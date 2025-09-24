Глава МЗС Естонії Цахкна про останні заяви Трампа: Це потужний сигнал мовою сили, яку розуміє Путін

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прокоментував недавню заяву президента США Дональда Трампа, який запропонував збивати російські літаки, що порушують повітряний простір країн НАТО, а також заяви щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Так, Цахкна зауважив, що заяви Трампа – це "потужний сигнал мовою сили, яку розуміє Путін".

Він додав, що дії США і союзників НАТО демонструють тверду прихильність принципам колективної оборони та територіальної цілісності Альянсу.

Також Цахкна позитивно оцінив заяви Трампа, щодо України.

"Естонія постійно стверджувала, що Росія не домоглася серйозного прориву на полі бою і що за достатнього політичного та економічного тиску її можна перемогти. Президент Трамп підтвердив цю позицію на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським", – сказав він.

Серед іншого, Цахкна вкотре закликав якнайшвидше збільшити міжнародний тиск на Росію.

Раніше Зеленський повідомив, що Тепер Трамп довіряє набагато більше йому щодо фронту, ніж Путіну. Сам Трамп зазначив, що Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію.

Нагадаємо, 23 вересня президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.