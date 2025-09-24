УКР
Глава МЗС Естонії Цахкна про останні заяви Трампа: Це потужний сигнал мовою сили, яку розуміє Путін

Маргус Цахкна про заяви Трампа

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прокоментував недавню заяву президента США Дональда Трампа, який запропонував збивати російські літаки, що порушують повітряний простір країн НАТО, а також заяви щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Так, Цахкна зауважив, що заяви Трампа – це "потужний сигнал мовою сили, яку розуміє Путін".

Він додав, що дії США і союзників НАТО демонструють тверду прихильність принципам колективної оборони та територіальної цілісності Альянсу.

Також Цахкна позитивно оцінив заяви Трампа, щодо України.

"Естонія постійно стверджувала, що Росія не домоглася серйозного прориву на полі бою і що за достатнього політичного та економічного тиску її можна перемогти. Президент Трамп підтвердив цю позицію на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським", – сказав він.

Серед іншого, Цахкна вкотре закликав якнайшвидше збільшити міжнародний тиск на Росію.

Раніше Зеленський повідомив, що Тепер Трамп довіряє набагато більше йому щодо фронту, ніж Путіну. Сам Трамп зазначив, що Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію.

Нагадаємо, 23 вересня президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.

путін володимир (24847) Трамп Дональд (7223) Цахкна Маргус (92)
Краще Тромба з його К° в розрахунок не брати, а самостійно вирішувати, що робити з пітьмою, яка веде себе все нагліше, створюючи гібридні загрози і сіючи заос, посягаючи на розмірене і заможне життя в Європі.
Так, повідомляють, що танкер тіньового флоту рашистів, що знаходиться під санкціями, дрейфує над підводним електричним кабелем НАТО в Балтійському морі.
Крім того, три судна, пов'язані з пітьмою, підозрюються у запуску безпілотників у напрямку аеропорту Копенгагена. Про це повідомив данський державний телеканал TV2.



показати весь коментар
24.09.2025 15:20 Відповісти
"потужний сигнал мовою сили, яку розуміє Путін" це коли що небудь вибухове прилетить по кремлю. А все інше - міжнародне ляпання язиком. І всі знають, по якому саме місцю вони всі ляпають.
показати весь коментар
24.09.2025 15:22 Відповісти
Потужний пердь)
показати весь коментар
24.09.2025 15:28 Відповісти
С Трампа сигнальщик еще тот..
показати весь коментар
24.09.2025 15:37 Відповісти
 
 