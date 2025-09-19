Умєров та його родина не володіють та ніколи не володіли об’єктами нерухомості у США, - пресслужба

У Рустема Умєрова заперечили інформацію про нібито об'єкти нерухомості у США, які нібито перебувають у власності його родини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби секретаря РНБО.

Раніше Центр протидії корупції повідомив, що родина Умєрова проживає в елітній нерухомості у США. 7 з 8 об’єктів - незадекларовані.

Майно у США

У Міністерстві оборони наголосили, що Умєров та його родина на володіють та ніколи не володіли жодним обʼєктом нерухомості в США.

"У них немає ані квартир, ані віл, ані іншої нерухомості. ​У США родина Рустем Умєрова орендує одну квартиру, що зазначено у його декларації. У двох інших об’єктах проживають і самостійно оплачують оренду батьки та брат, про що офіційно повідомлено у відповіді на запит ЦПК. Усі інші "об’єкти", наведені у публікації, станом на звітний період не мають жодного стосунку до родини, родичів чи Рустема Умєрова", - йдеться в повідомленні.

Також в пресслужбі зазначили, що усе майно, яке підлягає декларуванню, було задекларовано в установленому законом порядку. Це підтверджує перевірка НАЗК, яка не виявила жодних порушень чи незадекларованих активів.

Бізнес родини

У пресслужбі зазначили, що родинний бізнес та операційна діяльність у США були створені і працювали ще до початку будь-якої публічної чи політичної кар’єри Рустема Умєрова – задовго до обрання його народним депутатом та призначення на посаду Секретаря РНБО.

"Брат має власний бізнес, батьки багато років ведуть підприємницьку діяльність. Усі члени родини – самодостатні дорослі люди, які заробляють незалежно від державних посад чи політики", - пояснили у пресслужбі.

Також там звернули увагу, що США мають сувору систему фінансового та правового нагляду, тому будь-які порушення одразу спричинили б наслідки та запитання від американських правоохоронних органів. Жодних таких претензій ніколи не було.

У пресслужбі Умєрова наголосили, що це є вже не першою спробою інформаційної атаки з начебто незадекларованою нерухомістю у США.

"Попередні спроби оприлюднення такої недостовірної інформації відбувалися на російських інтернет-ресурсах ще в липні цього року.

Наразі юридична команда вже готує позов для захисту права на правду", - підсумували там.

