Новости Давление на НАБУ
4 078 34

Зеленский является стороной конфликта с НАБУ и САП, а не наблюдателем, - СМИ

Конфликт между НАБУ и СБУ. Какова роль Зеленского?

После атаки на антикоррупционные органы в июле президент Владимир Зеленский хоть и принял решение отступить, но только для того, чтобы перегруппироваться и продолжить.

Об этом в своем материале пишет журналистка ZN.ua Инна Ведерникова, передает Цензор.НЕТ.

Что вызвало конфликт?

По словам журналистки, триггером для Офиса Президента стало не расследование НАБУ в отношении экс-вице-премьера Чернышова или экс-заместителя главы ОП Шурмы, и даже не "пленки Миндича".

"Сначала было прекращение НАБУ так называемой схемы "адвокатов-хакеров", которым 2 апреля было объявлено о подозрении. До того момента невидимый в широких кругах адвокат Дмитрий Борзых был очень заметным в кругах узких. Человек, который, по версии следствия, в течение нескольких лет курировал несанкционированный доступ к Единому реестру досудебных расследований (ЕРДР) и сливал за деньги информацию об обысках и других следственных действиях, имеет давние связи с нынешним генеральным прокурором Русланом Кравченко. Оба являются выходцами из военно-прокурорской среды", - говорится в материале.

Читайте: "В стране грохнули антикоррупционную инфраструктуру", - нардеп "Голоса" Совсун

Еще более тесной является связь Борзых с заместителем председателя СБУ Александром Покладом - они кумовья. Поклад является близким к Ермаку.

По данным правоохранителей, группа "адвокатов-хакеров" мониторила работу НАБУ в интересах фигурантов через реестр досудебных решений. Это, по мнению автора, позволяло Банковой понимать, чем занимается антикоррупционный орган.

"Когда стройность этой системной методологии была разрушена, власти, которая оказалась в темной комнате, пришлось ощупью искать угрозы для жирных котов всех цветов. А это неудобно и даже опасно. Поэтому к операции по НАБУ и САП с идеей "реформирования" антикорблока начали готовиться еще весной. Но дела против людей, близких к Банковой, - Миндича, Чернышова, Шурмы - очевидно заставили ускориться", - добавила Ведерникова.

Журналистка пишет, что НАБУ продолжило расследование, которое било по самому президенту. На самом деле не существует "групп Чернышова, Шурмы или Миндича" - это лишь условные "группы Курченко", которых привлекают для выполнения отдельных задач. Они не имеют самостоятельной силы. Раскрутка "субъектности" этих лиц в медиа выглядит как кампания, отвлекающая от реальных центров влияния - Ермака и Зеленского, которые и контролируют процессы, используя подставных людей для схем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть информация, что со следующей недели будет вручение подозрений отдельным детективам НАБУ, - Кривонос

Рада и СБУ как инструмент

"Некоторые наблюдатели успели назвать нынешние действия власти тактикой мелких порезов, где главные инструменты остались те же - парламент и СБУ, которую направляет генпрокурор", - отметила Ведерникова.

Так, в раде рассматривают правки ко второму чтению законопроекта №12439 о защите бизнеса.

"Наибольшую угрозу для НАБУ и САП составляет норма об освобождении от ответственности за налоговые преступления, контрабанду и злоупотребления на основании "разъяснений" органов власти. Это официальная индульгенция: ее можно получить и коррупционным способом, что подрывает роль судов и открывает пространство для злоупотреблений в налоговой, на таможне и в закупках", - говорится в материале.

Также парламент рассматривает законопроект №11228-1 о "противодействии разведдеятельности иностранных спецслужб".

"Его ключевая новация - освобождение от уголовной ответственности лиц, выполнявших утвержденное контрразведывательное или разведывательное задание, даже если они нанесли ущерб правоохраняемым интересам. По сути документ вводит абсолютный иммунитет для сотрудников СБУ, разведки и привлеченных к их задачам лиц. Причем в законопроекте не уточняется, какой именно вред является допустимым - вплоть до ущерба государству или угрозы здоровью граждан. Особая опасность заключается в том, что к "секретным задачам" СБУ сможет привлекать чиновников и бизнесменов, фактически освобождая их от любой ответственности", - добавила автор.

Читайте также: Офис Президента и СБУ готовят новые атаки против НАБУ для защиты коррупционеров, - ЦПК

В то же время СБУ "защищает своих", утверждает Ведерникова.

