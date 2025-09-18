Зеленский является стороной конфликта с НАБУ и САП, а не наблюдателем, - СМИ

После атаки на антикоррупционные органы в июле президент Владимир Зеленский хоть и принял решение отступить, но только для того, чтобы перегруппироваться и продолжить.

Об этом в своем материале пишет журналистка ZN.ua Инна Ведерникова, передает Цензор.НЕТ.

Что вызвало конфликт?

По словам журналистки, триггером для Офиса Президента стало не расследование НАБУ в отношении экс-вице-премьера Чернышова или экс-заместителя главы ОП Шурмы, и даже не "пленки Миндича".

"Сначала было прекращение НАБУ так называемой схемы "адвокатов-хакеров", которым 2 апреля было объявлено о подозрении. До того момента невидимый в широких кругах адвокат Дмитрий Борзых был очень заметным в кругах узких. Человек, который, по версии следствия, в течение нескольких лет курировал несанкционированный доступ к Единому реестру досудебных расследований (ЕРДР) и сливал за деньги информацию об обысках и других следственных действиях, имеет давние связи с нынешним генеральным прокурором Русланом Кравченко. Оба являются выходцами из военно-прокурорской среды", - говорится в материале.

Читайте: "В стране грохнули антикоррупционную инфраструктуру", - нардеп "Голоса" Совсун

Еще более тесной является связь Борзых с заместителем председателя СБУ Александром Покладом - они кумовья. Поклад является близким к Ермаку.

По данным правоохранителей, группа "адвокатов-хакеров" мониторила работу НАБУ в интересах фигурантов через реестр досудебных решений. Это, по мнению автора, позволяло Банковой понимать, чем занимается антикоррупционный орган.

"Когда стройность этой системной методологии была разрушена, власти, которая оказалась в темной комнате, пришлось ощупью искать угрозы для жирных котов всех цветов. А это неудобно и даже опасно. Поэтому к операции по НАБУ и САП с идеей "реформирования" антикорблока начали готовиться еще весной. Но дела против людей, близких к Банковой, - Миндича, Чернышова, Шурмы - очевидно заставили ускориться", - добавила Ведерникова.

Журналистка пишет, что НАБУ продолжило расследование, которое било по самому президенту. На самом деле не существует "групп Чернышова, Шурмы или Миндича" - это лишь условные "группы Курченко", которых привлекают для выполнения отдельных задач. Они не имеют самостоятельной силы. Раскрутка "субъектности" этих лиц в медиа выглядит как кампания, отвлекающая от реальных центров влияния - Ермака и Зеленского, которые и контролируют процессы, используя подставных людей для схем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть информация, что со следующей недели будет вручение подозрений отдельным детективам НАБУ, - Кривонос

Рада и СБУ как инструмент

"Некоторые наблюдатели успели назвать нынешние действия власти тактикой мелких порезов, где главные инструменты остались те же - парламент и СБУ, которую направляет генпрокурор", - отметила Ведерникова.

Так, в раде рассматривают правки ко второму чтению законопроекта №12439 о защите бизнеса.

"Наибольшую угрозу для НАБУ и САП составляет норма об освобождении от ответственности за налоговые преступления, контрабанду и злоупотребления на основании "разъяснений" органов власти. Это официальная индульгенция: ее можно получить и коррупционным способом, что подрывает роль судов и открывает пространство для злоупотреблений в налоговой, на таможне и в закупках", - говорится в материале.

Также парламент рассматривает законопроект №11228-1 о "противодействии разведдеятельности иностранных спецслужб".

"Его ключевая новация - освобождение от уголовной ответственности лиц, выполнявших утвержденное контрразведывательное или разведывательное задание, даже если они нанесли ущерб правоохраняемым интересам. По сути документ вводит абсолютный иммунитет для сотрудников СБУ, разведки и привлеченных к их задачам лиц. Причем в законопроекте не уточняется, какой именно вред является допустимым - вплоть до ущерба государству или угрозы здоровью граждан. Особая опасность заключается в том, что к "секретным задачам" СБУ сможет привлекать чиновников и бизнесменов, фактически освобождая их от любой ответственности", - добавила автор.

Читайте также: Офис Президента и СБУ готовят новые атаки против НАБУ для защиты коррупционеров, - ЦПК

В то же время СБУ "защищает своих", утверждает Ведерникова.

