто багато,
брак надійності виходить на такий рівень,
що наслідки вже не приховаєш.
я особисто служив на величезній совіцькій базі ***********, які зберігались під совсєм "відкритим повітрям" - в розвалених прогнилих ящиках на 35 градусах в тіні.
і нічого - цілий і здоровий досі.
як і ті гнилі **********...
.
Тому ти гнилі ********** і збереглися б до сьогодні. Якби їх не продали в Судан, а базу зберігання не спалили в Лозовій чи Новобогданівці.
аби ляпнути щоб відволікти увагу від бездіяльності СБУ які зайняті виконанням наказів Оманської Гниди кошмарити НАБУ та САП , бо ті взяли за сраку друга міндіча і ще невідомо що сама Оманська Гнида наварнякала на квартирі у міндіча з золотими унітазами
.
.
Аде зебілам і ботам подляка твоя версія зайде "на раз". Вони ще й не таке здатні придумати...
.
.
що зробив ЗЄльоний ?
Пекло, Паляницю, Трембіту, Фламінго...?
Їх хтось бачив ?
.