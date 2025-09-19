УКР
2 817 38

Умєров та його родина не володіють та ніколи не володіли об’єктами нерухомості у США, - пресслужба

Нерухомість родини Умєрова у США. Пояснення пресслужби секретаря РНБО

У Рустема Умєрова заперечили інформацію про нібито об'єкти нерухомості у США, які нібито перебувають у власності його родини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві пресслужби секретаря РНБО.

Раніше Центр протидії корупції повідомив, що родина Умєрова проживає в елітній нерухомості у США. 7 з 8 об’єктів - незадекларовані.

Майно у США

У Міністерстві оборони наголосили, що Умєров та його родина на володіють та ніколи не володіли жодним обʼєктом нерухомості в США.

"У них немає ані квартир, ані віл, ані іншої нерухомості. ​У США родина Рустем Умєрова орендує одну квартиру, що зазначено у його декларації. У двох інших об’єктах проживають і самостійно оплачують оренду батьки та брат, про що офіційно повідомлено у відповіді на запит ЦПК. Усі інші "об’єкти", наведені у публікації, станом на звітний період не мають жодного стосунку до родини, родичів чи Рустема Умєрова", - йдеться в повідомленні.

Також в пресслужбі зазначили, що усе майно, яке підлягає декларуванню, було задекларовано в установленому законом порядку. Це підтверджує перевірка НАЗК, яка не виявила жодних порушень чи незадекларованих активів.

Бізнес родини

У пресслужбі зазначили, що родинний бізнес та операційна діяльність у США були створені і працювали ще до початку будь-якої публічної чи політичної кар’єри Рустема Умєрова – задовго до обрання його народним депутатом та призначення на посаду Секретаря РНБО.

"Брат має власний бізнес, батьки багато років ведуть підприємницьку діяльність. Усі члени родини – самодостатні дорослі люди, які заробляють незалежно від державних посад чи політики", - пояснили у пресслужбі.

Також там звернули увагу, що США мають сувору систему фінансового та правового нагляду, тому будь-які порушення одразу спричинили б наслідки та запитання від американських правоохоронних органів. Жодних таких претензій ніколи не було.

У пресслужбі Умєрова наголосили, що це є вже не першою спробою інформаційної атаки з начебто незадекларованою нерухомістю у США.

"Попередні спроби оприлюднення такої недостовірної інформації відбувалися на російських інтернет-ресурсах ще в липні цього року. 

Наразі юридична команда вже готує позов для захисту права на правду", - підсумували там.

Автор: 

+23
Повідомила прес служба Умерова... Можна вірити? І міндічі ніколи нічого не крали в ЗСУ і не виводили гроші за кордон і не намагалися купувати французський банк за 5 мільярдів евро? Мабуть і гезніков не продавав ЗСУ яйця по 17? То все російське ІПСО? От падлюки так і виливають бруд на честнєйших в світі патріотів!
показати весь коментар
19.09.2025 13:26 Відповісти
+20
Ахах, ну якщо прес-служба так *************** то значить точно багато чого там заникано, і тупо вкрадено і Україні.
показати весь коментар
19.09.2025 13:21 Відповісти
+13
Питання в іншому - скільки ще дурні малороси будуть обирати у владу людей сім'ї яких живуть за кордоном, а ооже для цих людей Україна це тільки місце заробітку і нічого більше.
показати весь коментар
19.09.2025 13:22 Відповісти
Не вкрадено , а заработано !
показати весь коментар
19.09.2025 13:40 Відповісти
Ви нє панімєте, єто другоє! Немає у Умерова офіційно власності в США. Все переписано на кицю Мурку і цуцика Рябка. А родичів ніяк до відповідальності не притягнеш, бо геть зубожилі, тому винаймають непогане житло і по програмі SNAP отримують талони на їжу.
показати весь коментар
19.09.2025 13:39 Відповісти
Так вони ж перед виборами всі ''криштально чисті''. Як вумному наріду їх розпізнати?
показати весь коментар
19.09.2025 13:49 Відповісти
Хуцпа класична чекістська.
показати весь коментар
19.09.2025 13:24 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2025 13:24 Відповісти
Буде судитись з Бігусом за наклеп?
показати весь коментар
19.09.2025 13:25 Відповісти
Звідки у "ніщеброда" гроші на судові витрати...
показати весь коментар
19.09.2025 15:16 Відповісти
І гроші за неякісні міни повернули
показати весь коментар
19.09.2025 13:54 Відповісти
Ви всьо врьотє !!!
🤭😆😂
показати весь коментар
19.09.2025 13:27 Відповісти
нищие
показати весь коментар
19.09.2025 13:27 Відповісти
Да. семья страдает в полной нищете, кушать нечего....
показати весь коментар
19.09.2025 13:27 Відповісти
Владеет только его двоюродная прабабушка- успешный бизнесмен с 1917-го года.
показати весь коментар
19.09.2025 13:30 Відповісти
Це точно про того Умєрова? Тоб то Умєров , та його родина, бідні як церковні пацюки? Святі люди...
показати весь коментар
19.09.2025 13:31 Відповісти
А ну, всі швиденько повірили!
показати весь коментар
19.09.2025 13:31 Відповісти
Все члены семьи самодостаточные для жизни в США, только бездарь Умеров подрабатывает в Украине то главой Фонда госимущества, то министром обороны, то секретарем совбеза. В общем все навет и зависть.
показати весь коментар
19.09.2025 13:32 Відповісти
*******
показати весь коментар
19.09.2025 13:34 Відповісти
Та ну!!! А обіцяли ж "придьот вєсна, сажать будут"
Невже сумніваєтесь..
показати весь коментар
19.09.2025 13:43 Відповісти
"...родинний бізнес та операційна діяльність у США були створені і працювали ще до початку будь-якої публічної чи політичної кар'єри" Джерело: https://censor.net/ua/n3575013

