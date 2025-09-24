РУС
Глава МИД Эстонии Цахкна о последних заявлениях Трампа: это мощный сигнал на языке силы, который понимает Путин

Маргус Цахкна о заявлениях Трампа

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который предложил сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, а также заявления относительно войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Так, Цахкна отметил, что заявления Трампа - это "мощный сигнал на языке силы, который понимает Путин".

Он добавил, что действия США и союзников НАТО демонстрируют твердую приверженность принципам коллективной обороны и территориальной целостности Альянса.

Также Цахкна положительно оценил заявления Трампа, касательно Украины.

Также читайте: Каллас о заявлении Трампа о восстановлении контроля Украины над территорией: "Хорошо, что мы сейчас одинаково понимаем друг друга"

"Эстония постоянно утверждала, что Россия не добилась серьезного прорыва на поле боя и что при достаточном политическом и экономическом давлении ее можно победить. Президент Трамп подтвердил эту позицию на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал он.

Среди прочего, Цахкна в очередной раз призвал как можно быстрее увеличить международное давление на Россию.

Также читайте: Рассчитываю, что заявления Трампа будут иметь последствия и повлияют на РФ, - глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш

Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему по фронту, чем Путину. Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.

Напомним, 23 сентября президент Украины Зеленский и президент США Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН.

путин владимир (32225) Трамп Дональд (6661) Цахкна Маргус (80)
Краще Тромба з його К° в розрахунок не брати, а самостійно вирішувати, що робити з пітьмою, яка веде себе все нагліше, створюючи гібридні загрози і сіючи заос, посягаючи на розмірене і заможне життя в Європі.
Так, повідомляють, що танкер тіньового флоту рашистів, що знаходиться під санкціями, дрейфує над підводним електричним кабелем НАТО в Балтійському морі.
Крім того, три судна, пов'язані з пітьмою, підозрюються у запуску безпілотників у напрямку аеропорту Копенгагена. Про це повідомив данський державний телеканал TV2.



показать весь комментарий
24.09.2025 15:20 Ответить
"потужний сигнал мовою сили, яку розуміє Путін" це коли що небудь вибухове прилетить по кремлю. А все інше - міжнародне ляпання язиком. І всі знають, по якому саме місцю вони всі ляпають.
показать весь комментарий
24.09.2025 15:22 Ответить
Потужний пердь)
показать весь комментарий
24.09.2025 15:28 Ответить
С Трампа сигнальщик еще тот..
показать весь комментарий
24.09.2025 15:37 Ответить
 
 