После Артема Шило и Ильи Витюка НАБУ нацелилось на начальника Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Департамента защиты нацгосбезопасности СБУ Павла Дударя и его заместителя Ивана Сухораду, который подозревают в передаче информации адвокатам Коломойского по делу "Укрнафты" и "Укртатнафты" через Богдана Якимца. Во время обысков в феврале у Якимца изъяли телефон, который стал важным доказательством для следствия.

В поле зрения НАБУ оказался ближайший соратник главы СБУ - бригадный генерал Сергей Дука, первый заместитель начальника Департамента защиты нацгосбезопасности. По данным ЦПК, его родственники, вероятно, имеют российские паспорта и бизнес с регистрацией в России.

"Именно Сергей Дука и его заместитель Антон Кравчук курировали силовую часть резонансных политических спецопераций против журналистов-расследователей Bihus.info и детективов НАБУ, включая Руслана Магамедрасулова", - отметила она.

По словам Ведерниковой, внутри СБУ существует серьезное бизнес-противостояние между группами Дударя/Сухорады и Поклада/Дуки, но против НАБУ они действуют вместе. Кравчука, которого готовили к генеральским погонам, отправили в командировку в Дубай, чтобы избежать подозрения НАБУ и сохранить шанс на повышение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержание сотрудника НАБУ Магамедрасулова произошло не по политическим мотивам, - СБУ

Кейсы СБУ против НАБУ

1. Работник НАБУ Виктор Гусаров, задержанный после обысков в июле. Его подозревают в госизмене. По данным СБУ, ФСБ завербовала его еще в 2012 году. Он якобы передал более 60 эпизодов секретной информации бывшему заместителю руководителя охраны Януковича Дмитрию Иванцову.

"И это на сегодня - единственная зацепка СБУ. Как заявил руководитель САП Александр Клименко, СБУ после настоятельных просьб антикорблока предоставила доказательства по Гусарову, которые сейчас удовлетворили НАБУ и САП. Их руководители неоднократно публично заявляли, что готовы провести внутренние расследования, и если незаконная деятельность любого из сотрудников подтвердится, помочь расследованию", - говорится в материале.

2. Руслан Магамедрасулов, которому сообщили о двух подозрениях - в подготовке к пособничеству государству-агрессору и налоговых махинациях.

Журналистка отмечает, что в помощниках генпрокурора Кравченко сегодня значится тот же человек, с которым переписывался Магамедрасулов, когда Кравченко возглавлял ГНС.

3. Детектива НАБУ Виталий Тебекин, которого СБУ подозревает в недостоверном декларировании имущества.

Читайте: Проведя 49 обысков в НАБУ, опричники Зеленского смогли только на вымышленную историю с Дагестаном, хотя речь шла об Узбекистане, - Шабунин. АУДИО

Сопротивление антикоррупционных органов

У НАБУ и САП меньше возможностей для защиты. После разрушения схемы "адвокатов-хакеров" НАБУ зафиксировало "аномальный интерес" в реестре ко всем своим делам.

"Как утверждают источники в правоохранительных органах, 342 уголовных производства НАБУ в ЕРДР за последние месяцы кто-то просматривал. Безусловно, это могут быть судьи, и когда юридический адрес интересующегося - с VPN и частным входом, то это паттерн, на который реагирует НАБУ. И он сработал неоднократно. Вопрос изучают", - пишет журналистка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни один народный депутат не имеет влияния на Бюро, в т.ч. Христенко, - директор НАБУ Кривонос

Выводы

Ведерникова считает, что президент Зеленский является стороной столкновений, а не наблюдателем.

"По мере продвижения относительно пленок Миндича (а, по нашей информации, на Банковой не понимают, с какой стороны копает НАБУ и кому может нанести первый удар), нужно ожидать еще более серьезных атак на антикорблок, чем история с недекларированием детектива Тебекина и скринами с телефона Магамедрасулова", - добавила она.

В ЕС и НАТО, хоть и неактивно, но настаивают на демилитаризации и деполитизации СБУ. Речь идет, в частности, о лишении СБУ несвойственных ей функций.

"Экономические и коррупционные преступления должны расследовать НАБУ, ГБР и БЭБ, а СБУ - сосредоточиться на своем ядре: защите конституционного строя, контрразведке, борьбе с терроризмом и противостоянии гибридным угрозам. Необходимы парламентский и общественный контроль, переаттестация и максимальная прозрачность. СБУ из громоздкой политизированной структуры должна превратиться в современную спецслужбу европейского образца", - пояснила автор.