После Артема Шило и Ильи Витюка НАБУ нацелилось на начальника Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Департамента защиты нацгосбезопасности СБУ Павла Дударя и его заместителя Ивана Сухораду, который подозревают в передаче информации адвокатам Коломойского по делу "Укрнафты" и "Укртатнафты" через Богдана Якимца. Во время обысков в феврале у Якимца изъяли телефон, который стал важным доказательством для следствия.

В поле зрения НАБУ оказался ближайший соратник главы СБУ - бригадный генерал Сергей Дука, первый заместитель начальника Департамента защиты нацгосбезопасности. По данным ЦПК, его родственники, вероятно, имеют российские паспорта и бизнес с регистрацией в России.

"Именно Сергей Дука и его заместитель Антон Кравчук курировали силовую часть резонансных политических спецопераций против журналистов-расследователей Bihus.info и детективов НАБУ, включая Руслана Магамедрасулова", - отметила она.

По словам Ведерниковой, внутри СБУ существует серьезное бизнес-противостояние между группами Дударя/Сухорады и Поклада/Дуки, но против НАБУ они действуют вместе. Кравчука, которого готовили к генеральским погонам, отправили в командировку в Дубай, чтобы избежать подозрения НАБУ и сохранить шанс на повышение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержание сотрудника НАБУ Магамедрасулова произошло не по политическим мотивам, - СБУ

Кейсы СБУ против НАБУ

1. Работник НАБУ Виктор Гусаров, задержанный после обысков в июле. Его подозревают в госизмене. По данным СБУ, ФСБ завербовала его еще в 2012 году. Он якобы передал более 60 эпизодов секретной информации бывшему заместителю руководителя охраны Януковича Дмитрию Иванцову.

"И это на сегодня - единственная зацепка СБУ. Как заявил руководитель САП Александр Клименко, СБУ после настоятельных просьб антикорблока предоставила доказательства по Гусарову, которые сейчас удовлетворили НАБУ и САП. Их руководители неоднократно публично заявляли, что готовы провести внутренние расследования, и если незаконная деятельность любого из сотрудников подтвердится, помочь расследованию", - говорится в материале.

2. Руслан Магамедрасулов, которому сообщили о двух подозрениях - в подготовке к пособничеству государству-агрессору и налоговых махинациях.

Журналистка отмечает, что в помощниках генпрокурора Кравченко сегодня значится тот же человек, с которым переписывался Магамедрасулов, когда Кравченко возглавлял ГНС.

3. Детектива НАБУ Виталий Тебекин, которого СБУ подозревает в недостоверном декларировании имущества.

Читайте: Проведя 49 обысков в НАБУ, опричники Зеленского смогли только на вымышленную историю с Дагестаном, хотя речь шла об Узбекистане, - Шабунин. АУДИО

Сопротивление антикоррупционных органов

У НАБУ и САП меньше возможностей для защиты. После разрушения схемы "адвокатов-хакеров" НАБУ зафиксировало "аномальный интерес" в реестре ко всем своим делам.

"Как утверждают источники в правоохранительных органах, 342 уголовных производства НАБУ в ЕРДР за последние месяцы кто-то просматривал. Безусловно, это могут быть судьи, и когда юридический адрес интересующегося - с VPN и частным входом, то это паттерн, на который реагирует НАБУ. И он сработал неоднократно. Вопрос изучают", - пишет журналистка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни один народный депутат не имеет влияния на Бюро, в т.ч. Христенко, - директор НАБУ Кривонос

Выводы

Ведерникова считает, что президент Зеленский является стороной столкновений, а не наблюдателем.

"По мере продвижения относительно пленок Миндича (а, по нашей информации, на Банковой не понимают, с какой стороны копает НАБУ и кому может нанести первый удар), нужно ожидать еще более серьезных атак на антикорблок, чем история с недекларированием детектива Тебекина и скринами с телефона Магамедрасулова", - добавила она.

В ЕС и НАТО, хоть и неактивно, но настаивают на демилитаризации и деполитизации СБУ. Речь идет, в частности, о лишении СБУ несвойственных ей функций.

"Экономические и коррупционные преступления должны расследовать НАБУ, ГБР и БЭБ, а СБУ - сосредоточиться на своем ядре: защите конституционного строя, контрразведке, борьбе с терроризмом и противостоянии гибридным угрозам. Необходимы парламентский и общественный контроль, переаттестация и максимальная прозрачность. СБУ из громоздкой политизированной структуры должна превратиться в современную спецслужбу европейского образца", - пояснила автор.

Читайте: Детективу НАБУ Магамедрасулову сообщено о новом подозрении: он помогал с махинациями конвертационным центрам, - СБУ. ФОТОСКРИНЫ