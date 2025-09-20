Самолеты РФ более 40 раз нарушали воздушное пространство Эстонии с 2014 года

По данным Военно-воздушных сил Эстонии, с 2014 года российские военные самолеты нарушали воздушное пространство страны более 40 раз.

Как отмечается, нарушения фиксируются с 2014 года, когда НАТО расширило свою ротационную миссию по патрулированию воздушного пространства Балтии на Эстонию после оккупации Россией Крыма.

В частности, пик вторжений в воздушное пространство Эстонии пришелся на 2016 год, когда они составляли 10 случаев, а с 2019 года их количество составляло пять или меньше.

В 2023 и 2024 годах никаких нарушений не фиксировалось.

Однако отмечается, что самолеты НАТО все еще регулярно поднимаются в воздух для наблюдения за российскими самолетами, пролетающими вблизи воздушного пространства Альянса.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.