А з початком кар'єри родинний бізнес був безжально ліквідований із колосальними збитками!
показати весь коментар
19.09.2025 13:39 Відповісти
"..У США родина Рустем Умєрова орендує одну квартиру..."

Ну, все вірно! Україну краще любити з США, а не з Умані чи Тернополя.
В Україні краще тільки красти і бити себе у груди, прикидуючись патріотом....
показати весь коментар
19.09.2025 13:40 Відповісти
Хтось повинен сісти у в'язницю. За наклеп або за корупцію.
показати весь коментар
19.09.2025 13:40 Відповісти
Добре що прес-служби це такі контори, що бдають лише про законність та кажуть лише щиру правду, неупереджену. Яка Потужна робота у цих служб!!
показати весь коментар
19.09.2025 13:42 Відповісти
що таке пресслужба Умерова…. вже сам за себе не відповідає … не спростовує…. ??
показати весь коментар
19.09.2025 13:44 Відповісти
Я так и знал, виллы подбросило коварное ИПСО!💯
показати весь коментар
19.09.2025 13:47 Відповісти
Чудова в нас сьогодні Україна - правдива і фахова, як президент Зеленський. Непродажна і об'єктивна, як журналістка Наталя Мосєйчук. Розумна як кандидат наук Ківа. Патріотична як депутат Бужанський, міністри оборони Гезніков та Умеров. Щедра, як Коломойський і брати Міндічі. Дякую мудрому наріду, що так класно проголосував у 2019 році.
показати весь коментар
19.09.2025 13:48 Відповісти
що вже все розпродав? чи попереписував
показати весь коментар
19.09.2025 13:59 Відповісти
У них екс- дружини, чоловіки, раптово стають супер бізнесменами, як у жумаділома чи стефанішиної і т.п. Або мамусі, як у дубінського, гетманцева, гуріна та іншого.
показати весь коментар
19.09.2025 14:13 Відповісти
Хто б сумнівався.
показати весь коментар
19.09.2025 14:08 Відповісти
Звісно, віримо. Навіть сумнівів не було. Мешкають під мостом в Гарлемі. Збирають та здають банки від напоїв, щоб не вмерти з голоду. А злі ІПСОшники наговарюють на кристально чесну родину.
показати весь коментар
19.09.2025 14:12 Відповісти
Чисто в стилі орків: А ви доведіть. Хоча може бути купа доказів, але вони і ділі будуть дурня клеїти. Брехливі потвори. Тільки зедовбні можуть ще їм вірити.
показати весь коментар
19.09.2025 14:23 Відповісти
як що пресслужба умєрова каже, то "віримо". він чистий, як джерельна вода......... з каналізації.
показати весь коментар
19.09.2025 14:36 Відповісти
В якій бригаді його брат служить, а, преслужба умєрова?!
показати весь коментар
19.09.2025 14:48 Відповісти
Бреше.
показати весь коментар
19.09.2025 15:13 Відповісти
тю, США. А Лондон, Нідерланди, Іспанію,Туреччину, ОАЕ.... перевірили??
показати весь коментар
19.09.2025 15:51 Відповісти
У мене відлягло на серці. А то деб він знайшов такі гроші на оренду.
показати весь коментар
19.09.2025 16:28 Відповісти
 
 