Новости
1 900 32

Умеров и его семья не владеют и никогда не владели объектами недвижимости в США, - пресс-служба

Недвижимость семьи Умерова в США. Пояснение пресс-службы секретаря СНБО

У Рустема Умерова опровергли информацию о якобы объектах недвижимости в США, которые якобы находятся в собственности его семьи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-службы секретаря СНБО.

Ранее Центр противодействия коррупции сообщил, что семья Умерова проживает в элитной недвижимости в США. 7 из 8 объектов - незадекларированные.

Имущество в США

В Министерстве обороны отметили, что Умеров и его семья на владеют и никогда не владели ни одним объектом недвижимости в США.

"У них нет ни квартир, ни вилл, ни другой недвижимости. В США семья Рустем Умерова арендует одну квартиру, что указано в его декларации. В двух других объектах проживают и самостоятельно оплачивают аренду родители и брат, о чем официально сообщено в ответе на запрос ЦПК. Все остальные "объекты", приведенные в публикации, по состоянию на отчетный период не имеют никакого отношения к семье, родственникам или Рустему Умерову", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что все имущество, подлежащее декларированию, было задекларировано в установленном законом порядке. Это подтверждает проверка НАПК, которая не выявила никаких нарушений или незадекларированных активов.

Бизнес семьи

В пресс-службе отметили, что семейный бизнес и операционная деятельность в США были созданы и работали еще до начала любой публичной или политической карьеры Рустема Умерова - задолго до избрания его народным депутатом и назначения на должность Секретаря СНБО.

"Брат имеет собственный бизнес, родители много лет ведут предпринимательскую деятельность. Все члены семьи - самодостаточные взрослые люди, которые зарабатывают независимо от государственных должностей или политики", - пояснили в пресс-службе.

Также там обратили внимание, что США имеют строгую систему финансового и правового надзора, поэтомулюбые нарушения сразу повлекли бы последствия и вопросы от американских правоохранительных органов. Никаких таких претензий никогда не было.

В пресс-службе Умерова отметили, что это уже не первая попытка информационной атаки с якобы незадекларированной недвижимостью в США.

"Предыдущие попытки обнародования такой недостоверной информации происходили на российских интернет-ресурсах еще в июле этого года.

Сейчас юридическая команда уже готовит иск для защиты права на правду", - подытожили там.