Читайте: Детективу НАБУ Магамедрасулову сообщено о новом подозрении: он помогал с махинациями конвертационным центрам, - СБУ. ФОТОСКРИНЫ

Автор: 

НАБУ (4593) СБУ (20424) САП (2310)
Топ комментарии
+16
Дивлюся на фото "команди Зеленського", на "заставці", і сміюся: який же Алан Піз був правий... Прямо характерний ілюстративний приклад, для його безсмертної книжки "Мова рухів тіла"... Стоять "фраєра", широко розставивши ноги, уявно демонструючи свої "ВЕЛИЧЕЗНІ" геніталії, і не розуміють, як смішно це виглядить для людей, які тямлять у людській психології! Адже цим вони, навпаки, демонструють свою невпевненість у своєму "лідерстві". Справжньому ЛІДЕРУ не потрібна оця "демонстративність" - він і так "собі ціну знає"... А це - "макаки понтові"...
18.09.2025 10:12 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 10:12 Ответить
+9
Все своє совдеповске русскомірське життя Боневтік Потужно брехливий був і є ворогом України.
18.09.2025 10:24 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 10:24 Ответить
+8
На фото, якась група скалічених осіб, щось у них поопухали бейці, бо і ноги не зходяться!?!?!
Від Мівіни, запареноі єрмаком і татаровим???
показать весь комментарий
18.09.2025 10:08 Ответить
Комментировать
Правила форума Совет форумчан
хай молодіж виходить на вуличні протести , гнати цього чорта 🤡 ...настав час ,дітям виправляти помилку 19р, своїх батьків !!!...
18.09.2025 10:02 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 10:02 Ответить
Де і коли плануєте виходити Ви?
показать весь комментарий
18.09.2025 10:55 Ответить
я своє вже находила ще до розпаду совку ...ви виходьте і трусить Раду ,бо залишитися у московський колонії ...
18.09.2025 11:11 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 11:11 Ответить
На тих виборах більше молоді голосувало саме за гниду - бо саме їх більшість сидить у тих сетях(різних) - хоча звісно вистачає і людей старшого віку, але для цього треба шоб молодь навчила бабцю користуватись тими гаджетами(крім вчителів,звісно).
18.09.2025 10:57 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 10:57 Ответить
На фото, якась група скалічених осіб, щось у них поопухали бейці, бо і ноги не зходяться!?!?!
Від Мівіни, запареноі єрмаком і татаровим???
показать весь комментарий
18.09.2025 10:08 Ответить
Почитай нижче - саме на це я звернув увагу, і пояснив причину...
18.09.2025 10:13 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 10:13 Ответить
Ноги на ширині плечей...схоже на виробничу гімнастику...далі мають йти присідання...ходьба на місці...
18.09.2025 10:27 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 10:27 Ответить
Першопричина «конфлікту», є сам зеленський!!!
Причинно-наслідкові зв'язки, і школярик розуміє!
показать весь комментарий
18.09.2025 10:11 Ответить
а не 73%?
показать весь комментарий
18.09.2025 10:13 Ответить
Вибори проводити не можна бо цим скористається рашка , так каже більшість громадян , але якщо не провести вибори і не викинути ЗЕ і його шайку мародерів з владних кабінетів то ми програємо війну і втратимо державу .
Тож який вихід ?
Потрібно провести вибори виключно на вільній території України , без врахування голосів тих хто з'їбався за кордон , повірте тим що за кордоном плювати на майбутнє України .
показать весь комментарий
18.09.2025 10:11 Ответить
В Гундосого срака горить. Випливуть плівки - нарід узнає скільки елена банда вкрала в України до війни і під час вйни.
18.09.2025 10:11 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 10:11 Ответить
Взнає. Ну і шо? "А ваш Парашенка луччє був?", "Свінарчукі а-а-а!", "Парашенка вже б давно здав!" Ця територія невиліковна.
18.09.2025 11:15 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 11:15 Ответить
Дивлюся на фото "команди Зеленського", на "заставці", і сміюся: який же Алан Піз був правий... Прямо характерний ілюстративний приклад, для його безсмертної книжки "Мова рухів тіла"... Стоять "фраєра", широко розставивши ноги, уявно демонструючи свої "ВЕЛИЧЕЗНІ" геніталії, і не розуміють, як смішно це виглядить для людей, які тямлять у людській психології! Адже цим вони, навпаки, демонструють свою невпевненість у своєму "лідерстві". Справжньому ЛІДЕРУ не потрібна оця "демонстративність" - він і так "собі ціну знає"... А це - "макаки понтові"...
18.09.2025 10:12 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 10:12 Ответить
А ще їхні фізіономії клондайк для теорії італійського криміналіста Чезаре Ламброзо.
