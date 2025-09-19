Умеров и его семья не владеют и никогда не владели объектами недвижимости в США, - пресс-служба
У Рустема Умерова опровергли информацию о якобы объектах недвижимости в США, которые якобы находятся в собственности его семьи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы секретаря СНБО.
Ранее Центр противодействия коррупции сообщил, что семья Умерова проживает в элитной недвижимости в США. 7 из 8 объектов - незадекларированные.
Имущество в США
В Министерстве обороны отметили, что Умеров и его семья на владеют и никогда не владели ни одним объектом недвижимости в США.
"У них нет ни квартир, ни вилл, ни другой недвижимости. В США семья Рустем Умерова арендует одну квартиру, что указано в его декларации. В двух других объектах проживают и самостоятельно оплачивают аренду родители и брат, о чем официально сообщено в ответе на запрос ЦПК. Все остальные "объекты", приведенные в публикации, по состоянию на отчетный период не имеют никакого отношения к семье, родственникам или Рустему Умерову", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе отметили, что все имущество, подлежащее декларированию, было задекларировано в установленном законом порядке. Это подтверждает проверка НАПК, которая не выявила никаких нарушений или незадекларированных активов.
Бизнес семьи
В пресс-службе отметили, что семейный бизнес и операционная деятельность в США были созданы и работали еще до начала любой публичной или политической карьеры Рустема Умерова - задолго до избрания его народным депутатом и назначения на должность Секретаря СНБО.
"Брат имеет собственный бизнес, родители много лет ведут предпринимательскую деятельность. Все члены семьи - самодостаточные взрослые люди, которые зарабатывают независимо от государственных должностей или политики", - пояснили в пресс-службе.
Также там обратили внимание, что США имеют строгую систему финансового и правового надзора, поэтомулюбые нарушения сразу повлекли бы последствия и вопросы от американских правоохранительных органов. Никаких таких претензий никогда не было.
В пресс-службе Умерова отметили, что это уже не первая попытка информационной атаки с якобы незадекларированной недвижимостью в США.
"Предыдущие попытки обнародования такой недостоверной информации происходили на российских интернет-ресурсах еще в июле этого года.
Сейчас юридическая команда уже готовит иск для защиты права на правду", - подытожили там.
