Глава МИД Эстонии Цахкна о последних заявлениях Трампа: это мощный сигнал на языке силы, который понимает Путин
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который предложил сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, а также заявления относительно войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Так, Цахкна отметил, что заявления Трампа - это "мощный сигнал на языке силы, который понимает Путин".
Он добавил, что действия США и союзников НАТО демонстрируют твердую приверженность принципам коллективной обороны и территориальной целостности Альянса.
Также Цахкна положительно оценил заявления Трампа, касательно Украины.
"Эстония постоянно утверждала, что Россия не добилась серьезного прорыва на поле боя и что при достаточном политическом и экономическом давлении ее можно победить. Президент Трамп подтвердил эту позицию на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал он.
Среди прочего, Цахкна в очередной раз призвал как можно быстрее увеличить международное давление на Россию.
Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему по фронту, чем Путину. Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.
Напомним, 23 сентября президент Украины Зеленский и президент США Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН.
Так, повідомляють, що танкер тіньового флоту рашистів, що знаходиться під санкціями, дрейфує над підводним електричним кабелем НАТО в Балтійському морі.
Крім того, три судна, пов'язані з пітьмою, підозрюються у запуску безпілотників у напрямку аеропорту Копенгагена. Про це повідомив данський державний телеканал TV2.