18.09.2025 10:33 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 10:33 Ответить
Сіньора Ломброзо від таких пик удар би хватив.
показать весь комментарий
18.09.2025 10:49 Ответить
Не знаю щодо Ломброзо... Його вже давно перестали використовувать, для криміналістики... У юридичних ВИШах лише згадують, що був такий, і пояснювали суть теорії - але не більше... Частково розвінчанню цого вчення посприяло і захоплення цим "вченням" нацистів...
18.09.2025 11:25 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 11:25 Ответить
Корупція під час війни це злочин за який відповідальний президент ,щоб відмити своїх друзів були задіяні СБУ ,яка мала б не відмивати корупціонерів ,а знищувати ворога на окупованих територіях і в рф.
18.09.2025 10:14 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 10:14 Ответить
Зеленський є стороною на стороні рашиста
показать весь комментарий
18.09.2025 10:15 Ответить
не стороною , а головою цього конфлікту
показать весь комментарий
18.09.2025 10:16 Ответить
На голову те чмо не потягне, бо воно чмо. А от активний учасник під керівництвом ляльковода, приставленого ФСБ, саме те. Та ще й з гіпертрофованою самовпевненістю і відсутностю мислення, як наслідок відсутності мізків, - ідеальний виконавець, через його посаду можна такого натворити! Воно ж не розуміє наслідків, бо розуміти нічим. Наслідки для країни - то херня, провались вона, та ненависна країна з ненависним народом, так наслідки можуть бути й для торчка. Але, щоб це зрозуміти, треба мати орган, яким розуміють. А з цим у хрипуна проблема.
18.09.2025 11:23 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 11:23 Ответить
Ай ЗЕленський,ай поц!Як же в 2019 на стадіоні на Пороха лайно лив.Тепер воно ЗЕлене по вуха в гівні.Цьому посприяв ще єрмак,починаючи з оманських договорнякіа і "Вагнергейта",а ще ті 73%які обрали цього блазня.Було таке: "Обираю по приколу","Хоч поржом".Хочеться запитати чи не замало "приколів",чи не наржались"?
18.09.2025 10:18 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 10:18 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 10:21 Ответить
Все своє совдеповске русскомірське життя Боневтік Потужно брехливий був і є ворогом України.
18.09.2025 10:24 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 10:24 Ответить
Гадьониш продовжує гадити. Вибори
показать весь комментарий
18.09.2025 10:37 Ответить
А кришує усе це мародерство недолідор який захватив владу і корчить із себе кім чен нина обклавши себе прокурорчиків с мусорами
18.09.2025 10:40 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 10:40 Ответить
Як не дивно але нам потрібні вибори президента та верховної ради. Інакше цей треш на чолі з в.о.президента зеленського нікуди не дінеться, а навпаки з цими чьортами тільки буде погіршуватися. Це вже очевидно зеленський і сім "менеджерів " дуже нехочуть іти з влади
18.09.2025 10:40 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 10:40 Ответить
З 91 року було безліч виборів!
нам потрібна зміна системи
показать весь комментарий
18.09.2025 11:31 Ответить
Можеш на вибори не ходити, ніхто не змушує. Змінюй систему(в штанях))
18.09.2025 11:36 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 11:36 Ответить
Змінити систему може державник, але такого з 91 року народ ще не обрав, система пручається дуже сильно , до такого ступеню , що готова на той світ з собою потягнути Україну
18.09.2025 11:40 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 11:40 Ответить
НАБУ дуже хитра структура, від неї ні користі, ні звітності
18.09.2025 10:52 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 10:52 Ответить
"І крапка!" - де? Неповна ж аналітика! 🤔
показать весь комментарий
18.09.2025 11:24 Ответить
«ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, хоч гривню - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому https://zn.ua/POLITICS/deputatu-jurchenko-objavili-podozrenie.html НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області, передає http://interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я радий, що затримали людину, яка в партії "Слуга народу", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один
показать весь комментарий
18.09.2025 11:31 Ответить
А не буде брати хабарі, то закінчить, як зелений нардеп Поляков, якого отруїли. А Скорохід і Лєроса залякали.
показать весь комментарий
18.09.2025 11:39 Ответить
 
 