Літаки РФ понад 40 разів порушували повітряний простір Естонії з 2014 року

За даними Військово-повітряних сил Естонії, із 2014 року російські військові літаки порушували повітряний простір країни понад 40 разів.

Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, порушення фіксуються із 2014 року, коли НАТО розширило свою ротаційну місію з патрулювання повітряного простору Балтії на Естонію після окупації Росією Криму.

Так, пік вторгнень у повітряний простір Естонії припав на 2016 рік, коли вони становили 10 випадків, а з 2019 року їхня кількість становила п'ять або менше.

У 2023 та 2024 роках жодних порушень не фіксувалося.

Однак зауважується, що літаки НАТО все ще регулярно піднімаються в повітря для спостереження за російськими літаками, що пролітають поблизу повітряного простору альянсу.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.