недвижимость (837) США (27930) Умеров Рустем (642)
+13
Повідомила прес служба Умерова... Можна вірити? І міндічі ніколи нічого не крали в ЗСУ і не виводили гроші за кордон і не намагалися купувати французький банк за 5 мільярдів евро? Мабуть і гезніков не продавав ЗСУ яйця по 17? То все російське ІПСО? От падлюки так і виливають бруд на честнєйших в світі патріотів!
19.09.2025 13:26
+12
Ахах, ну якщо прес-служба так *************** то значить точно багато чого там заникано, і тупо вкрадено і Україні.
19.09.2025 13:21
+7
Чудова в нас сьогодні Україна - правдива і фахова, як президент Зеленський. Непродажна і об'єктивна, як журналістка Наталя Мосєйчук. Розумна як кандидат наук Ківа. Патріотична як депутат Бужанський, міністри оборони Гезніков та Умеров. Щедра, як Коломойський і брати Міндічі. Дякую мудрому наріду, що так класно проголосував у 2019 році.
19.09.2025 13:48
Ахах, ну якщо прес-служба так *************** то значить точно багато чого там заникано, і тупо вкрадено і Україні.
19.09.2025 13:21
У України вкрадеро 1трлн долларів з 91 року.
19.09.2025 13:24
Не вкрадено , а заработано !
19.09.2025 13:40
Ви нє панімєте, єто другоє! Немає у Умерова офіційно власності в США. Все переписано на кицю Мурку і цуцика Рябка. А родичів ніяк до відповідальності не притягнеш, бо геть зубожилі, тому винаймають непогане житло і по програмі SNAP отримують талони на їжу.
19.09.2025 13:39
Питання в іншому - скільки ще дурні малороси будуть обирати у владу людей сім'ї яких живуть за кордоном, а ооже для цих людей Україна це тільки місце заробітку і нічого більше.
19.09.2025 13:22
Так вони ж перед виборами всі ''криштально чисті''. Як вумному наріду їх розпізнати?
19.09.2025 13:49
Хуцпа класична чекістська.
19.09.2025 13:24
Буде судитись з Бігусом за наклеп?
19.09.2025 13:25
Повідомила прес служба Умерова... Можна вірити? І міндічі ніколи нічого не крали в ЗСУ і не виводили гроші за кордон і не намагалися купувати французький банк за 5 мільярдів евро? Мабуть і гезніков не продавав ЗСУ яйця по 17? То все російське ІПСО? От падлюки так і виливають бруд на честнєйших в світі патріотів!
19.09.2025 13:26
І гроші за неякісні міни повернули
19.09.2025 13:54
Ви всьо врьотє !!!
🤭😆😂
🤭😆😂
19.09.2025 13:27
нищие
19.09.2025 13:27
Да. семья страдает в полной нищете, кушать нечего....
19.09.2025 13:27
Владеет только его двоюродная прабабушка- успешный бизнесмен с 1917-го года.
19.09.2025 13:30
Це точно про того Умєрова? Тоб то Умєров , та його родина, бідні як церковні пацюки? Святі люди...
19.09.2025 13:31
А ну, всі швиденько повірили!
19.09.2025 13:31
Все члены семьи самодостаточные для жизни в США, только бездарь Умеров подрабатывает в Украине то главой Фонда госимущества, то министром обороны, то секретарем совбеза. В общем все навет и зависть.
19.09.2025 13:32
*******
19.09.2025 13:34
Та ну!!! А обіцяли ж "придьот вєсна, сажать будут"
Невже сумніваєтесь..
Невже сумніваєтесь..
19.09.2025 13:43
"...родинний бізнес та операційна діяльність у США були створені і працювали ще до початку будь-якої публічної чи політичної кар'єри" Джерело: https://censor.net/ua/n3575013

А з початком кар'єри родинний бізнес був безжально ліквідований із колосальними збитками!
19.09.2025 13:39
"..У США родина Рустем Умєрова орендує одну квартиру..."

Ну, все вірно! Україну краще любити з США, а не з Умані чи Тернополя.
В Україні краще тільки красти і бити себе у груди, прикидуючись патріотом....
19.09.2025 13:40
Хтось повинен сісти у в'язницю. За наклеп або за корупцію.
19.09.2025 13:40
Добре що прес-служби це такі контори, що бдають лише про законність та кажуть лише щиру правду, неупереджену. Яка Потужна робота у цих служб!!
19.09.2025 13:42
що таке пресслужба Умерова…. вже сам за себе не відповідає … не спростовує…. ??
19.09.2025 13:44
Я так и знал, виллы подбросило коварное ИПСО!💯
19.09.2025 13:47
Чудова в нас сьогодні Україна - правдива і фахова, як президент Зеленський. Непродажна і об'єктивна, як журалістка Наталя Мосєйчук. Розумна як кандидат наук Ківа. Патріотична як депутат Бужанський, міністри оборони Гезніков та Умеров. Щедра, як Коломойський і брати Міндічі. Дякую мудрому наріду, що так класно проголосував у 2019 році.
19.09.2025 13:48
що вже все розпродав? чи попереписував
19.09.2025 13:59
У них екс- дружини, чоловіки, раптово стають супер бізнесменами, як у жумаділома чи стефанішиної і т.п. Або мамусі, як у дубінського, гетманцева, гуріна та іншого.
19.09.2025 14:13
Хто б сумнівався.
19.09.2025 14:08
Звісно, віримо. Навіть сумнівів не було. Мешкають під мостом в Гарлемі. Збирають та здають банки від напоїв, щоб не вмерти з голоду. А злі ІПСОшники наговарюють на кристально чесну родину.
19.09.2025 14:12
Чисто в стилі орків: А ви доведіть. Хоча може бути купа доказів, але вони і ділі будуть дурня клеїти. Брехливі потвори. Тільки зедовбні можуть ще їм вірити.
19.09.2025 14:23
 
 